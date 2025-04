Dall’Alabama al Mississipi, la Guida Michelin sbarca nel Sud degli Stati Uniti

Oltre i grandi centri urbani di New York o Los Angeles per raccontare l’autentica anima gastronomica di territori meno noti: la Guida Michelin sbarca nel Sud degli Stati Uniti con la nuova edizione “American South”, che comprenderà i ristoranti di Alabama, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina e Tennessee. L’iniziativa editoriale, realizzata in collaborazione con Travel South Usa, consolida la presenza nel continente nordamericano, e porta con sé un pezzetto di Italia, grazie alla partnership siglata nel 2024 tra Michelin Usa e il Consorzio del Franciacorta, tra le bollicine più note e prestigiose dell’enologia made in Italy, diventate “Sparkling Wine Partner” negli eventi che la “Rossa” realizzerà, fino al 2027, negli Stati Uniti, oltre ad essere sponsor dei “Sommelier of the Year Awards”.

“Siamo entusiasti - commenta Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin - di intraprendere questo nuovo capitolo. É la prima volta, dal debutto americano nel 2005, che viene presentata una selezione a carattere regionale. La cucina meridionale degli Usa è il frutto di uno straordinario mix di influenze, che ha dato vita a un patrimonio gastronomico unico, valorizzato con orgoglio da chef di grande talento”.

Dal 2005, anno della prima pubblicazione statunitense dedicata a New York, si sono aggiunte numerose città e territori: Chicago (2011), Washington D.C. (2017), California (San Francisco nel 2007 e dal 2019 a livello statale), Florida (Greater Miami, Orlando e Tampa nel 2022, a cui si aggiungono nel 2025 Greater Fort Lauderdale, The Palm Beaches e St. Pete-Clearwater, con una guida statale prevista per il 2026), Toronto, Vancouver, Colorado, Atlanta, Messico, Texas, Québec e, da oggi, anche il Sud degli Usa.

Il Consorzio del Franciacorta (già “Destination Partner” della Michelin dal 2021) ha siglato nel 2024 un’ulteriore partnership con la “Rossa”, diventando “Sparkling Wine Partner”, per tre anni, negli eventi che la Guida Michelin realizzerà negli Stati Uniti, oltre ad essere sponsor dei “Sommelier of the Year Awards”. Un accordo che conferma la volontà del territorio non solo di rafforzare la propria posizione in un mercato che rimane al primo posto, per consumi ed export, per il vino italiano, ma anche di puntare su eventi mirati e targettizzati sul consumatore finale, più che sul trade e la stampa.

