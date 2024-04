Dalle 43 Chiocciole alle pratiche sostenibili applicate: Slow Food premia i migliori oli d’Italia

Cresce il numero delle aziende che certificano in biologico l’intera filiera (483 oli certificati) e aumentano i produttori (191 per 207 oli) che hanno aderito al Presidio Slow Food degli Olivi secolari, il progetto che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olivo e dei suoi prodotti, che tutela oliveti antichi, cultivar autoctone e raggruppa produttori che non fanno ricorso a fertilizzanti di sintesi e diserbanti chimici. È questo solo uno spaccato, ma significativo, dell’Italia dell’olio, secondo “La Guida agli Extravergini” 2024, a cura di Slow Food Italia, progetto che, presentato nei giorni scorsi al Maxxi a Roma, da 24 anni, fa conoscere storie di oli, territori, produttrici e produttori che rendono il settore olivicolo un elemento distintivo e identitario del Belpaese. In particolare, nella nuova edizione, sono ben 686 aziende recensite tra frantoi, aziende agricole e oleifici, 1.071 gli oli assaggiati e raccontati, 184 riconoscimenti che testimoniano la qualità dell’extravergine italiano, eccellenza del Mediterraneo, 43 le Chiocciole, ovvero le aziende che interpretano al meglio i valori di Slow Food, e 207 gli oli riconosciuti come Presìdio Slow Food.

Tra i riconoscimenti assegnati dai curatori della guida, la Chiocciola segnala le aziende (43) che si distinguono per il modo in cui interpretano i valori produttivi (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia Slow Food; il “Grande Olio” (80) è attribuito agli extravergini che si sono distinti per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchiano territorio e cultivar. A queste caratteristiche, il premio “Grande Olio Slow” (104) aggiunge il riconoscimento dedicato alle pratiche agronomiche sostenibili applicate. Per la prima volta sono recensite aziende del Piemonte; in due occasioni vengono superati i confini nazionali e quindi il Canton Ticino, in Svizzera, e la Slovenia.

Tra i “Premi Speciali”, quello dedicato alla memoria di Diego Soracco, attivo leader di Slow Food sin dalle origini della Chiocciola e grande appassionato ed esperto di olio, per lunghi anni curatore della guida stessa, che, non va solo ad un olio, ma all’idea e alla caparbietà di Nico Sartori, proprietario dell’azienda Fattoria Altomena a Pelago, in Toscana, perché da quando è arrivato dal Veneto, oltre trent’anni fa, si adopera per rendere vivo il paesaggio e contrastare il diffuso abbandono delle olivete in questo angolo di Toscana. Le menzioni speciali premiano figure e progetti che popolano il mondo olivicolo italiano e rappresentano al meglio la scommessa di Slow Food sul futuro dell’extravergine italiano, e sono stati individuati tre produttori che in questa annata sono riusciti a curare e valorizzare al meglio cultivar poco conosciute al grande pubblico: Olive Gregori di Montaldo nelle Marche per l’olio biologico da una varietà autoctona del Piceno (la Lea) ormai quasi scomparsa a causa della scarsa produttività e delle difficoltà di gestione della pianta; la Comunità di prodotto e territorio Toccolana di Tocco da Casauria, in Abruzzo che ha fatto un olio di comunità da oliveti secolari; e la Fraternità monastica di Bose di Ostuni, in Puglia, per la cura dei maestosi olivi monumentali plurisecolari di varietà Ogliarola Salentina, in una zona che deve fare i conti con la piaga della Xylella. Celebrati anche alcuni esempi di olivicoltori che da decenni hanno deciso di prendersi cura con passione degli olivi in un territorio non semplice. La scelta della guida 2024 è andata all’azienda Vincenzo Marvulli di Matera, in Basilicata, sessant’anni di cura a olivi secolari, perlopiù della locale Ogliarola del Bradano, cresciuti su terreni sassosi e calcarei, recuperati e coltivati senza alcun intervento chimico di fitofarmaci e concimi; e a Cab Terra di Brisighella e ai suoi soci per essere riusciti a ottenere l’olio del Presidio degli olivi secolari anche in questa difficile annata, quando l’alluvione che ha colpito la Romagna ha investito con numerose frane il territorio di Brisighella.

Ma com’è stata l’annata 2023? “Le parole chiave che caratterizzano le introduzioni regionali di questa edizione sono ancora una volta siccità, temperature, piogge intense e cambiamento climatico - evidenzia Francesca Baldereschi, curatrice della guida - questi elementi rappresentano le sfide quotidiane affrontate dal settore nell’annata appena trascorsa, come nelle precedenti, e costituiscono ormai una preoccupazione costante per i produttori, non solo quelli italiani. A questo si aggiungono gli eventi improvvisi e figli dello stesso fenomeno climatico come frane e alluvioni che hanno contribuito a colpire alcune zone della nostra penisola nel 2023”. Non è semplice fare una fotografia dell’andamento dell’annata in Italia perché la crisi climatica con le sue manifestazioni estreme (alte temperature e violente precipitazioni) ha disegnato una produzione molto settoriale che varia all’interno della stessa area di produzione. Anche le stime sul raccolto variano tra di loro. La produzione di olio nel 2023/2024 dovrebbe attestarsi intorno alle 290.000 tonnellate, con un aumento del 20% sul 2022. Mentre la produzione mondiale è in diminuzione rispetto alla campagna olearia precedente (-6,3%) con volumi complessivi al di sotto di oltre il 20% di quelli che sono considerati i target minimi per un corretto equilibrio tra domanda e offerta, che rischiano di prosciugare gli stock globali già nei primi mesi 2024 se il consumo medio viene confermato. Secondo i dati più recenti, riportati da Slow Food, l’Ue presenta import in crescita, giù l’export. Le produzioni comunitarie - scese a 1,4 milioni di tonnellate - hanno fatto impennare le importazioni del 44% a ottobre e novembre 2023 sullo stesso periodo 2022. La Tunisia (con 10.249 tonnellate, -31% sul 2022/2023) resta la prima fornitrice dell’Ue, seguita da Turchia (5.100 tonnellate, +320%), Siria (3.807, +1.029%) e Argentina (3.693, +274%). Secondo uno studio dell’Istituto Piepoli per “Il Sole 24 Ore”, il 47% degli intervistati dichiara di aver diminuito il consumo del 30% e il 40% di averlo dimezzato. “Un dato che ci fa piacere raccontare, che emerge anche dalla guida - conclude Baldereschi - è quello della crescita del biologico. Negli ultimi dodici anni, la coltivazione biologica è cresciuta notevolmente raddoppiando la superficie olivata certificata e superando abbondantemente il 20% della superficie olivicola totale. Anche questo dato, unito al fatto che l’olivicoltura rappresenta il 12% delle coltivazioni italiane biologiche, testimonia l’impegno del settore verso pratiche agricole rispettose dell’ambiente e della biodiversità e che possono essere uno strumento e una risposta al cambiamento climatico”.

Focus - “Guida agli Extravergini” 2024 by Slow Food: le Chiocciole

Abruzzo

Tommaso Masciantonio - Casoli

Davide Iacovella - Chieti

Frantoio Mercurius - Penne

Giardini di Giulio - Tocco da Casauria



Calabria

Oleificio Torchia - Tiriolo



Campania

Maria Ianniciello - Grottaminarda

Terre di Molinara - Molinara



Emilia-Romagna

Tenuta San Giuseppe - Saludecio



Liguria

Olio Pedro - Pietra Ligure



Lazio

Colli Etruschi - Blera

L’Oro delle Donne - Marino

Sciuga - Il Molino - Montefiascone

Silvi Sabina Sapori - Palombara Sabina

Paola Orsini - Priverno



Marche

Fiorano - Cossignano

Barbara Pacioni - Montegranaro

Paola e Tiziano Aleandri - Offida

Agrobiologica Foglini Amurri - Petritoli

I Tre Filari - Recanati



Molise

Giorgio Tamaro - Termoli

Terra Sacra - Termoli



Puglia

De Carlo - Bitritto

Vallillo - Serracapriola



Sardegna

Antonella Anna Maria Orrù - Siamaggiore

Masoni Becciu - Villacidro



Sicilia

Terraliva - Buccheri

Vernera - Buccheri

Agrobiologica Rosso - Chiaramonte Gulfi

Titone - Misiliscemi

Vincenzo Signorelli - Nicolosi

Tenuta Cavasecca - Siracusa



Toscana

Alle Camelie - Capannori

Tenuta Lenzini - Capannori

Stefano Spinelli - Lamporecchio

Fattoria Altomena - Pelago

Val di Lama - Pontedera

Lugudoro - San Vincenzo



Trentino-Alto Adige

Laghel7 - Archo

Maso Bòtes - Arco



Umbria

Marfuga - Campello sul Clitunno

Le Pietraie - Città di Castello

Fontanaro - Paciano



Veneto

La Contarina - Illasi



Focus - I Grandi Oli

Abruzzo

Intosso di Guardiani Farchione - Tocco da Casauria

Electum di La Selvotta - Vasto



Calabria

Il Blend di Pasquale Labonia - Caloveto

Orolio Limited Edition di Renzo - Corigliano Rossano

Il Generale e M. Olidia di Elodia Severini - Mottafollone

Jannìa di Angelo Oliverio - San Giovanni in Fiore

Evo Torchia Blend di Oleificio Torchia - Tiriolo



Campania

Dafne di Torretta - Battipaglia

Alter Ego di di Nicolangelo Marsicani - Morigerati

Idra di Fattoria Ambrosio - Salento

Ravece di Oleificio Fam - Venticano



Emilia-Romagna

Blend Verde e Vargnano Dop Brisighella di Palazzo di Varignana - Castel San Pietro Terme

Podere Pratale di Giovanni Bettini - Imola



Lazio

Evo Dop Tuscia di Colli Etruschi - Blera

Itrana di Diamante Verde - Latina

Rosalena di DueNoveSei - Moricone

Cetrone De e Cetrone In di Alfredo Cetrone - Sonnino

Caninese di Frantoio Cioccolini - Vignanello



Liguria

S’Ciappau ed Extrenum di Paolo Cassini - Isolabona



Puglia

Olivastra e Coratina di Intini - Alberobello

Coratina di Maselli - Alberobello

Oliva Rossa di Salamida - Alberobello

Terrematte di Francesco Leonetti - Andria

Gran cru Tenuta Macchia di Rose di Muraglia - Andria

GangaLupo di Bisceglie - Bari

Peranzana di Pantaleo Di Molfetta - Bisceglie

Cima di Bitonto di Amore Coltivato - Bitonto

Peranzana di De Carlo - Bitritto

Giacomì di Masseria Pezze Galere - Fasano

Posta Locone di Fratelli Ferrara - Foggia

Mimì - Ogliarola di Donato Conserva - Modugno

Evo Agri Spaccavento di Agri Spaccavento - Molfetta

Arte di Chalet del Sole - Molfetta

Evo Spaccavento di Spaccavento - Molfetta

Uno per Uno di Agribose - Fraternità monastica di Bose - Ostuni

Unico di Visconti - Torremaggiore



Sicilia

Tondo Oil di Claudia Ferlito - Buccheri

Igp Sicilia di Terre in Fiore - Castelvetrano

Polifemo Dop Monti Iblei di Viragì - Chiaramonte Gulfi

Frantoio Galioto – Moresca e Frantoio Galioto Dop Monti iblei di Sebastiana Fisicaro - Ferla

Delicato di Oleificio Sant’Anna - Marsala

Sciabacco di Francesca Tumino - Mazzarrone

I Muri Igp Sicilia di Frantoi Covato - Ragusa

Notti D’Amuri di Nettare d’Oliva - Realmonte

Don Peppino Dop Monte Etna di Sikulus - Santa Maria di Licodia



Toscana

Maurino di Reto di Montisoni - Bagno a Ripoli

Le Vignole di Eredi Casini Santi - Bucine

Maurino di Cesare Diddi Mussi - Casale Marittimo

Riflessi di Fonte di Foiano - Castagneto Carducci

Oro dei Tatanni di Il Casino di Sala - Greve in Chianti

Valle Martina Igp Toscano di Lorenzo Cencini - Manciano

Riserva e Prima Olive Igp Toscano di Frantoio di Croci - Massa e Cozzile

Maurino di Solaia - Montespertoli

Gualtiero Primo e Gualtiero Terzo di Luca Varini - Pieve a Nievole

Leccio del Corno di Giuseppe Marini e Figli - Pistoia

Selezione O! di Frantoio del Grevepesa - San Casciano in Val di Pesa

Frantoio de I Greppi di Silli - San Casciano in Val di Pesa



Trentino-Alto Adige

Tenuta Scannone Dop Garda Trentino di Brioleum - Arco

Carasèr di Francesco Mandelli - Arco

46° parallelo di Frantoio e Uliva Dop Garda Trentino di Riva - Riva del Garda



Umbria

Emozione e 51 di Decimi - Bettona

Olio del Cardinale di Luigi Tega - Foligno

Almanacco di Viola - Foligno



Veneto

Laudo di Agriturismo Marani - Arcugnano

Moonlight e Olivalto di Frantoio Evo del Borgo - Arquà Petrarca

Grignano e Green Selection di Frantoio di Cornoleda - Cinto Euganeo

Grignano di Carlo Orlandi - Illasi

Riva Jacur - Frantoio di Luciano Breda - Sernaglia della battaglia



Focus - I Grandi Oli Slow

Abruzzo

Crognale e Intosso di Tommaso Masciantonio - Casoli

Aldebaran di Colle Stelle - Loreto Aprutino

Vesta Dop Aprutino Pescarese e Ninfa di Frantoio Mercurius - Penne

Toccolana di Comunità di prodotto e territorio Toccolana - Tocco da Casauria

Ascolana e Toccolona di Giardini di Giulio - Tocco da Casauria



Basilicata

Cenzino - Coratina e Cenzino - Ogliarola del Bradano di Vincenzo Marvulli - Matera



Calabria

Pennulara di Rosanna Murgia - Caccuri

Evo Vurdoj di Vurdoj - Caccuri - Novità

Evo Torchia di Oleificio Torchia - Tiriolo



Campania

A Criatura de I Moresani - Casal Velino

Maestro di Fontana Madonna - Frigento

Ravece di Case d’Alto - Grottaminarda

Ortice Riserva di Frantoio Romano - Ponte

Core ‘ngrato di Madonna dell’Olivo - Serre

Minucciola de Il Cappero - Anacapri



Emilia-Romagna

Badia di Loretta Nardini - Bertinoro

Nostrana di Brisighella di Podere La Torre - Roncofreddo



Friuli-Venezia Giulia

Olio dei Venti - Bianchera di Radovic - Duino Aurisina



Lazio

Domus di Masseria Raino - Itri

Dop Colline Pontine di Paola Orsini - Priverno

1952 - Itrana di Lucia Iannotta - Sonnino

Olivastro di Americo Quattrociocchi - Terracina



Liguria

Terre del Mistero di Patrizio Gamba - Apricale

Ludo di La Baita & Galleano - Borghetto d’Arroscia

Merlotto e Olivotto di Olio Pedro - Pietra Ligure



Marche

Sinfolio e Cappuccini Blend di La Collina delle Fate - Fossombrone

Raggia di Montecappone - Jesi

Lea e Ascolana tenera di Olive Gregori - Montalto delle Marche

Frà Bernardo de Il Conventino di Monteciccardo - Monteciccardo

Evo Officina del Sole di Officina del Sole - Montegiorgio

Gocce di frantoio - Frantoio di Barbara Pacioni - Montegranaro

Coroncina di Paola e Tiziano Aleandri di Offida

Mignola di Frantoio L’Olinda - San Marcello



Molise

Gentile di Mafalda di Trespaldum - Mafalda

Centoundici di Andrea Caterina - Ururi



Puglia

Coratina di Adriatica Vivai - Profumi di Castro - Fasano

Gran Pregio Cuvee di Caputo - Molfetta

Organic Cru di Ciccolella - Molfetta

Maximum di Agribiotrotta - San Giovanni Rotondo

Coratina di Tenute Donna Vittoria - San Giovanni Rotondo



Sardegna

Ollu - Semidana di Rovelli - Oristano

Semidana di Tanca Barbarossa - Oristano

Bosana e Semidana di Santa Suia - Terralba

Cuncordu e Ispiritu Sardu Alphabetum di Masoni Becciu - Villacidro



Sicilia

Cerasuola e Giarraffa di Carbonia - Aragona

Nettaribleo Dop Monti Iblei di Agrestis - Buccheri

Cherubino Igp Sicilia - Nocellara Etnea di Terraliva - Buccheri

Bianco Lillà di Vernera - Buccheri

Divitiae Dop Monti iblei di Mozzicato - Canicattini Bagni

Case di Latomie Dop Valle del Belìce di Centonze - Castelvetrano

Goccia Verde Igp Sicilia di Terre in Fiore - Castelvetrano

Evo Rosso di Agrobiologica Rosso - Chiaramonte Gulfi

Qulfe Dop Monti iblei di Terre sul Dirillo - Chiaramonte Gulfi

Nocellara e Dop Valli Trapanesi di Titone - Misiliscemi

Contrada Mancusi Igp Sicilia di Vincenzo Signorelli - Nicolosi

Alberelli Grand Cru - Cerasuola e 6 File Grand Cru - Nocellara di Baglio Ingardia - Noto

Giarì - Cerasuola di Xiggiari - Paceco



Toscana

Guadagnòlo Primus di Fattoria Ramerino - Bagno a Ripoli

Evo San Mario di San Mario - Bibbona

Vivo – Frantoio di Tenuta Il Leccio - Bucine

Oro Dop Seggiano e Cecco Igp Toscano di Podere Borselli - Castel del Piano

Evo Le Capanne di Le Capanne - Castiglion Fiorentino

Correggiolo Dop Chianti Classico di Fontodi - Greve in Chianti

Evo 1979 di Balduccio - Lamporecchio

Essenza di Stefano Spinelli - Lamporecchio

Primo Raccolto de Il Borro - Loro Ciuffenna

Moraiolo di Le Fontacce - Loro Ciuffenna

Evo Poggio La Tana di Poggio La Tana - Loro Ciuffenna

Olivi Forte Frantoio di Poggiolecci - Magliano in Toscana

Aurinia – Frantoio e Caletra - Leccio del Corno di Fattoria La Maliosa - Manciano

Maiuscolo di Fattoria Altomena - Pelago

Olio Grullo Igp Toscano Colline di Firenze di La Gramigna - Pontassieve

Il Tradizionale de I Sergenti - Reggello

Morchiaio di Marayamado - San Casciano in Val di Pesa

Lazzero di Lugudoro - San Vincenzo

Peppery-Intense di Trebbio - Scarperia e San Piero

Capriccio di Tosca di Pietrasca - Suvereto

Evo Paterna Selezione di Paterna - Terranuova Bracciolini

Insieme di Bellandi - Uzzano



Trentino-Alto Adige

Millenario di Maso Bòtes - Arco



Umbria

Riserva Dop Umbria Colli Assisi Spoleto e Sassente di Marfuga - Campello sul Clitunno

Vignolo Dop Umbria Colli del Trasimeno di Le Pietraie - Città di Castello

Costa del Riparo di Viola - Foligno

Frantoio di CM Centumbrie - Magione

Chiuse di Satriano di Antonelli San Marco - Montefalco

Olio della Pace di Fontanaro - Paciano

Frantoio Batta e Dop Umbria Colli del Trasimeno di Giovanni Batta - Perugia



Veneto

Francesco di La Contarina - Illasi

