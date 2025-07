Oltre 11 miliardi di euro di investimenti (+38,6% di risorse) per l’agricoltura italiana nel 2024

Oltre 11 miliardi di euro di investimenti di fondi dedicati al settore e messi a disposizione per ammodernare e rendere più competitive le aziende del comparto, pari al +38,6% di impiego di risorse, e con la capacità di spesa dei fondi che è passata dal 57% al 79%; +11,4% di valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura e pesca, che si attesta a 44,4 miliardi di euro, con l’Italia che è la prima Europa, e in linea con le ultime rivelazioni Istat che indicano l’agricoltura come settore trainante dell’economia nazionale; +12,5% di reddito agricolo, rispetto ad un aumento nell’Ue a 27 dell’1,6%, con l’Italia seconda solo al Portogallo (+14,7%); +7,5% di export 2024, a 69 miliardi di euro, valore che ha fatto toccare il record storico al comparto; 98 milioni di euro per la promozione dei prodotti all’estero, di cui 22 milioni di euro per il bando nazionale e 76 milioni di euro per i bandi regionali e interregionali. Sono i numeri dell’agricoltura italiana nel 2024 contenuti nel bilancio di 30 mesi di Governo Meloni in due settori “che abbiamo riportato al centro dell’agenda nazionale, l’agricoltura e la pesca”, presentati, oggi, dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla Stampa Estera a Roma.

“Oltre 11 miliardi di investimenti, una capacità di spesa in forte crescita, export da record, incremento del reddito agricolo, impulso all’innovazione. L’Italia è oggi prima in Europa per valore aggiunto nel comparto - ha commentato il Ministro su Facebook - un percorso fondato su visione, impegno e tappe decisive come il G7 Agricoltura e Pesca e “Divinazione Expo” a Siracusa. Un grande successo del “Sistema Italia”, che abbiamo lanciato proprio da questa sala lo scorso anno e che, oggi, celebriamo per aver dato centralità alla sovranità alimentare, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Mai come oggi l’Italia ha creduto e investito nell’agricoltura e nella pesca. E noi continueremo a farlo”.

Nel capitolo valore aggiunto, il bilancio indica, in particolare, un +10,9% di valore aggiunto per occupato nel 2024, a quota 47.679 euro dai 43.006 euro del 2023, e +14% di valore aggiunto per impresa, a 64.506 euro dopo essere cresciuto nel 2023 dell’8,1% sul 2022.

Ma i numeri, in un’ottica futura e sostenibile, riguardano anche l’energia rinnovabile, che ha visto aumentare i gigawatt da installare da 0,47 della gestione precedente a 1,4 chiesti e ottenuti dal Governo Meloni.

