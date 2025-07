Street food, il migliore è in Sicilia con i panini alla porchetta di Suino Nero dei Nebrodi

Riesce a valorizzare la tradizione culinaria di una determinata città o regione, è un perfetto alleato per cavalcare i trend che “montano” online ed è capace di mescolare e contaminarsi con proposte di cibo provenienti da tutto il mondo. Lo street food è un settore vibrante e in fermento ormai, grazie al boom della ristorazione “fast” e delivery, all’incremento esponenziale dei food truck e al desiderio sempre più diffuso di avvicinarsi alle specialità regionali nel modo più rapido e informale possibile. Nei numeri che rilevano le frequentazioni delle persone, la ristorazione “fast” rappresenta l’8% delle visite complessive, mentre il food delivery ha raggiunto una quota del 3%, toccando un valore di 1,6 miliardi di euro. Per esempio, secondo alcuni studi di settore (come quello di Businesscoot nel 2025), negli ultimi anni il mercato globale dei food truck ha registrato una crescita esponenziale: in Italia, il numero di imprese del settore è aumentato con una stima di crescita annua del 7,4%. Anche se secondo la Fipe, mentre la ristorazione tradizionale ha visto un incremento medio dei prezzi del 5,3%, la ristorazione veloce ha fatto registrare aumenti più consistenti: +9,7% per il food delivery e +5,9% per i fast food. Il prezzo medio di un panino si attesta tra 1,90 euro a Terni fino ai 5,06 euro a Milano e sono i più giovani (18-34 anni) a frequentare con maggiore assiduità i luoghi di consumo come fast food, ristoranti low cost, take away e fiere, e sono sempre loro i principali utilizzatori del food delivery, che ormai domina nei grandi centri urbani (253 milioni le visite complessive nell’ultimo anno nei locali con cibo d’asporto). A trainare il cibo di strada è anche molto il fenomeno turistico globale potenziato dall’ascesa dei “nomadi digitali”, giovani sempre connessi che viaggiano alla ricerca di esperienze autentiche, e che ne condividono contenuti su Instagram e TikTok. E l’Italia, con la sua varietà regionale, è una meta prediletta. Come confermano, ancora, i numeri, la ristorazione take away senza servizio al tavolo è aumentata del 19% in generale nelle città italiane, con un picco del +24% nei centri storici tra il 2012 e il 2023.

Il risultato è che nella guida “Street Food” 2026 del Gambero Rosso, edizione n. 11, svelata nei giorni scorsi a Roma, tra i 685 esercizi recensiti ci sono state 121 new entry, segnando un aumento rispetto a un anno fa. Tra i riconoscimenti assegnati, i 20 campioni regionali (uno per regione) e i Premi Speciali che quest’anno sono diventati due: lo “Street food on the road”, ovvero il migliore, che è andato a Il Vecchio Carro, in Sicilia, un food truck che si distingue per l’eccellenza del prodotto che porta in giro per l’Italia,la porchetta di Suino Nero dei Nebrodi prodotta nell’azienda agrituristica di Caronia (Messina), e il “Panino dell’Anno”, che ha incoronato il vegetariano Funghi Burger del Legs a Roma, un pane bun al burro con crocchetta di funghi trifolati, coleslaw e salsa Legs. Tra i primati regionali, invece,ci sono Voilà gastronomia, in Valle d’Aosta a Pré Saint Didier ad Aosta, il Festival Snack Bar in Piemonte a Bra, per la Liguria Le delizie dell’amico a Genova, e per la Lombardia, a Milano, è stato premiato Totost. In Veneto il migliore street food è quello di Ai Do Leoni a Venezia, mentre in Trentino-Alto Adige il riconoscimento è andato a Il Pizzicagnolo a Mezzolombardo. In Friuli-Venezia Giulia c’è Yalla a Trieste, in Emilia-Romagna Odd a Bologna, in Toscana Il Macello di Bolgheri Panini a Bolgheri, e nelle Marche, ad Ascoli Piceno, vince Maclé Salsamenteria Ascolana. E poi: Pesciaioli in Umbria ad Acquasparta, Martello, Lavoro e Cucina a Roma nel Lazio, Donna Tina per l’Abruzzo a Pescara, Hippo in Molise a Isernia, Pastèna in Campania a Napoli, Mu-Mercato Urbano per la Puglia a Lecce, Lucanino Fast Good in Basilicata a Policoro, A Casalura in Calabria a Cirò Marina, Il Massimo dello Street Food in Sicilia a Palermo e per la Sardegna Seulo is Food a Cagliari. “Il cibo di strada ancora oggi è capace di restituire esperienze autentiche - commenta Pina Sozio, curatrice della guida - le attività segnalate custodiscono un patrimonio storico inestimabile per la cucina italiana. Ma anche le proposte internazionali sono sempre più ricche e attrattive. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’ascesa delle specialità asiatiche e sudamericane, e quest’anno notiamo un’offerta qualitativamente sempre più interessante anche nelle cucine mediorientali”. Come spiega la guida, questi grandi numeri dimostrano come le persone vadano sempre più verso esperienze di ristorazione casual, semplice, veloce, e racconta anche di quanto siano gli stessi (giovani) cuochi e cuoche (magari anche con blasonati curricula nell’alta ristorazione) a preferire forme di impresa più leggere e immediate, migrando sempre più nel settore street food e arricchendolo di attività di grande valore.

Focus - I migliori street food d’Italia by Gambero Rosso

I campioni regionali:

Voilà gastronomia - Valle d’Aosta - Pré Saint Didier (Aosta)

Festival Snack Bar - Piemonte - Bra (Cuneo)

Le delizie dell’amico - Liguria - Genova

Totost - Lombardia - Milano

Ai Do Leoni - Veneto - Venezia

Il Pizzicagnolo - Trentino-Alto Adige - Mezzolombardo (Trento)

Yalla - Friuli-Venezia Giulia - Trieste

Odd - Emilia-Romagna - Bologna

Il Macello di Bolgheri Panini - Toscana - Bolgheri (Livorno)

Maclé Salsamenteria Ascolana - Marche - Ascoli Piceno

Pesciaioli - Umbria - Acquasparta (Terni)

Martello, Lavoro e Cucina - Lazio - Roma

Donna Tina - Abruzzo - Pescara

Hippo - Molise - Isernia

Pastèna - Campania - Napoli

Mu Mercato Urbano - Puglia - Lecce

Lucanino Fast Good - Basilicata - Policoro (Matera)

A Casalura - Calabria - Cirò Marina (Crotone)

Il Massimo dello Street Food - Sicilia - Palermo

Seulo is Food - Sardegna - Cagliari



I Premiati Speciali:

Street Food on the Road: Il Vecchio Carro - Sicilia

Panino dell’Anno: Funghi Burger - Legs - Roma

