Dall’incontro tra Nonino Distillatori e Rony Plesl nasce la Grappa d’autore “Spirito di Luce”

Anche il mondo della grappa ispira l’arte e lo fa con una collaborazione prestigiosa tra l’azienda simbolo della storia della distillazione italiana e uno degli artisti del momento della scena artistica internazionale. Dall’incontro tra Rony Plesl e Nonino Distillatori, voluto dal grande scultore ceco per la sua personale “Trees Grow from the Sky/Gli alberi crescono dal cielo” ospitata nella Chiesa di Santa Maria della Visitazione nelle Fondamenta Zattere ai Gesuati a Venezia nella Biennale Internazionale d’Arte n. 59, nasce un decanter originale in vetro soffiato creato da uno degli artisti del vetro più rinomati al mondo, intagliato a mano, satinato effetto velluto e dipinto in oro 24 carati da Rückl, in limited edition (in n. 99 numeri arabi e in n. 14 numeri romani) che racchiude “Spirito di Luce”, la preziosa Gran Riserva Nonino Monovitigno Merlot aged 14 years nella Sherry Cask n. 808 di Jerez de la Frontera in Spagna in cui è stato custodito il miglior Sherry Oloroso.

Distillata con metodo 100% artigianale discontinuo a vapore ed invecchiata oltre 14 anni nelle cantine padronali sotto sigillo e controllo permanente dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, 0% coloranti, la nuova “Grappa d’autore” di Nonino è caratterizzata da un’armoniosa eleganza di profumi di marzapane, vaniglia e frutta candita. A contenerla, è il decanter firmato Plesl, la cui lavorazione è realizzata a mano con diversi passaggi, dall’incisione alla mola di diamante alla lucidatura con mole lucidanti dei tagli della stella ad otto punte simbolo dello “Spirito di Luce”, ispirata al “Sole Stella del Mattino” e “Venere Stella della Sera”: “due stelle che sono state accordate all’uomo dagli dei per condurlo vero la grande saggezza; osservale, o uomo! E segui con costanza il loro chiarore, poiché in esse si trova la saggezza” (“Le dodici chiavi della Filosofia”, Basilius Valentinus). La decorazione del collo è realizzata con oro 24 carati ed in parte è satinata effetto velluto.

Nel suo lavoro Rony Plesl esplora le possibilità della scultura in vetro, che approccia come mezzo di espressione distinto. La realizzazione del progetto veneziano rappresenta la prima mondiale della tecnologia di fusione del vetro, “Vitrum Vivum”, attraverso la colatura del vetro a pieno rilievo, unica nel contesto globale, in concomitanza con il “2022 - Anno Internazionale del Vetro”. Questa innovativa tecnologia permette di creare sculture in vetro senza alcuna limitazione, cosa fino ad ora storicamente impossibile. Un’opera notevole che prende evidente ispirazione da elementi organici naturali sensibilmente intrecciati alla morfologia di vari periodi artistici. Le fonti di ispirazione di Plesl sono profondamente radicate nella sua fascinazione per la geometria, per l’intimità del Rinascimento italiano e per l’opulenza architettonica del Barocco.

La personale di Rony Plesl è uno degli appuntamenti da non perdere della Biennale n. 59 e, in precedenza, anche il “Victorian & Abert Museum” di Londra ha ospitato una sua personale. Alle Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, invece, dopo lo stop per la pandemia, il 7 maggio torna come da tradizione il prestigioso “Premio Nonino 2022”, anticipatore per ben sei volte dei Premi Nobel, segnando anche l’inizio delle celebrazioni per i Centoventicinque Anni in Distillazione della storica famiglia Nonino, oggi guidata da Benito e “Nostra Signora della grappa” Giannola Nonino (come la chiamava lo scrittore e giornalista Gianni Brera, ndr), con le figlie Cristina, Elisabetta ed Antonella, e con l’ultima generazione rappresentata da Francesca Bardelli Nonno. Lo scrittore inglese David Almond, Nancy Fraser, filosofa e teorica femminista statunitense, Mauro Ceruti, filosofo e politico italiano, e Affido Culturale, il progetto di contrasto alla povertà educativa minorile, sono i vincitori del “Premio Nonino Quarantacinquesimo Anno + Due”.

