Debutta su Amazon Prime Video Usa la nuova serie “A&F - A gourmet & wine story”

Una serie on the road tutta al femminile con protagoniste l’attrice americana Amy Johnson e la giornalista e scrittrice trentina Francesca Negri (wine influencer che, con il suo account Instagram @geishagourmet, conta 117.000 follower, ndr), il cui ruolo è quello di raccontare alla sua compagna di viaggio le eccellenze enogastronomiche made in Italy che si possono trovare negli Usa e, nella parte girata in Italia, invece, di accompagnare Amy in alcuni tra i luoghi cult del food & wine. È “A&F - A gourmet & wine story”, che debutta, in questi giorni, su Amazon Prime Video Usa.

“Il mio contributo - spiega la Negri - è sicuramente il focus sul made in Italy, ossia raccontare agli americani alcune delle eccellenze italiane che possono trovare nel loro Paese oppure che vale la pena visitare se decidono di fare un viaggio in Italia. E poi trasmettere attraverso la mia figura e la mia personalità l’italian lifestyle, dal fashion al piacere della tavola. Quindi il mio ruolo è fondamentalmente quello di promozione del made in Italy. Si tratta, a mio avviso, di un’occasione di visibilità davvero importante per le produzioni enogastronomiche italiane presenti oltreoceano: solo Prime Video Usa conta su 175 milioni di abbonati e se solo l’1% decidesse di vedere la serie stiamo parlando di 1.750.000 spettatori. Per dare un parametro, per una prima serata su Rai 1, in media, gli spettatori sono 1,7 milioni. Le potenzialità, insomma, di A&F sono enormi. Incrociamo le dita”.

