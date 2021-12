“Deliveroo 100”: la “Poke Bowl” è la star del 2021 sulle tavole del mondo

Le “Poke Bowl”, le insalate di pesce, riso, verdura, frutta e insalata, che dalle Hawai hanno conquistato le tavole di tutto il mondo, diventando in breve tempo uno dei piatti di riferimento per chi ama mangiare “healthy”, sono le star della “Deliveroo 100”, la classifica dei 100 piatti più popolari in giro per il mondo secondo la piattaforma leader nell’online food delivery, tanto che il piatto hawaianoo, incredibilmente instragrammabile e nutriente, è risultato il preferito in sei Paesi diversi e occupa il 40% della top 10 globale, con il “Salmon Poke” di Pokèria by Nima di Firenze addirittura in testa alla classifica globale, seguito sul podio dal “Rice Noodle Meal” del TamJai Yunnan Mixian di Hong Kong e dalla “Build your own Poke Bowl” dell’Honi Poke di Londra. Una delle specialità più popolari del 2020, l’Hamburger, si è confermato tra le scelte preferite per il food delivery in tutto il mondo, con 18 posizioni su 100 occupate in classifica. Deliveroo ha inoltre registrato un aumento degli ordini di prodotti alimentari dai supermercati presenti in piattaforma, con gli avocado di Waitrose a Londra o le banane di Giant a Singapore in cima alla lista.

La tendenza delle Poke Bowl, in Italia, è confermata anche da altre numerose presenze in classifica di chiara ispirazione hawaiana: come il Rainbow Poke di Makito a Quartu-Cagliari (posizione n. 13), l’Ipoke di Ipokeyou di Arezzo (45), il Pokè di Pokewaii a Bolzano (48), il Pokè di Hawaii Poke a Verona (60), il Pokè di Koko House a Cagliari (75), lo Spicy Tuna Poke di Poke House di Milano (83) e il Pokè di Pokèria by Nima a Milano (89). Scorrendo la “Deliveroo 100” troviamo anche la Schiacciata di All’Antico Vinaio a Milano (21) e Firenze (86), il Pollo allo spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano (31), il Bacon Cheese Burger di Five Guys a Roma (51) ed il Kos - Pita Gyros di Ristorante Greco Ilios sempre a Roma (97).

Con tante persone ancora al lavoro da casa in tutto il mondo, classiche scelte per il pranzo come piadine, panini e le insalate non sono mai state così tanto rappresentate nella “Deliveroo 100” come quest’anno. Il 20% della lista del 2021 include il Broodje Zeedijk (Sandwich con pollo affumicato e bacon) di Slagerij Vet ad Amsterdam, l’insalata Mediterranea di Vios di Blu Kouzina a Singapore e il Pain poulet fumè aux èpices (piadina mediterranea con pollo speziato) di My Tannour a Bruxelles. Per non parlare del piatto per il pranzo presente più di frequente nella lista, con 13 posizioni occupate: manco a dirlo, la Poke Bowl.

Ma non ci sono solo pesce crudo e insalata. I “comfort food” - hamburger, burrito e kebab - occupano un terzo delle posizioni sulla “Deliveroo 100”, con alcuni preferiti tra cui Greasy Burger di Grease Monkey a Canberra, il famoso FreshMex Burrito di Aberdeen e il Klassiker di Mont Berliner a Lione. Con sempre più supermercati che fanno il proprio ingresso in piattaforma in tutti il mondo e la domanda di prodotti alimentari andata alle stelle fin dal primo lockdown nel 2020, non è una sorpresa che alcuni prodotti della lista della spesa hanno fatto il proprio ingresso nella top 100. Tra questi, gli Avocado di Waitrose a Londra, un casco di Banane di Giant a Singapore e la Birra Jupiler di Carrefour, ad Anversa.

La top 100 di quest’anno, infine, mostra anche come le persone stiano apprezzando specialità locali accanto alle opzioni più classiche. Tra le specialità locali più popolari, Les oeufs mayonnaise “Champions du monde” di Bouillon Service a Parigi, la Schiacciata componibile dell’Antico Vinaio a Milano o le Julientje (patatine fritte condite, cipolle croccanti, maionese, sugo di stufato di carne e spezie saziate) di Frittur Frans Hooiaard in Belgio.

Focus - I 100 piatti più popolari su Delivero in tutto il mondo nel 2021

1. Salmon Poke di Pokèria by NIMA (Ponte Carraia), Firenze

2. 米線+一餸 (Rice Noodle Meal) di 譚仔雲南米線 TamJai Yunnan Mixian, Hong Kong

3. Build your own Poke Bowl di Honi Poke, Londra

4. Double Cheeseburger™ di McDonald’s, Hong Kong

5. Les oeufs mayonnaise "Champions du monde" (Egg with mayonnaise) di Bouillon, Service Parigi

6. virtCheeseburger di Five Guys, Londra

7. Greasy Burger di Grease Monkey, Canberra

8. Creëer je eigen poké bowl (Build your own Poke Bowl) di Ohana Poké Sushi, Den Haag

9. Burrito Bowl di Guzman Y Gomez, Singapore

10. Sweet Chicken Bowl di Hawaiian Poke Bowl, Gand

11. Pita Chawarma poulet (Shawarma kebab) di Mezzencore, Parigi

12. Wagyu Original Set + Drink di MOS Burger, Hong Kong

13. Rainbow Poke Bowl di Makito - Quartu, Cagliari

14. Burrito di FreshMex, Aberdeen

15. Baked Dough Balls (V)(N) 焗麵包球 di PizzaExpress, Hong Kong

16. Chicken Burrito di Tomatillo Tex-Mex to Go, Amsterdam

17. Pain poulet fumé aux épices (wrap Mediterranean spiced chicken) di My Tannour, Bruxelles

18. Pad Thai (g/f) (n) di TING THAI CARAVAN, Edimburgo

19. Tommy the Chook Burger di Boss Burger Co, Geelong

20. Build Your Own Salad Bowl diThe Daily Cut , Singapore

21. Schiacciata componibile (Build your own Schiacciata/ Sandwich) di All’Antico Vinaio, Milano

22. Gratin de Penne façon Livio (Pasta Bake) di Livio Piu, Parigi

23. 2-Course Pho Noodle Set di Nha Trang, Hong Kong

24. Grilled Chicken Burrito di Tortilla, Londra

25. Mediterranean Salad Bowl di VIOS by Blu Kouzina, Singapore

26. 珍珠奶茶 (bubble tea) di 天仁茗茶 Tenren’s Tea, Hong Kong

27. Hugo Chicken Schnitzel Sandwich di South Dowling Sandwiches, Sydney

28. Chicken Boneless di Gangnam Chicken, Amsterdam

29. Big Mac® McMenu® di McDonald’s, Bruxelles

30. House Black Daal (V) di Dishoom, Londra

31. Pollo allo spiedo (Grilled Chicken) di Giannasi dal 1967, Milano

32. 章魚燒 (8件) - Takoyaki - Octopus Balls di DonDonDonki, Hong Kong

33. The beast burger di Kokomo, Bordeaux

34. Broodje Zeedijk (Smoked Chicken and Bacon Sandwich) di Slagerij Vet, Amsterdam

35. Mary’s Burger di Mary’s, Sydney

36. Menu Le burger braisé (burger) di Le Braisé, Lille

37. The Pepperoni Pizza di Dough Bros, Hong Kong

38. Chocolate Ice Cream di IJssalon Intermezzo, Tilburg

39. Legit Special Fried Rice di Oriental Teahouse, Melbourne

40. The Original German Doner Kebab di German Doner Kebab, Reading

41. Five Guys style fries di Five Guys, Den Haag

42. Single Stack Burger di Royal Stacks, Melbourne

43. Burgerism Meal di Burgerism, Manchester

44. Classic Cheeseburger di Dumbo, Parigi

45. Pokè di Ipokeyou, Arezzo

46. 亞參海南雞飯 (配雞湯飯及清雞湯) (Assam Hainanese Chicken Rice (with chicken soup rice and clear chicken soup) di Asam 亞參, Hong Kong

47. Burrito di Guzman Y Gomez (GYG), Australia

48. Pokè di Pokewaii, Bolzano

49. Original Frozen Yogurt + Toppings di Snog, Londra

50. Build Your Own Pasta di The Italian Bowl, Sydney

51. Bacon Cheese Burger di Five Guys, Roma

52. Small Poké Bowl di THE POKÉ SHACK, Amsterdam

53. Poke Bowl di Poke Lab, Tolosa

54. Avocados di Waitrose, Londra

55. Formule doner kebab Sürpriz di Berliner Kebab, Parigi

56. Make Your Own Poke Bowl di Surfside Poké, Liegi

57. Burrito di Zambrero, Australia

58. Pita Gyros di Vleesch Noch Visch, Amsterdam

59. Chicken Burrito di Stuff’d, Singapore

60. Pokè di Hawaii Poke (Università), Verona

61. 水門雙拼雞飯 (Double Chicken Rice) Water Gate Chicken Rice 水門雞飯 di Hong Kong

62. Menu korean fried chicken honey garlic di K-Town Street Food, Parigi

63. Build Your Own Poke Bowl di The Poke Shack, Londra

64. Dannylicious Burger di Danny’s Burgers Melbourne

65. Fish Burger di MOS Burger, Singapore

66. Empire Cheeseburger di Manhattn’s, Bruxelles

67. Jerk Chicken and Chips di White Men Can’t Jerk, Londra

68. Margherita Pizza di Follia, Den Haag

69. Croissant di Tiong Bahru Bakery, Singapore

70. Original Chicken Wrap di Chicken & Blues, Bournemouth

71. Klassiker (Kebab) di Mont Berliner, Lione

72. Whopper di Burger King, Singapore

73. Jupiler beer (33cl) di Carrefour, Anversa

74. Build your own Burrito di Chidoz, Eindhoven

75. Pokè di Koko House, Cagliari

76. 四餸車仔麵 (Four Food Cart Noodles) di 永年士多 Wing Nin Noodle, Hong Kong

77. Classico Burger di Macelleria, Sydney

78. Medium Spaghetti Kastart di De Kastart, Gand

79. Salad bowl di SaladStop!, Singapore

80. KFC精選1人餐 KFC Privilege Individual Meal for 1 di KFC, Hong Kong

81. Cavendish Banana (1 Pack of bananas) di Giant, Singapore

82. BBQ Black Pepper Chicken di Cold Storage, Singapore

83. Spicy Tuna Poke di Poke House (Isola), Milano

84. Burger Combo di Spratchie’s Burger, Liegi

85. Dragon Roll (sushi) di Dragon, Amsterdam

86. Schiacciata componibile (Build your own Schiacciata/ Sandwich) di All’Antico Vinaio, Firenze

87. Margherita Pizza di Educazion Napoletana, Bruxelles

88. Wanton Noodles di Pontian Wanton Noodles, Singapore

89. Pokè di Pokèria by NIMA (Sanzio), Milano

90. Pain au Chocolat di Renard Bakery, Bruxelles

91. Verse friet met homemade mayo (Chips and Mayo) di Firma Pickles BV, Utrecht

92. Siew Mai (dim sum) di Kimly Dim Sum, Singapore

93. Natin (Pork and Shrimp Soup) di Le Petit Cambodge, Parigi

94. Salmon Sashimi di Sushi Tei, Singapore

95. Frietjes met Addictive Saus (Chips with Sauce) di Beastie Burgers, Mechelen

96. Margherita DOP di Pizza Tripletta, Parigi

97. KOS - Pita Gyros di Ristorante Greco Ilios, Roma

98. Wild Mushroom and Truffle Sauce Gnocchi di Gnocchi Gnocchi Brothers, Brisbane

99. Assiette | 12 Pièces (Raviolis) di Maison des Raviolis, Marsiglia

100. Julientje (Fries, crispy onions, mayonnaise, beef stew sauce and saté spices) di Frituur Frans Hooiaard, Gand

