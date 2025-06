65 panifici al top e 614 recensiti: ecco “Pane & Panettieri d’Italia” 2026 by Gambero Rosso

Ben 65 panifici premiati con il massimo punteggio, i “Tre Pani”; il Piemonte è al vertice (con 10 panifici), seguono la Lombardia (9), il Lazio (8), il Veneto (6), la Puglia (5), Campania, Emilia-Romagna, Sicilia (4), Friuli Venezia Giulia, Abruzzo (3), Marche, Sardegna, Toscana (2), Basilicata, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige (1). Chiara Regattieri del “Tipo Due Forno Contemporaneo” di Mantova, si aggiudica il premio “Panettiere Emergente”; al Forno di San Leo, nel Riminese, il premio speciale “Pane e Territorio”, al Coce di Parma quello del “Bakery dell’Anno”, mentre il Panequaglia a Sant’Urbano (Padova), conquista il premio speciale per il “Pane Tipico” e il Frangipane forno e cucina di Milazzo, in Sicilia, quello per il “Pane dell’Anno”. Ecco “Pane & Panettieri d’Italia” 2026 del Gambero Rosso, la nuova guida realizzata in collaborazione con Petra Molino Quaglia, presentata ieri Roma con 3 nuovi ingressi al top sulla precedente edizione - i panifici Ribotta a Barge (Cuneo), Tocio di Giulia Busato a Noale (Venezia) e Farina del mio sacco ad Atessa (Chieti), 614 panifici recensiti, 95 new entry e 2 nuovi Premi Speciali.

Il focus è sulla sostenibilità: il mondo dell’arte bianca è in pieno fermento tanto che negli ultimi anni, spiega la nota el Gambero Rosso, “ha messo in discussione i vecchi paradigmi, dimostrato che per fare bene il pane si può cambiare rotta rispetto al passato e perseguito obiettivi più sostenibili, a tutela dell’ambiente e degli attori coinvolti nella filiera”. Annalisa Zordan, curatrice della Guida, ha spiegato come “molte delle fornaie e dei fornai che troverete nelle pagine della guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 hanno messo in discussione l’attuale modello di società. Hanno dimostrato di aver saputo cambiar rotta, mediante pensieri nuovi e riferimenti sociali differenti, modificando non solo il modo di produrre un prodotto ancestrale come il pane, ma anche dimostrando che con il pane si può rovesciare il modo con cui si percepisce e affronta il lavoro quotidiano. Cambiano i calendari di apertura, le pagnotte si prenotano per ridurre gli sprechi e gestire meglio il lavoro, si vende il pane al giusto prezzo, si valorizza quello vecchio. Insomma, col pane si fa politica, il pane è politica. Sono passati sette anni da quando abbiamo deciso di dedicare una guida al pane e ai panettieri d’Italia. Sette anni durante i quali il settore ha fatto passi da gigante. E mai come quest’anno il pane ha dimostrato la sua forza interdisciplinare”.

Focus - Premi “Tre Pani”

Valle d’Aosta

Le Coin Du Pain - Saint Christophe (Aosta)

Piemonte

Panetteria Ribotta - Barge (Cuneo)

Panetteria Fagnola dal 1923 - Bra (Cuneo)

Cuore di pane bio - Cabella Ligure (Alessandria)

Vulaiga - Fobello (Vercelli)

Marcarino Roddino - Roddino (Cuneo)

Grano - Fornai in Fermento - Santena (Torino)

Ficini - Torino

Perino Vesco - Torino

Luca Scarcella - Torino

Spoto Bakery - Torino

Lombardia

Cerere - L’Atelier del Pane - Triuggio (Monza Brianza)

Crosta - Milano

Davide Longoni Pane - Milano

Forno Del Mastro - Monza

Grazioli - Legnago (Milano)

Il Pane di Maurizio Sarioli - Brescia

LePolveri - panificio diurno - Milano

Panetteria Rio dal 1929 - Mantova

Tilde Forno Artigiano - Treviglio (Bergamo)

Trentino Alto Adige

Panificio Moderno - Isera (Trento)

Veneto

Forno Veneziano - Piove di Sacco (Padova)

Grigoris The Bakery - Mestre (Venezia)

Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979 - Sommacampagna (Verona)

Marinato - Cinto Caomaggiore (Venezia)

Renato Bosco Bakery - San Martino Buon Albergo (Verona)

Tocio di Giulia Busato - Noale (Venezia)

Friuli Venezia Giulia

Il Posto di Follador - Pordenone

Jerian - Trieste

Mamm Pane, Vino e Cucina - Udine

Emilia Romagna

Forno Brisa - Bologna

Il forno di Calzolari - Monghidoro (Bologna)

La Butega ad Franton - Guastalla (Reggio Emilia)

Nel nome del pane Cappelletti & Bongiovanni - Dovadola (Forlì - Cesena)

Toscana

Pank La Bulangeria - Firenze

Lievitamente - Viareggio

Marche

L’assalto ai forni - Ascoli Piceno

Pandefrà - Senigallia (Ancona)

Lazio

Antico Forno Roscioli - Roma

Lievito Francesco Arnesano - Roma

Panificio Bonci - Roma

Panificio Marè - Roma

Pezz de Pane - Frosinone

Triticum Micropanificio agricolo - Roma

Tulipane - Roma

Zampa Forno Etico - Roma

Abruzzo

Farina del mio sacco - Atessa (Chieti)

Førma bakery - L’Aquila

Mercato del Pane - Montesilvano (Pescara)

Campania

Antica Forneria Molettieri - Napoli

Foorn - Mariglianella (Napoli)

La Francesina Boulangerie - Ercolano (Napoli)

Malafronte - Gragnano (Napoli)

Puglia

Forno Sammarco - San Marco in Lamis (Foggia)

Il Toscano - Corato (Bari)

Lula - Pane e Dessert - Trani (Barletta)

Panificio Adriatico - Bari

Spacciagrani - Forno indipendente - Conversano (Bari)

Basilicata

Pane e Pace - Matera

Sicilia

Forno Biancuccia - Catania

Francesco Arena Mastro Fornaio - Messina

Panificio Guccione - Palermo

Martinez - Trapani

Sardegna

Madriga - Cagliari

Pbread Natural Bakery - Cagliari

