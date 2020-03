Diventare un esperto dei vini di Borgogna, in 90 minuti: il mondo del vino sperimenta l’e-learning

Imparare ed apprendere a distanza, grazie alle tecnologie multimediali, tutti, gratuitamente e ovunque siamo: ecco l’e-learning di cui tanto si parla, e che il mondo del vino sperimenta da tempo, nel suo ricco panorama di corsi e scuole enoiche che offrono corsi di formazione anche online, dal britannico Wset alle associazioni della sommellerie italiana (Ais, Fis, Fisar, Onav ...), ma anche istituzioni come il Comité Interprofessionel du Vin de Champagne. E, proprio tra i più celebri vigneti di Francia, un pioniere è il Bourgogne Wine Board (Bivb) che, da già da dieci anni, ha lanciato Discovering Bourgogne Wines, la sua piattaforma di e-learning interattiva offrendo a professionisti ma anche agli appassionati, la possibilità di diventare un esperto dei grandi vini di Borgogna in 90 minuti, diventando un punto di riferimento anche per questa “tipologia” di servizi innovativa, ora completamente aggiornata.

Basato sui saperi e sull’esperienza diretta dei vignerons e dei négociants della regione, il corso di apprendimento gratuito online della durata di un’ora e mezza, è strutturato in diversi moduli con quiz finale: “Discovering Bourgogne Wines” per approfondire la conoscenza del terroir, delle varietà e delle denominazioni di Borgogna, “365 Days in Bourgogne” per scoprire tutte le fasi della produzione e della vinificazione, dal vigneto alla cantina, “Tasting Bourgogne Wines”, con i gesti, il vocabolario e le caratteristiche delle Denominazioni utili ad esprimere le sensazioni che si provano degustando un vino, e “Advising and helping customers”, con i consigli per i migliori abbinamenti con il cibo. In francese, inglese, cinese e giapponese, per imparare, divertendosi.

