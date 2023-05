Donnafugata (4), Ferrari (12) e Ceretto (25) tra le aziende più “instagrammate” al mondo

Le vigne più “instagrammate” al mondo sono quelle di Boschendal, una delle aziende del vino più antiche del Sud Africa, fondata nel 1685 tra Franschhoek e Stellenbosch: l’hashtag #boschendal, come racconta l’analisi dell’agenzia di viaggi internazionale CV Villas - che ha preso in esame centinaia di migliaia di post e decine di tag associati a centinaia di cantine in tutto il mondo - è associato a ben 95.500 post. Al secondo posto troviamo Penfolds Magill Estate, ad Adelaide (Australia), con 94.761 hashtag, seguita, sul terzo gradino del podio, dal Castello di Amorosa, in stile toscano, ma nel cuore della Napa Valley, con 88.784 hashtag associati su Instagram, che certifica la grande popolarità delle cantine iconiche del Nuovo Mondo, dove il turismo enoico garantisce molto spesso un’enorme varietà di esperienze: dai tour in cantina alle degustazioni, dalla ristorazione ai matrimoni tra i filari.

Alla posizione n. 4, invece, troviamo una delle aziende più belle della Sicilia e d’Italia, Donnafugata, con le cantine storiche di Marsala, citata in 65.445 post su Instagram. Per il Belpaese, ci sono quindi da segnalare Ferrari, simbolo delle bollicine metodo classico del Trentodoc, di proprietà della Famiglia Lunelli, alla posizione n. 12, con 33.568 post; e Ceretto, tra i produttori di riferimento delle Langhe e del Barolo, alla posizione n. 25 con il suo mitico “Acino”, nella tenuta Monsordo, quartier generale dell’azienda: bolla sospesa sui filari che guarda e abbraccia il paesaggio di Langa, cui sono dedicati 18.036 hashtag.

Alla posizione n. 5, Catena Zapata, in Argentina, con 62.763 post, seguita alla n. 6 dalla griffe dello Champagne Billecart-Salmon, che conta 58.093 hashtag. Alla posizione n. 8 c’è quindi Domaine Carneros, punto di riferimento dello spumante metodo classico di California, fondata da Taittinger nel 1987, cui sono dedicati 45.478 post su Instegram, pochi di più dei 44.811 di Marques de Riscal, in Rioja, che ha nell’hotel la sua attrattiva maggiore: la villa, firmata dall’archistar Frank Gehry ed inaugurata nel 2006, è presto diventata un’icona del XXI secolo. A chiudere la top ten, l’esclusivo Chateau Margaux, tra i simboli di Bordeaux (44.427 post) ed il provenzale Château La Coste (41.648 post).

Focus - La classifica delle aziende del vino più “instagrammate”

1. Boschendal, 95.501 hashtag Instagram

2. Penfolds Magill Estate, 94.761 hashtag Instagram

3. Castello di Amorosa, 88.784 hashtag Instagram

4. Donnafugata, 65.445 hashtag Instagram

5. Catena Zapata, 62.763 hashtag Instagram

6. Champagne Billecart-Salmon, 58.093 hashtag Instagram

7. Domaine Carneros, 45.478 hashtag Instagram

8. Marques de Riscal, 44.811 hashtag Instagram

9. Chateau Margaux, 44.427 hashtag Instagram

10. Château La Coste, 41.648 hashtag Instagram

11. Wilson Creek Winery, 37.544 hashtag Instagram

12. Ferrari Trento, 33.568 hashtag Instagram

13. Chateau Mouton Rothschild, 23.892 hashtag Instagram

14. Chateau Montelena, 23.774 hashtag Instagram

15. El Enemigo Wines, 23.399 hashtag Instagram

16. Wölffer Estate, 22.905 hashtag Instagram

17. Château d’Yquem, 22.330 hashtag Instagram

18. Nyetimber, 22.009 hashtag Instagram

19. Tokara Winery, 19.105 hashtag Instagram

20. Waterkloof, 18.958 hashtag Instagram

21. Mission Hill Winery, 18.681 hashtag Instagram

22. Familia Torres, 18.680 hashtag Instagram

23. Niepoort Winery, 18.630 hashtag Instagram

24. Chateau Haut Brion, 18.239 hashtag Instagram

25. Ceretto, 18.036 hashtag Instagram

26. Champagne Taittinger, 17.719 hashtag Instagram

27. Seppeltsfield Barossa, 15.770 hashtag Instagram

28. Craggy Range, 15.427 hashtag Instagram

29. Robert Mondavi Winery, 14.779 hashtag Instagram

30. Spier Wine Farm, 14.688 hashtag Instagram

