È ancora il Perù il principale esportatore al mondo di uva da tavola

Il Perù consolida la sua leadership mondiale nelle esportazioni di uva da tavola, con 562.093 tonnellate inviate a ben 44 mercati internazionali nella stagione di raccolto 2024-2025, che va da ottobre ad aprile. Lo comunica il Ministero dello Sviluppo Agrario peruviano, indicando che l’83% dell’export è concentrato su tre principali destinazioni: Stati Uniti (46%), Unione Europea (24%) e Messico (8%). Nel territorio peruviano vengono coltivate ben 56 varietà di uva da tavola, tra cui le più richieste sono la Sweet Globe, la Red Globe e la Allison.

Il Perù ha recentemente avviato le esportazioni verso nuovi mercati come Giappone, Cina ed Ecuador, sebbene i volumi siano ancora limitati. Le autorità sanitarie del Paese hanno attribuito il successo delle esportazioni ad un insieme di azioni di controllo integrate, mirate a combattere il parassita noto come “mosca della frutta”. Un altro traguardo significativo è rappresentato dall’ottenimento, per la prima volta in Sud America, della certificazione fitosanitaria necessaria per esportare frutta fresca conservata in magazzini refrigerati a bordo delle navi dal porto di Paracas.

