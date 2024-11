É il “blend”, inteso come inclusione, il tema del nuovo Calendario Lavazza 2025

Il concetto di “blend”, inteso nel senso più ampio di collaborazione e inclusione, è il tema portante della riflessione estetica da cui sono nati gli scatti del nuovo Calendario Lavazza, pubblicazione iconica che quest’anno è stata affidata ad un talento di nuova generazione, l’artista franco-senegalese Omar Victor Diop, con la direzione creativa dell’agenzia Armando Testa. Fil rouge dei 12 scatti è l’infinito bancone di un bar ideale, in cui si crea un nuovo concetto di comunità allargata, basato sulla condivisione di valori, volto a favorire la ricchezza della differenza.

Diop, noto per la sua spiccata eleganza formale, ha composto un unico scatto corale, dando vita a quattro tableaux vivant che celebrano l’idea dell’incontro e della commistione. Il bancone simboleggia il luogo d’incontro di una pluralità di culture e di esperienze, accomunate dal piacere del caffè: a popolare gli scatti, che compongono una sinfonia delle quattro stagioni, sono stati invitati 36 protagonisti del mondo Lavazza che incarnano alcuni momenti salienti della storia del Gruppo. Ogni trittico vede al centro un “talent”, una personalità di spicco legata al mondo Lavazza, attorno alla quale sono disposti i protagonisti scelti per il racconto che condurrà alla celebrazione dei 130 anni dalla nascita dell’azienda.

Le immagini che compongono i 12 mesi del Calendario possiedono un carattere narrativo e si dispiegano come un singolo piano sequenza che racconta tante microstorie differenti, le molecole che compongono una storia collettiva più grande. Tra i nomi celebri Jannik Sinner, Massimiliano Caiazzo, Whoopi Goldberg, Tullio Solenghi, Big Mama, Omar Victor Diop, Sara Gama e Omar Hassan, insieme agli ambassador Daniela Fatarella di Save the Children e al designer Cino Zucchi, così come agli chef Norbert Niederkofler, Federico Zanasi e Chiara Pavan. A questi nomi famosi sono accostate le persone di Lavazza, professionisti quali coffee specialist, baristi, trainer e persino Luigi, il simpatico robottino della Global Campaign “Pleasure Makes us Human”, che rappresenta il lato più futuristico ma anche ricco di sentimenti del brand.

Nei trittici vengono declinati i concetti di “Blending Times”, per unire personalità di generazioni diverse, “Blending Roots”, attraverso il quale ogni protagonista porta la propria differente origine in dote, “Blending Cultures”, quale mixology di tradizioni e culture eterogenee e, infine, “Blending Minds”, dove si mescolano attitudini, competenze e professionalità complementari. Con il Calendario 2025, Lavazza (gruppo internazionale composto da oltre 5.500 persone) prosegue la sua attività di azienda responsabile e portatrice di valori universali, come sostenibilità e inclusione.

