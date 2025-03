Eataly, nel 2024 il fatturato sale a 684 milioni di euro (+4,3%): soddisfazione degli azionisti

Ricavi in crescita del 4,3% per un fatturato 2024 di 684 milioni di euro e un Ebitda di oltre 50 milioni di euro, con un margine del 7,8%. Sono i numeri che fanno esprimere soddisfazione a Giovanni Tamburi, presidente e ad Tamburi Investment Partners, azionista della catena specializzata nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani, Eataly, in una lettera inviata agli altri azionisti. “Un anno ottimo, con fatturato in aumento ed Ebitda oltre 50 milioni - si legge - grazie ad una gestione efficacissima che è riuscita in poco tempo a rilanciare il posizionamento alto del brand e dei prodotti, a continuare lo sviluppo con nuove aperture e nuovi format ed a porre le basi per un’ulteriore crescita sia nei Paesi in cui Eataly è già presente, sia in altri”.

È di circa due anni fa il riassetto societario del gruppo fondato da Oscar Farinetti, con l’investimento di 200 milioni da parte della Investindustrial, la holding guidata dalla famiglia Bonomi, che è diventata socio di maggioranza, con il 52% delle azioni, mentre il 48% restante è diviso tra Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo-Miroglio e la stessa Tamburi Investment Partners. Un’operazione volta proprio a consentire ad Eataly di ridurre l’indebitamento finanziario netto e di massimizzare la flessibilità finanziaria per i piani di espansione globale del gruppo.

