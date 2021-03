Emergenza Covid, Grana Padano dona 130 tonnellate di formaggio (1,2 milioni di euro) agli indigenti

Una donazione di 130 tonnellate di Grana Padano, dal valore di 1,2 milioni di euro, a sostegno delle famiglie più bisognose colpite dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa, promossa dal Consorzio di tutela del formaggio Dop più consumato al mondo, si svolgerà nelle festività pasquali e coinvolgerà una rete di Onlus presenti sul territorio di produzione del Grana Padano, che si occupano di sostegno alla persona e alla famiglia.

“Integriamo così a livello locale l’impegno di Agea su scala nazionale che, attraverso l’asta Agea-indigenti, andata in aggiudicazione in questi giorni, distribuirà alle famiglie più bisognose, sempre per tramite della rete italiana di Onlus, un quantitativo del nostro formaggio del valore di diversi milioni di euro”, spiega il dg del Consorzio Grana Padano Stefano Berni.

Non è la prima volta che il Consorzio di tutela del Grana Padano si mobilita a sostegno dell’emergenza da Covid-19. Un anno fa fu donato 1 milione di euro per l’acquisto di strumentazione sanitaria a favore della sanità della zona di produzione, in difficoltà nella lotta al virus, e tutt’oggi i donatori di plasma autoimmune dell’Asst di Mantova ricevono in omaggio una confezione di Grana Padano.

