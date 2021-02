Enrico Bartolini e Krug per la prima (e unica) volta insieme in home delivery per San Valentino

Metti insieme lo chef più stellato d’Italia e una delle più prestigiose Maison di Champagne: il risultato è una collaborazione d’eccezione, che nasce per la prima (e unica) volta e che vede insieme Enrico Bartolini e Krug, due tra i rappresentanti più alti dell’alta cucina e del mondo del vino internazionale, per San Valentino. Il risultato è una festa degli innamorati “limited edition” con la possibilità straordinaria di regalarsi una romantica cena che arriva direttamente a casa in home delivery, con un menu creato appositamente per l’occasione dal grande chef per la “Valentine’s Basket” firmata Krug (solo il 14 febbraio, con consegna su tutta la città di Milano, al costo di 390 euro). Con piatti inediti come “Alice, ostrica e caviale” per iniziare, “Cacciucco in crosta”, “Rosa di Gorizia al tartufo nero”, “Filetto di vacca in salsa Royale” e “Caramello with love” per un gran finale, e che, come racconta lo chef, “vogliono essere un omaggio all'amore e al piacere di condividere una bottiglia così prestigiosa” come la Krug Grande Cuvée 168 ème Édition.

Un menu degustazione raffinato e afrodisiaco studiato per due dallo chef, ambasciatore di Krug, con quattro portate con piatti iconici da gustare a casa in abbinamento alla Grande Cuvée creata dalla vendemmia 2012 e dall’assemblaggio di 198 vini selezionati da 11 annate diverse, che affina per 7 anni nelle cantine della Maison.

E per rendere ancora più esclusiva la “Krug Valentine’s basket” ci sono anche una playlist con “abbinamenti musicali” per creare la giusta atmosfera nella degustazione e un video in cui lo chef racconta il suo menù e spiega come rigenerare le pietanze, impiattarle ed aggiungere i tocchi finali per la perfetta cena stellata a casa. Inoltre, gli innamorati riceveranno in anteprima il libro “I gotta peelin’”, la nuova raccolta di ricette create da 11 chef internazionali in abbinamento a Krug, per celebrare il single ingredient dell’anno, in questo caso la cipolla con i suoi incantevoli strati e il grembiule di Krug per divertirsi cucinando.

