Festa tutta tricolore sul podio del Gran Premio di Melbourne: Ferrari Trento brinda alla Ferrari

È una festa tutta tricolore quella sul podio del Gran Premio di Melbourne nel Gp Australia: il Ferrari Trento brinda al trionfo della Ferrari con Charles Leclerc, e torna ad “annaffiare” con una pioggia di bollicine made in Italy le vittorie dei campioni della Formula 1 come spumante ufficiale del più importante Campionato motoristico al mondo nella stagione 2022. Una stagione che, con Leclerc che si conferma leader del Mondiale di F1 dopo aver dominato la gara nel weekend seguito sul podio dalla Red Bull di Sergio Perez e dalla Mercedes di George Russell, si preannuncia decisamente spumeggiante caratterizzata da nuovi regolamenti e nuove monoposto, e che vedrà il made in Italy grande protagonista nel festeggiare i successi dei suoi protagonisti, con il brand italiano della famiglia Lunelli da sempre icona dei brindisi dei trionfi sportivi che fanno sognare come quelli della “rossa” italiana per eccellenza.

Copyright © 2000/2022