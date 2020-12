Fiere internazionali, ancora un rinvio: Anuga FoodTec posticipata ad Aprile 2022 da Koelnmesse

Dopo Prowein, rinviato direttamente al 2022 (dal 27 al 29 marzo), come ha deciso di fare Messe Düsseldorf riguardo ad uno dei più importanti appuntamenti internazionali del business del vino, dalla Germania arriva la notizia del rinvio, anche in questo caso al 2022, di Anuga FoodTec, una delle kermesse più importanti dedicate alla tecnologia applicata al cibo. Appuntamento originariamente in calendario a marzo 2021, e che, invece, è stato riprogrammato dal Koelnmesse, la fiera di Colonia, dal 26 al 29 aprile 2022.

Il motivo, ovviamente, è ancora la perdurante incertezza sul fronte Covid, legata soprattutto alle limitazioni ai viaggi internazionali che rimangono e rimarranno fino a quando non si sa, al netto delle campagne di vaccinazione che stanno partendo in tutto il mondo.

“Una collocazione “obbligata” nell’affollato calendario del quartiere fieristico tedesco. Una scelta inevitabile, per quanto sofferta, adottata dopo una serie di consultazioni con gli espositori e con tutte le associazioni di categoria e le istituzioni coinvolte nella grande fiera internazionale delle tecnologie per l’industria alimentare”, spiega la fiera tedesca.

“Purtroppo abbiamo dovuto prendere un’amara decisione anche per i settori delle tecnologie alimentari”, ha commentato Thomas Rosolia, amministratore delegato della filiale italiana di Koelnmesse. “Abbiamo lavorato a ogni livello per garantire un quartiere fieristico che rispettasse le più stringenti norme di sicurezza, ma è indubbio che i regolamenti emanati da governi e autorità, la difficoltà di viaggiare e il perdurare di un alto livello di contagio siano dei deterrenti troppo forti. Un clima che ha certamente pesato anche sulla scelta delle moltissime aziende italiane che avrebbero dovuto essere a Colonia fra pochi mesi: dai nostri contatti quotidiani è emersa quella preoccupazione crescente che ci ha spinto a decidere, di comune accordo, di posticipare Anuga FoodTec al 2022”.

Koelnmesse Italia, intanto, ha ideato una nuova piattaforma digitale: Kite FoodTec: si tratta di una vetrina che permetterà agli espositori di presentare i propri prodotti e le proprie innovazioni - a partire da Gennaio 2021 - agli operatori qualificati del settore Food & FoodTec.

Anuga 2021, una delle più importanti fiere mondiali dedicate al settore del food & beverage, invece, ad oggi è regolarmente in calendario dal 9 al 13 ottobre.

