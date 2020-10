Fiere “virtuali”, premi reali: ecco i “The WineHunter Award Platinum”

Fiere “virtuali”, premi reali: da Masciarelli a Marisa Cuomo, da Gianfranco Fino a Planeta, da Quintodecimo a De Buris (Tommasi), da Terlano a Maso Martis, da Cà Viola a Poderi Luigi Einaudi, da Duemani ad Ornellaia, ed ancora da Costaripa a Bastianich: sono solo alcune delle cantine premiate nelle categoria Wines (per i vini che entrati sul mercato quest’anno) e Old Vintages (per quelli con più di 10 anni) con i The WineHunter Award Platinum, assegnati oggi da The WineHunter Helmuth Köcher, che ha eletto le eccellenze nel calice e nel piatto, dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca del meglio che l’Italia sa offrire. Riconoscimenti assegnati in diretta sulla piattaforma digitale WineHunter Hub, la stessa su cui dal 6 al 10 novembre sarà di scena la versione digital del Merano WineFestival n. 29, in attesa di ritornare nelle consuete location di Merano, dal 26 al 30 marzo 2021. A presentare i premi Maurizio Di Maggio, speaker della radio ufficiale del Merano WineFestival, Radio Monte Carlo.

Focus - i The WineHunter Award Platinum del mondo del vino

Categoria “Wine”

Abruzzo

Masciarelli2016 Iskra Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc

Alto Adige – Südtirol

Manincor - 2017 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol Pinot Nero Doc

Tenuta J. Hofstätter - 2017 Barthenau Vigna S. Urbano Alto Adige / Südtirol Doc

Campania

Marisa Cuomo - 2018 Furore Fiorduva Costa D’Amalfi Bianco Doc

Masseria Frattasi - 2017 Kapnios Benevento / Beneventano Riserva Igt

Quintodecimo - 2017 Terra D’Eclano Irpinia Aglianico Doc

Friuli Venezia Giulia

Alessio Dorigo - 2018 Ronc Di Juri Friuli Colli Orientali Friulano Doc

Bastianich - 2016 Plus Venezia Giulia Bianco Igt

Schiopetto - 2018 Blumeri Venezia Giulia Rosso Igt

Lombardia

Costaripa - 2016 Molmenti Valtenèsi Doc

Monsupello - S.A. Blanc De Blancs Classico Extra Brut VSQ

Monte Rossa - 2014 Cabochon Doppiozero Franciacorta Brut Nature Dosaggio Zero Docg

Piemonte

Cà Viola - 2016 Caviot Barolo Docg

Domenico Clerico - 2016 Ciabot Mentin Barolo Docg

Poderi Luigi Einaudi - 2016 Barolo Cannubi Docg

Rocche Dei Manzoni - 2015 Perno Vigna Cappella Di S. Stefano Barolo Docg

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore - 2018 Sé Salento Primitivo Igt

Sardegna

Su’Entu 2017 Su’Oltre Marmilla Merlot Igt

Sicilia

Planeta - 2018 Menfi Chardonnay Doc

Toscana

Duemani - 2017 Duemani Costa Toscana Igp

Fattoria Le Pupille - 2017 Saffredi Toscana Igt

Ornellaia - 2017 Ornellaia Solare Bolgheri Rosso Superiore Doc

Podere Le Ripi - 2015 Amore E Magia Brunello Di Montalcino Classico Docg

Trentino

Cantina Rovere’ Della Luna Aichholz - 2013 Vervè Trento Riserva Extra Brut Doc

Umbria

Antonelli San Marco - 2014 Montefalco Sagrantino Passito Docg

Categoria “Old Vintages”

Alto Adige – Südtirol

Kellerei Terlan - 2007 Raritá Alto Adige / Südtirol Pinot Blanc Doc

Lombardia

Bersi Serlini - 2006 Bersi Serlini Mia Franciacorta Brut Nature Riserva Docg

Piemonte

Mongioia - 1999 Moscato D’Asti Gran Selezione Docg

Sardegna

Silvio Carta - 2006 Vernaccia Di Oristano Riserva Doc

Toscana

I Balzini - 1998 I Balzini White Label Colli Della Toscana Centrale Igt

Montemercurio - 1992 Vin Santo Di Montepulciano Doc

Orlandini - 2007 Argena Toscana Igt

Trentino

Maso Martis - 2010 Madame Martis Trento Riserva Brut Doc

Veneto

Antonio Facchin E Figli - 2008 Geron Marca Trevigiana Igt

De Buris - 2009 Amarone Della Valpolicella Classico Riserva Doc

Ernesto Ruffo - 2010 Amarone Della Valpolicella Docg

Tenuta Sant’Antonio -2010 Lilium Est Amarone Della Valpolicella Riserva Docg

