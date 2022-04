Focus Vinitaly 2022 - La mixology, il biologico, gli orange wines: i trend del mercato

La mixology, che vede il vino italiano sempre più protagonista, soprattutto con le bollicine, ma non solo, e che diventa un canale per conquistare i giovani consumatori; il biologico, che vede l’Italia leader per ettari vitati sul totale, e “tipologia” indicata come la più in crescita da diversi studi; gli “orange wine”, una nicchia nel Belpaese, ma molto diffusa nei paesi dell’Est più vicini al confine italiano, che diventa anche una forma di comunicazione e confronto. Tre tendenze che diventano “aree start-up” a Vinitaly 2022 (10-13 aprile, a Verona), con i tre nuovi spazi “Mixology”, “Organic” ed “Orange wine”.

