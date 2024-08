Franciacorta e Guida Michelin brindano ai nuovi ristoranti stellati della California

Le bollicine del Franciacorta hanno bagnato la celebrazione di 3 nuovi ristoranti due stelle Michelin in California (Aubergine, Sons & Daughters e Vespertine, per un totale di 13 bistellati californiani) e 7 nuovi ristoranti stellati (portando il totale a 85 nel “Golden State”), nonché il premio per il Miglior Sommelier dell’Anno della California, di cui Franciacorta è partner, a Ian Krupp del ristorante Anajak Thai di Los Angeles. Così, nella presentazione della Guida Michelin Us al Ritz-Carlton di Half Moon Bay, resort fronte oceano a mezz’ora a Sud di San Francisco, ha preso il via la partnership tra Consorzio Franciacorta e la Guida Michelin negli Stati Uniti, che durerà per i prossimi tre anni, e che si aggiunge a quella già sviluppata da tempo in Italia, con il territorio delle celebri bollicine lombarde che ospita la presentazione della guida tricolore. Ennesimo step di una strategia, quella messa in campo dal Consorzio del Franciacorta, che attraverso partnership di alto livello come quella con gli “Emmy Awards”, gli Oscar della televisione americana, ed eventi nei ristoranti di alto livello in Usa con le “Franciacorta Restaurant Weeks”, punta a far crescere la riconoscibilità ed il posizionamento dei vini del territorio.

“Siamo entusiasti di sostenere la Guida Michelin e di brindare ai successi dei migliori ristoranti della California con i nostri vini, che rappresentano la qualità e la tradizione della nostra Franciacorta. Questa nuova collaborazione ci permette di mettere in risalto la nostra tradizione vinicola e di connetterci con i migliori professionisti del settore ristorativo”, ha commentato il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini. Che ha aggiunto: “questa alleanza tra Franciacorta e Michelin nasce dal grande apprezzamento profondamente condiviso per il cibo e il vino e ad un approccio ambientale sostenibile. Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra partnership all’estero aderendo alla Guida Michelin Us. La Franciacorta ha ancora molto da esprimere e comunicare in questo mercato, soprattutto nel settore della ristorazione raffinata e di alta qualità”.

“La California continua a brillare, mentre vediamo l’evoluzione della scena culinaria e l’emergere di talenti e cucine” ha dichiarato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin. “Quest’anno siamo entusiasti di dare il benvenuto a 10 nuovi ristoranti nella famiglia dei ristoranti stellati Michelin - ha aggiunto - oltre a una nuova Stella Verde. I nostri ispettori continuano a essere colpiti dalla selezione di quest’anno e brindiamo e celebriamo gli eccellenti chef e le squadre dei ristoranti che vengono riconosciuti. La vasta gamma di offerte culinarie entusiasmerà gli appassionati di gastronomia, sia vicini che lontani, e continuerà a mettere la California sotto i riflettori”. Brindando con le bollicine del Franciacorta.

