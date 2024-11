Gaja (6 etichette), il Barolo e la Toscana: il top per “Vitae” 2025, la guida dei sommelier Ais

Gaja, unica singola cantina con 6 vini premiati; il Barolo, la denominazione più celebrata con oltre 60 etichette; la Toscana, la Regione più premiata, con 135 vini, davanti al Piemonte, con 120, seguite sul podio, ma ad enorme distanza, dal Veneto, con 28 riconoscimenti: sono i campioni tra le 452 “Gemme”, i vini che esprimono il meglio del meglio dell’Italia del vino (tutti valutati almeno 94/100) secondo “Vitae” 2025, la guida dell’Associazione Italiana Sommelier - Ais guidata da Sandro Camilli, che sarà presentata il 16 novembre a Firenze, insieme a masterclass e degustazioni delle eccellenze selezionate (qui il programma). Con la “Gemma”, “già simbolo dei vini coi punteggi migliori, che da questa edizione simboleggia tutte quelle etichette che meritano 94 o più punti su 100, cioè la fascia dell’eccellenza. Una guida sempre più digitale, ricca di numeri, contenuti e qualità: quasi tremila (2.951) aziende nell’app, 2.350 sull’edizione cartacea, 452 “Gemme”, 2.326 vini con punteggio al di sopra di 90/100, 169 vini “Cupido”, 204 segnalati per il rapporto tra valore e prezzo, 159 passepartout, e complessivamente quasi 20.000 degustati e valutati.

“Il Mediterraneo, culla di civiltà e crocevia di culture - ha osservato il vicepresidente Ais, Marco Aldegheri - è il cuore pulsante della nuova edizione di “Vitae” che celebra l’eccellenza del vino italiano. Quest’anno abbiamo scelto la suggestiva cornice della Stazione Leopolda di Firenze per svelare i tesori enologici della nostra Penisola, un mosaico di terroir diversi che si affacciano su questo mare straordinario. Invito a sfogliare la guida con la curiosità di un esploratore e a brindare con noi al Mediterraneo, all’Italia e al vino”.

“Vitae” , ha spiegato il referente dell’edizione 2025, Nicola Bonera, “si rinnova per l’undicesima volta e con grande soddisfazione vede aumentare, di anno in anno, il numero delle aziende che credono nel progetto e si mettono in gioco, proponendo i propri vini alle commissioni di degustazione territoriali. Il numero che pubblicheremo sull’app sfiora le 3.000 unità, mentre i campioni inviati superano abbondantemente le 20.000 etichette. Nel corso del 2023 l’area formazione di Associazione Italiana Sommelier ha completato un’opera colossale, licenziando la nuova scheda analitico descrittiva per la degustazione del vino, con nuove fasce di valutazione che hanno consentito di aggiornare la modalità di assegnazione dei vari riconoscimenti. La “Gemma”, già simbolo dei vini coi punteggi migliori, da questa edizione simboleggia tutte quelle etichette che meritano 94 o più punti su 100, cioè la fascia dell’eccellenza. L’app costantemente aggiornata, da quest’anno con la funzione di geolocalizzazione, permetterà di guardare sempre da vicino, e con sguardo attento, il bellissimo mondo che tanto ci appassiona”.

La traduzione del valore dei vini recensiti nella guida, ancora una volta, è affidata alle fasce di valutazione, identificate graficamente da una vite, e i suoi multipli, che da molti anni identifica la guida edita da Ais. All’interno di “Vitae” sono inoltre presenti quattro simboli per identificare etichette che si sono distinte per una particolare caratteristica: “Tastevin”, “Gemma”, “Cuore” e “Bilancia”.

Nella guida - disponibile in app anche in inglese - prima del nome dell’azienda produttrice compare, infine, l’indicazione di una fascia di punteggio (ranking), che identifica il valore medio dell’azienda, elaborato sulla storicità della produzione, i riconoscimenti ottenuti, e la costanza qualitativa espressa dai vini nel tempo. Riferiti all’azienda sono anche altri due simboli: il progetto green, identificato dall’icona della foglia, pone l’attenzione su aziende che, oltre a distinguersi per un dichiarato profilo sostenibile, investono risorse su un’iniziativa ben precisa e degna di nota; e la “Virtus loci”, identificata dall’icona della torre, che segnala luoghi o siti di valore storico, artistico o ambientale in cui risiede l’azienda vinicola, o che l’azienda stessa rappresenta o testimonia.

Con questa edizione si chiude un ciclo editoriale che vedrà la luce di un nuovo progetto il prossimo anno, con un’attenzione particolare allo stile narrativo che contraddistingue i sommelier Ais e, non ultimo, alla sostenibilità.

Focus - Guida “Vitae” 2025 by Ais: le “Gemme”

Valle d’Aosta

La Crotta di Vegneron Valle D’Aosta Chambave Muscat Flétri Prieuré 2022

Piemonte

Azelia Barolo Bricco Voghera Riserva 2014

Bartolo Mascarello Barolo 2020

Borgogno Barolo Cannubi Riserva 2019

Boroli Barolo Brunella 2020

Braida Giacomo Bologna Barbera D’Asti Bricco Dell’uccellone 2021

Brezza Barolo Sarmassa 2020

Broglia Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2020

Brovia Barolo Rocche di Castiglione 2020

Brovia Barolo Villero 2020

Bruno Rocca Rabajà Barbaresco Maria Adelaide 2019

Ca’ del Baio Barbaresco Vallegrande Riserva 2019

Ca’ D’Gal Moscato D’Asti Vigna Vecchia 2019

Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito 2020

Cascina Ca’ Rossa Roero Le Coste Riserva 2021

Cascina Fontana Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2019

Cascina Val del Prete Roero Bricco Medica 2021

Castello di Neive Barbaresco Riserva Santo Stefano Albesani 2019

Cavallotto Barolo Bricco Boschis 2020

Cavallotto Barolo Vignolo Riserva 2018

Cavallotto Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2018

Ceretto Barbaresco Asili 2021

Ceretto Barolo Bussia 2020

Ceretto Barolo Bricco Rocche 2020

Claudio Mariotto Colli Tortonesi Timorasso Cavallina 2022

Comm. G.B. Burlotto Barolo Castelletto 2020

Comm. G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2020

Conterno Barbera D’alba Vigna Cerretta 2022

Conterno Barolo Vigna Francia 2020

Conterno Barolo Vigna Arione 2020

Conterno Barolo Vigna Cerretta 2020

Conterno Fantino Barolo Mosconi Vigna Ped 2020

Conterno Fantino Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2020

Contratto Alta Langa Pas Dosé Blanc De Blancs 2020

Contratto Alta Langa Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2015

Coppo Nizza Pontiselli 2020

Coppo Nizza Bric del Marchese 2020

Cordero di Montezemolo Barolo Enrico Vi 2020

Domenico Clerico Barolo Percristina 2014

Elio Grasso Barolo Runcot Riserva 2016

Enrico Serafino Alta Langa Zero 140 Mesi Cerere Pas Dosé Riserva 2011

Enzo Boglietti Barolo Arione 2020

Ettore Germano Barolo Vignarionda 2019

Francesco Rinaldi & Figli Barolo Cannubi 2020

Gaja Barbaresco Sorì Tildìn 2021

Gaja Barbaresco Costa Russi 2021

Gaja Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021

Gaja Barbaresco 2021

Gaja Barolo Sperss 2020

Gaja Barolo Conteisa 2020

Giacomo Fenocchio Barolo Cannubi 2020

Giacomo Grimaldi Barolo Ravera 2020

Gianni Doglia Canelli Casa di Bianca 2023

Giovanni Rosso Barolo Cerretta 2020

Giovanni Rosso Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2020

Giuseppe Cortese Barbaresco Rabajà 2021

Giuseppe Mascarello E Figlio Barolo Monprivato 2019

Guido Porro Barolo Vigna Rionda 2020

Hilberg - Pasquero Roero Riserva Mon Suri 2021

La Colombera Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2022

La Scolca Soldati La Scolca D’antan Blanc De Blancs Brut 2012

La Spinetta Barbaresco Vigneto Starderi 2021

La Spinetta Barbaresco Vigneto Valeirano 2021

La Spinetta Barbera D’Asti Superiore Bionzo 2021

La Spinetta Barolo Vigneto Campè 2020

Le Piane Boca 2020

Livia Fontana Barolo Villero 2020

Luigi Baudana Barolo Baudana 2020

Luigi Boveri Colli Tortonesi Timorasso Filari di Timorasso 2022

Marchesi Alfieri Barbera D’Asti Superiore Alfiera 2021

Marchesi di Grésy - Tenute Cisa Asinari Barbaresco Gaiun Martinenga Riserva 2019

Marengo Barolo Bricco Delle Viole 2020

Massolino - Vigna Rionda Barolo Margheria 2020

Nervi Gattinara Molsino 2020

Nervi Gattinara Valferana 2020

Oddero Barolo Vignarionda Riserva 2018

Paitin Barbaresco Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva 2019

Paolo Scavino Barolo Bric Dël Fiasc 2020

Paolo Scavino Barolo Riserva 2016 2016

Paride Iaretti & C. Gattinara Riserva 2019

Pelissero Barbaresco Vanotu 2021

Piero Busso Barbaresco Gallina 2020

Piero Busso Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2020

Pio Cesare Barbaresco Il Bricco Bricco di Treiso 2020

Pira Barolo Marenca 2020

Pira Barolo Vignarionda 2020

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Barolo Mosconi 2020

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Barolo Via Nuova 2020

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Barolo Cannubi 2020

Podere Rocche dei Manzoni Barolo La Villa Vigna Madonna Assunta Riserva 2012

Podere Rocche dei Manzoni Valentino Brut Zero 2011

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala 2020

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Romirasco 2020

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Colonnello 2020

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Granbussia Riserva 2015

Pomodolce Colli Tortonesi Timorasso Barone 2021

Produttori del Barbaresco Barbaresco Montefico Riserva 2019

Produttori del Barbaresco Barbaresco Montestefano Riserva 2019

Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabajà Riserva 2019

Proprietà Sperino Lessona 2019

Proprietà Sperino Lessona Vigna Covà 2018

Prunotto Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2018

Rinaldi Barolo Bussia 2020

Rizzi Barbaresco Rizzi Vigna Boito Riserva 2019

Roagna Barbaresco Pajè Vecchie Viti 2019

Roagna Barbaresco Montefico Vecchie Viti 2019

Roagna Barbaresco Crichët Pajè 2016

Roagna Barolo Pira Vecchie Viti 2019

Sandrone Barolo Aleste 2020

Sandrone Barolo Le Vigne 2020

Sandrone Barolo Vite Talin 2018

Saracco Piemonte Moscato D’autunno 2023

Schiavenza Barolo Broglio 2020

Sottimano Barbaresco Pajorè 2021

Tenute Sella Lessona San Sebastiano Allo Zoppo 2016

Vajra Barolo Bricco Delle Viole 2020

Vajra Barolo Ravera 2020

Vietti Barolo Ravera 2020

Vietti Barolo Villero Riserva 2016

Vigne Marina Coppi Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2022

Villa Sparina Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2012

Lombardia

Biava Moscato di Scanzo 2018

Bruno Verdi Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva 2020

Ca’ del Bosco Franciacorta Extra Brut Rosé Annamaria Clementi Riserva 2015

Ca’ del Bosco Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2019

Ca’ del Bosco Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2015

Castello Bonomi Franciacorta Extra Brut Etichetta Rosé Lucrezia Riserva 2011

Castello Bonomi Franciacorta Brut Cru Perdu 2019

Faccoli Franciacorta Dosaggio Zero Millesimato 2019

Fay Valtellina Superiore Valgella Carterìa Riserva 2019

Guido Berlucchi Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2013

Mirabella Franciacorta Dosaggio Zero Døm Riserva 2017

Mosnel Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2018

Mosnel Franciacorta Extra Brut Ebb 2018

Nino Negri Sforzato di Valtellina Sfursat 5 Stelle 2021

Tenuta Le Fracce Casteggio Bohemi Riserva 2019

Tenuta Roveglia Lugana Vigne di Catullo Riserva 2021

Uberti Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2016

Villa Franciacorta Franciacorta Extra Brut Rna 15 Anni Millesimato 2007

Veneto

Agostino Vicentini Recioto di Soave 2022

Andreola Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Extra Brut 26° I° 2023

Brigaldara Amarone della Valpolicella Riserva 2015

Buvoli - Opificio del Pinot Nero Solera Extra Brut 1

Ca’ Lojera Lugana Riserva del Lupo 2020

Cantina Produttori di Fregona Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera Dolza 2017

Case Paolin Montello Colli Asolani Rosso San Carlo 2021

Cavalchina Custoza Superiore Amedeo 2022

Cecchetto Piave Malanotte Gelsaia 2020

Conte Emo Capodilista - La Montecchia Colli Euganei Cabernet Sauvignon Irenèo 2019

Corte Scaletta Amarone della Valpolicella Corte Scaletta Riserva 2016

Dal Maso Colli Berici Merlot 25° Anniversario 2021

Gorgo Custoza Sub 27 Riserva 2019

La Tordera Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2023

Le Battistelle Soave Classico Roccolo del Durlo 2022

Le Fraghe Bardolino Classico Brol Grande 2021

Le Ragose Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013

Masari Montepulgo 2017

Masi Agricola Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2015

Nardello Soave Classico Monte Zoppega 2021

Pian Delle Vette Mat’55 Brut 2015

Roeno Terradeiforti Pinot Grigio Rìvoli 2021

Tommaso Bussola Amarone della Valpolicella Classico Vignetoalto 2012

Venissa Venissa Bianco 2019

Vignalta Colli Euganei Rosso Gemola 2019

Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico Albasini 2017

Villabella Montebaldo Bardolino Morlongo 2021

Zymé Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2011

Trentino

De Vescovi Ulzbach Teroldego Rotaliano Vigilius 2021

Dorigati Teroldego Rotaliano Diedri Riserva 2021

Ferrari - Tenute Lunelli Trento Brut Nature Perlé Zero Cuvée Zero 17 1

San Leonardo San Leonardo 2019

Alto Adige

Cantina Convento Muri Gries Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2020

Cantina Girlan Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2021

Cantina Terlano Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2011

Castelfeder Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Familiy Reserve 2020

Friuli Venezia Giulia

Borgo del Tiglio Collio Bianco Ronco della Chiesa 2022

I Clivi Collio Bianco I Clivi Brazan 2022

Jermann Bianco Vintage Tunina 2022

Le Due Terre Friuli Colli Orientali Schioppettino 2020

Livio Felluga Rosazzo Terre Alte 2021

Murva Bianco Murva 2021

Muzic Collio Friulano Villa De Randis 2018

Podversic Collio Friulano Nekaj 2020

Raccaro Collio Bianco 2023

Roncús Pinot Bianco 2021

Škerk Malvasia 2021

Toros Collio Pinot Bianco 2023

Vie di Romans Friuli Isonzo Friulano Dolée 2022

Vignai Da Duline Friuli Venezia Giulia Bianco Morus Alba 2022

Vigneti Pittaro Pittaro Talento Brut Etichetta Oro 2018

Liguria

Bio Vio Riviera Ligure di Ponente Pigato Grand-Père 2022

Cian Du Giorgi Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2020

Maixei Rossese di Dolceacqua Superiore “Barbadirame” 2022

Emilia Romagna

Isola Colli Bolognesi Barbera Mg 2022

La Tosa Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Luna Selvatica 2022

Zerioli - Tenuta Pozzolo Colli Piacentini Vin Santo Il Duomo 2013

Zucchi Lambrusco di Sorbara Brut Rose’ Silvia Zucchi 2023

Ca’ di Sopra Romagna Sangiovese Marzeno Vigna Ca’ del Rosso Riserva 2020

Fattoria Monticino Rosso Romagna Albana Secco Codronchio 2022

Fattoria Zerbina Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2018

Fattoria Zerbina Romagna Albana Passito Ar Riserva 2019

Fattoria Zerbina Romagna Sangiovese Marzeno Monografia 4 Riserva 2019

Ferrucci Romagna Albana Passito Domus Aurea 2021

Fondo San Giuseppe Romagna Sangiovese Modigliana 2022

Ronchi di Castelluccio Romagna Sangiovese Modigliana Ronco della Simia 2020

Sadivino Romagna Sangiovese Predappio Maestroso Riserva 2019

Toscana

Altesino Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019

Argentiera Bolgheri Superiore Argentiera 2021

Avignonesi Vin Santo di Montepulciano 2011

Avignonesi 50&50 2018

Avignonesi Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice 2011

Avignonesi Desiderio 2020

Badia A Coltibuono Sangioveto 2020

Banfi Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura Riserva 2018

Banfi Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2019

Banfi Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura 2019

Basile Montecucco Sangiovese Ad Agio Riserva 2020

Bindella Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia Riserva 2020

Biondi-Santi Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 2018

Borgo Salcetino Chianti Classico Gran Selezione I Salci 2018

Boscarelli Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice Familiae 2013

Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2020

Brancaia Il Blu 2021

Camigliano Brunello di Montalcino Gualto Riserva 2018

Campo Al Pero Bolgheri Superiore Dorianae 2021

Campo Alla Sughera Campo Alla Sughera 2020

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Vigna La Casaccia 2019

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Montosoli 2019

Canneto Filippone 2020

Capannelle Chianti Classico Riserva 2020

Capezzana Ugo Contini Bonacossi 2019

Casa Emma Soloìo 2021

Castellare di Castellina I Sodi di S. Niccolò 2020

Castellinuzza Chianti Classico Gran Selezione 2019

Castello dei Rampolla D’alceo 2020

Castello del Terriccio Lupicaia 2019

Castello di Ama Haiku 2020

Castello di Fonterutoli Siepi 2021

Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2019

Castello di Monsanto Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice La Chimera 2006

Castello di Radda Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Corno 2018

Castello di Volpaia Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2020

Castello Vicchiomaggio Fsm 2020

Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019

Chiappini Cabernet Franc Lienà 2021

Collazzi Collazzi 2021

Collazzi Ferro 2021

Corte Pavone Brunello di Montalcino Vigna Poggio Molino Al Vento Riserva 2018

Corte Pavone Brunello di Montalcino Anemone Al Sole Riserva 2018

Corte Pavone Brunello di Montalcino Fior di Meliloto 2019

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva 2018

Duemani Duemani 2021

Duemani Suisassi 2021

Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2019

Fattoria Le Pupille Le Pupille 2020

Fattoria Le Pupille Saffredi 2021

Fèlsina Fontalloro 2021

Franco Pacenti Brunello di Montalcino Rosildo 2019

Fuligni Iohanni 2020

Giodo Brunello di Montalcino Giodo 2019

Grattamacco Bolgheri Superiore Grattamacco 2021

Gualdo del Re Suvereto Sangiovese Gualdo del Re 2019

I Balzini Balze Nere 2019

I Veroni Vin Santo del Chianti Rufina Riserva 2013

Il Carnasciale Il Caberlot 2021

Il Colombaio di Santa Chiara Vernaccia di San Gimignano L’albereta Riserva 2021

Isole E Olena Cepparello 2021

Isole E Olena Chardonnay Collezione Privata 2022

La Fiorita Brunello di Montalcino 2019

La Fiorita Brunello di Montalcino Riserva 2018

Le Bèrne Vino Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2020

Le Macchiole Paleo Rosso 2022

Le Macchiole Scrio 2021

Le Macchiole Messorio 2021

Le Macioche Brunello di Montalcino 2019

Marchesi Antinori Tignanello 2021

Marchesi Antinori Solaia 2021

Marchesi Frescobaldi Chianti Rufina Terraelectae Montesodi Riserva 2021

Marchesi Gondi Vin Santo del Chianti Rufina Cardinal De Retz Riserva 2010

Marco Capitoni Orcia Sangiovese Riserva Frasi 2020

Marzocco di Poppiano Vigna del Leone 2020

Masseto Masseto 2021

Masseto Massetino 2022

Michele Satta Bolgheri Superiore Marianova 2021

Montemercurio Vino Nobile di Montepulciano Selezione Damo 2016

Monteraponi Chianti Classico Gran Selezione Bragantino 2019

Monteverro Monteverro 2021

Monteverro Chardonnay Monteverro 2021

Morisfarms Avvoltore 2019

Ormanni Chianti Classico Gran Selezione 2020

Ornellaia Ornellaia Bianco 2021

Ornellaia Bolgheri Superiore 2021

Petrolo Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina C Riserva 2021

Piaggia Poggio De’ Colli 2021

Piancornello Brunello di Montalcino Podere del Visciolo 2019

Pietroso Brunello di Montalcino 2019

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Rennina 2019

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Sugarille 2019

Podere 414 Aleatico Passito 1

Podere Poggio Scalette Piantonaia 2021

Poggio Al Tesoro Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2020

Poggio Banzi Remy 2020

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2018

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2019

Poggio Landi Brunello di Montalcino Riserva 2018

Poggio San Polo Brunello di Montalcino Podernovi 2019

Querceto di Castellina Chianti Classico Gran Selezione Sei 2021

Querciabella Camartina 2020

Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2021

Ricasoli Vin Santo del Chianti Classico Castello di Brolio 2014

Riecine Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2021

Rocca di Frassinello Maremma Toscana Merlot Baffonero 2021

Roccapesta Morellino di Scansano Gaggioli Riserva 2022

Salvioni - La Cerbaiola Brunello di Montalcino 2019

San Giusto A Rentennano Percarlo 2020

Sesti Brunello di Montalcino 2019

Stefano Amerighi Cortona Syrah Apice 2020

Talenti Brunello di Montalcino Piero 2019

Tamburini Brunello di Montalcino Somnio 2019

Tenuta Caccia Al Piano 1868 Bolgheri Superiore Caccia Al Piano 2021

Tenuta di Arceno Arcanum 2020

Tenuta di Artimino Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice 2015

Tenuta di Ghizzano Terre di Pisa Sangiovese Mimesi 2021

Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino Duelecci Est Riserva 2018

Tenuta di Trinoro Tenuta di Trinoro 2021

Tenuta di Trinoro Palazzi 2022

Tenuta Guado Al Tasso Bolgheri Superiore Guado Al Tasso 2021

Tenuta San Giorgio Brunello di Montalcino Ugolforte 2019

Tenuta San Giorgio Brunello di Montalcino Ugolforte Riserva 2018

Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia 2021

Tenuta Sette Ponti Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Dell’impero 2020

Tenute Ambrogio E Giovanni Folonari Brunello di Montalcino Le Due Sorelle Riserva 2018

Terre del Marchesato Bolgheri Superiore Marchesale 2021

Tiezzi Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2019

Tolaini Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2020

Tolaini Picconero 2020

Tolaini Mello 700 2021

Torre Civette Torre Civette 2020

Uccelliera Brunello di Montalcino 2019

Villa Le Corti Chianti Classico Gran Selezione Don Tommaso 2020

Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino Riserva 2018

Umbria

Antonelli San Marco Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2019

Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020

Barberani Orvieto Classico Superiore Luigi E Giovanna 2021

Castello della Sala Cervaro della Sala 2022

Còlpetrone Montefalco Sagrantino Ò di Còlpetrone 2018

Decugnano dei Barbi Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2022

Famiglia Cotarella Marciliano 2020

La Palazzola Amelia Vin Santo 10 Anni 2012

Leonardo Bussoletti Ràmici 2021

Palazzone Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2021

Romanelli Montefalco Sagrantino Terra Cupa 2020

Tabarrini Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2020

Tenuta Bellafonte Montefalco Sagrantino Collenottolo 2019

Tenuta Castelbuono Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2017

Marche

Casalfarneto Castelli di Jesi Verdicchio Classico Crisio Riserva 2021

Clara Marcelli Alicante Ruggine 2019

Colonnara Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Brut Ubaldo Rosi 2017

Emanuele Dianetti Offida Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2021

Fattoria Le Terrazze Conero Sassi Neri Riserva 2020

Fattoria Mancini Colli Pesaresi Focara Pinot Nero I Terrazzi di Focara Pinot Noir 2020

Fattoria San Lorenzo Il Solleone 2018

La Calcinara Conero Terra Calcinara Riserva 2020

Monacesca Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2022

Moncaro Piceno Superiore Campo Delle Mura 2020

Oasi Degli Angeli Kupra 2021

Sartarelli Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2022

Tenuta Piano di Rustano Verdicchio di Matelica Brondoleto Riserva 2021

Terre di Serrapetrona - Tenuta Stefano Graidi Serrapetrona Robbione 2017

Lazio

Bottaccio Bottaccio Grandi Annate 2021

Castel De Paolis Donna Adriana 2022

Damiano Ciolli Olevano Romano Cesanese Damianociolli Riserva 2020

Famiglia Cotarella Montiano 2021

Giovanni Terenzi Cesanese del Piglio Superiore Vajoscuro Riserva 2022

Proietti Cesanese di Olevano Romano Tenuta Al Campo Riserva 2021

San Giovenale Habemus 2022

Sergio Mottura La Torre A Civitella 2022

Tenuta di Fiorano Fiorano Bianco 2022

Villa Simone Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2022

Abruzzo

Amorotti Trebbiano d’Abruzzo 2022

Emidio Pepe Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2022

Fattoria La Valentina Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2021

Fattoria Nicodemi Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2020

Fontefico Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Fossimatto 2023

Inalto Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Inalto 2022

Lidia E Amato Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Riserva 2018

Marramiero Montepulciano d’Abruzzo Dante Marramiero Riserva 2015

Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2019

Nododivino Abruzzo Pecorino Superiore Tegeo 2022

San Lorenzo Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Escol Riserva 2019

Torre dei Beati Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello Riserva 2021

Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2020

Valle Reale Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2021

Molise

Di Majo Norante Sassius Aglianico del Molise Riserva 2017

Campania

Cantine Antonio Caggiano Taurasi Macchia dei Goti 2020

Di Meo Fiano di Avellino Colle dei Cerri 2008

Fattoria Pagano Falerno del Massico Primitivo Seduzione 2021

Fontanavecchia Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Riserva 2019

Fonzone Irpinia Falanghina Le Mattine 2022

Gennaro Papa Falerno del Massico Primitivo I Quadri Narciso E Boccadoro 2019

Giuseppe Apicella Costa D’amalfi Tramonti A’ Scippata Riserva 2019

I Favati Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2021

La Sibilla Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2022

Luigi Maffini Cilento Fiano Pietraincatenata 2022

Marisa Cuomo Costa D’amalfi Furore Bianco Fiorduva 2023

Montevetrano Montevetrano 2022

Quintodecimo Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2022

Quintodecimo Taurasi Gran Cru Luigi Moio Riserva 2019

Tenuta Madre Taurasi Vigna Carrani 2020

Terredora Fiano di Avellino Campore 2019

Villa Dora Vesuvio Lacryma Christi Vigna del Vulcano 2022

Puglia

Apollonio 1870 Divoto Copertino Rosso Riserva 2013

D’Araprì D’Araprì Brut Rn 2019

Gianfranco Fino Es 2022

Morella Old Vines Primitivo 2020

Polvanera Gioia del Colle Primitivo Riserva 2019

Rivera Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2018

Santa Lucia Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2020

Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine Patriglione 2019

Tenute Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’angelo Contrada Barbatto 2021

Tormaresca Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2020

Vallone Graticciaia 2019

Vespa Vignaioli Per Passione Primitivo di Manduria Raccontami 2022

Basilicata

Cantine del Notaio Aglianico del Vulture Il Sigillo 2018

Eleano Aglianico del Vulture Superiore Eleano 2019

Re Manfredi - Cantine Terre Degli Svevi Aglianico del Vulture Superiore Vigneto Serpara 2019

Terra dei Re Aglianico del Vulture Nocte 2020

Calabria

Ippolito 1845 Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2017

Librandi Efeso 2023

Maria Baccellieri Greco di Bianco 2020

Serracavallo Terre di Cosenza Colline del Crati Rosso Terraccia Riserva 2022

Sicilia

Casa Grazia Sicilia Cabernet Sauvignon Vi Veri 2021

Donnafugata Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021

Duca di Salaparuta Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2020

Feudo Disisa Sicilia Grillo Vendemmia Tardiva Krysos 2022

Feudo Montoni Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2020

Francesco Intorcia Heritage Marsala Superiore Ambra Dolce Vintage 1980 Riserva Tino N. 2 1980

Francesco Intorcia Heritage Marsala Superiore Ambra Semisecco Vintage 1994 Tino N. 5 1994

Girolamo Russo Etna Rosso San Lorenzo 2022

Gulfi Etna Rosso Reseca 2019

Hauner Malvasia Delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2021

Marco De Bartoli Vecchio Samperi 1

Palari Faro Palari 2019

Passopisciaro Franchetti 2022

Passopisciaro Contrada S 2022

Tasca d’almerita Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2019

Sardegna

Argiolas Turriga 2020

Attilio Contini Pontis 2022

Capichera Vermentino di Gallura Superiore Vign’angena 2023

Sella & Mosca Alghero Liquoroso Anghelu Ruju Riserva 2008

Tenuta Asinara Hassan 2020

Copyright © 2000/2024