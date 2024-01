“Gelato World Cup” 2024, l’Italia, patria del dolce più amato, è Campione del Mondo

Che siano le classiche vaschetta o torta-gelato, le più ardite sculture in giacchio o il più creativo gelato “gastronomico”, non ci sono dubbi: è l’Italia, patria del dolce più amato, Campione del Mondo del Gelato, vincitrice, ieri, della “Gelato World Cup” 2024, all’edizione n. 10 organizzata da Gelato e Cultura e Italian Exhibition Groupal, al Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè alla Fiera di Rimini. E che ha visto il team tricolore - formato da Vincenzo Donnarumma, Rosario Nicodemo, Filippo Valsecchi, Domenico di Clemente e Davide Malizia - contendersi il titolo mondiale di fronte alla giuria internazionale con 11 Paesi del mondo, dall’Argentina al Brasile, dalla Cina alla Germania, dal Perù a Singapore, da Taipei al Messico, e con la Corea del Sud e l’Ungheria, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Il prossimo appuntamento con la “Gelato World Cup” è previsto per il 2026.

Copyright © 2000/2024