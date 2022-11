Giappone pazzo per il Prosecco: le bollicine italiane alla conquista di Tokyo 

I giapponesi adorano il Prosecco: nel primo semestre 2022 il mercato del Paese del Sol Levante ha registrato una crescita del +35,8% sullo stesso periodo del 2021. In questo clima, caratterizzato da un trend di consumi incoraggiante, si è appena chiusa la “Prosecco Wine Week Japan”, promossa dal Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, con un calendario di appuntamenti mirato alla promozione e valorizzazione delle bollicine made in Italy.

Tra le numerose iniziative masterclass, talks, walk-around tasting, promozioni in ristoranti (ben 41 quelli coinvolti) e in centri commerciali, nonché campagne pubblicitarie con affissioni e poster segnaletici in stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie e strutture commerciali delle città più vivaci e affollate del Giappone, come Tokyo, Sapporo e Kyoto.

Di particolare efficacia la campagna video, grazie alla messa in onda di filmati dedicati alle bollicine veneto-friulane, proiettati già da qualche settimana sui maxi schermi di Shibuya Crossing, cuore pulsante della capitale nipponica, e uno dei luoghi più riconoscibili e frequentati di Tokyo, noto per essere apparso in innumerevoli riviste e film.

L’iniziativa, che ha coinciso con la tappa del “Tre Bicchieri World Tour” del “Gambero Rosso”, viene portata avanti in collaborazione con la sezione promozionale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo (Ice Tokyo) e della Camera di Commercio Italiana in Giappone.

