Gli Champagne Jacques Selosse ed i whisky Nikka tra gli oggetti da collezione top del secolo

Sembra ieri, quando il ventunesimo secolo arrivò tra noi, che già ci troviamo ad averne “consumato” un quarto. Un periodo importante, tra novità e cambiamenti che hanno fatto epoca, mode e tendenze, oggetti e prodotti che in questo arco di tempo hanno assunto la statura di “classici” e qualcuno che, invece, ricordiamo con nostalgia. E così, con l’avvicinarsi della chiusura del “primo quarto” di secolo, Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha collaborato con Hypebeast e un gruppo internazionale di esperti per stilare la lista definitiva dei 100 oggetti più iconici da collezione del secolo che stiamo vivendo. Riflettendo su 25 anni di rapida evoluzione culturale, la lista esplora come la tecnologia, la moda, l’arte ed i movimenti culturali abbiano rimodellato il mondo del collezionismo.

Nella lista dei “magnifici 100”, protagonisti dell’asta online “Catawiki x Hypebeast: 21st Century Icons”, da oggi al 20 ottobre, trova spazio anche il mondo del vino e dei liquori di due produttori, Jacques Selosse e Nikka: non poteva mancare lo Champagne con un produttore iconico e una bottiglia speciale, il Jacques Selosse “Special Club” 1983, molto raro perché prodotto solo nel 1983 per il Club de Viticulteurs Champenoise, e, sempre firmati Jacques Selosse, lo Champagne Extra Brut Les Carelles e una bottiglia di Champagne Grand Cru Rosé. Dalla Francia al Giappone, dallo Champagne al whisky con una “valigetta” (fu lanciata nel 2016) contenente cinque bottiglie di Taketsuru On The Road di Nikka, realtà riconosciuta come il “padre del whisky giapponese”. Il fondatore di Nikka, Masataka Taketsuru, ha fatto la storia e fu un “pioniere” tanto che nel 1918 intraprese un viaggio in Scozia per scoprire e apprendere l’arte della produzione del whisky. Nella “top 100”, sempre per Nikka, anche il “Taketsuru 17 years old” e lo “Yoichi 10 years old”.

