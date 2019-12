Google, nel 2019 sul podio delle ricette più cercate Pastiera Napoletana, Tiramisù e Lenticchie

Mancano pochi giorni alla fine del 2019, e come ogni anno in questo periodo arriva il momento dei bilanci. Più o meno seri, come la classifica - che rientra decisamente nella seconda categoria - delle 10 ricette più cercate dagli italiani su Google, dove al primo posto c’è un grande classico dell’arte dolciaria partenopea come la Pastiera Napoletana, seguita dal Tiramisù e dalle Lenticchie. Fuori dal podio, ancora dolci della tradizione, legati perlopiù alle festività, come la Colomba Pasquale e le Chiacchiere. Alla posizione n. 6 i Pancake, che dagli Usa hanno ormai conquistato le tavole e le colazioni di sempre più italiani, alla n. 7 un altro simbolo della cucina campana, come il Tortano Napoletano, conosciuto anche come Casatiello, alla posizione n. 8 la ricetta del Nocino, alla n. 9 quella del Brasato, piatto di origine piemontese ma declinato un po’ in tutto il Belpaese, ed alla posizione n. 10, chiudono la classifica delle ricette più cercate in questo 2019 ormai alle battute finali le Crepes Dolci, francesi ma non troppo, viste le origini antichissime (risalgono al V secolo, rese celebri da Papa Gelasio I) di una preparazione che si ritrova, sotto nomi e declinazioni diverse, in tutta Europa.

Copyright © 2000/2019