Grappa, simbolo italiano. E Nonino si conferma al top nel mondo, secondo “Wine Enthusiast”

La grappa è il distillato italiano più identitario, famoso e conosciuto al mondo. E, come il vino, ha le sue grandi firme. Come Nonino, la storica distilleria friulana che sotto la guida di Benito e Giannola Nonino (che, tutt’oggi, conduce l’azienda, con le figlie Cristina, Elisabetta, Antonella, e la nipote Francesca), ha inventato le grappe monovitigno. E che guida la nutrita rappresentanza italiana nella “Top 100 Spirits 2024” del magazine Usa, “Wine Enthusiast”, con i 97 punti di valutazione, punteggio tra i più altri in assoluto e migliore per il Belpaese, con la sua Grappa Nonino Antica Cuvee Riserva.

Riconoscimento che conferma la costanza qualitativa di Nonino, già nominata “miglior distilleria al mondo” sempre dalla rivista “Wine Enthusiast”, nel 2019, e ancora n. 1 alla “Spirit Competition 2021” by Falstaff, con i 100 punti per la sua grappa Nonino Gran Riserva 27 years ÙE - Monovitigno Refosco dal Peduncolo Rosso Millesimata 1988, per fare degli esempi.

Ma tanti i brand italiani, soprattutto con la grappa, ma anche con gin, aperitivi e non solo, presenti nella “Top 100” della rivista americana. Come Bonaventura Maschio, con La Grappa 903 Barrique (91 punti), o Bepi Tosolini, con la Smoked Grappa (90 punti), e ancora Alessandro Motta, con la Grappa di Brachetto (90 punti), Marzadro Le Giare, con la Grappa di Amarone, passando per Pisoni, con la Grappa di Chardonnay (91 punti), Roner, con la Grappa di Gewurztraminer (92 punti), o ancora Caffo, con la Vecchia Grappa (92 punti).

Ma ancora, sono presenti in lista il Liquore al Caffè di Meletti (93 punti), e l’Acqua di Cedro di Nardini (95 punti), il Gin Day Edition di Ambrosia (94 punti), la Grappa di Amarone di Bertagnolli (95 punti), il Vermouth Rosso di Silvio Carta (92 punti), il Vermouth bianco di CasalFarneto (93 punti), il Vermouth di Vermut Sospeso (96 punti), il Purgatorio Extra Dry Vermouth di 9diDante (94 punti), il Rosso della Regina Sweet Vermouth di Chazalettes & Co (95 punti) e l’Aperitivo Amaro di Amante 1530 (94 punti). In una lista che, per punteggi, vede al top, con 98 punti, il Rum 10 Year Barbados di Rolling Fork, ed il Bourbon Bottled-in-Bond 13 Years Aged di Old Fitzgerald, dagli Usa.

