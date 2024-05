Greenpeace rilancia il “Bosco delle Api”, il progetto che trasforma aree degradate in oasi naturali

Un progetto sostenibile con l’ambizione di trasformare le aree urbane più degradate delle città in piccole oasi naturali a beneficio dell’ecosistema. Si chiama il “Bosco delle Api”, l’iniziativa lanciata da Greenpeace Italia per le “Giornate mondiali delle Api e della Biodiversità” che si celebrano il 20 e il 22 maggio. L’obiettivo è creare e promuovere le cosiddette “food forests”, sistemi multifunzionali che simulano su piccola scala un bosco: un ambiente dove frutti, erbe, bacche, ortaggi e fiori convivono insieme creando un habitat ricco di biodiversità per gli insetti.

Le “food forests”, “non sono solo un rifugio per gli impollinatori - ha detto Martina Borghi, Responsabile Campagna Foreste Greenpeace Italia - ma anche un luogo di biomonitoraggio aperto a tutti coloro che desiderano esplorare la natura. Oltre a rappresentare una soluzione naturale contro i cambiamenti climatici, queste aree diventano spazi aperti per incontri, attività didattiche e iniziative culturali, contribuendo così a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione della natura”.

Il progetto del “Bosco delle Api” fu avviato a Roma nel 2020, nel periodo della pandemia. Nel 2023, è stato esteso a Cremona, in Pianura Padana, una delle aree maggiormente inquinate d’Europa.

Copyright © 2000/2024