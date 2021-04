Guida agli Extravergini 2021 Slow Food: un anno difficile per l’olio, ma il settore è vivo

Per l’olio extravergine italiano è stato un anno difficile, come per tutti gli altri settori. Ma il comparto, uno dei simboli dell’eccellenza made in Italy, è vivo guarda al futuro. Fotografia che emerge dalla “Guida agli Extravergini 2021”, progetto curato da Slow Food Italia e punto di riferimento editoriale per consumatori ed imprese. Un’edizione ricca con 838 aziende segnalate e 1.328 (tra i 1.500 assaggiati) oli di qualità recensiti. Ed ancora, 179 novità assolute, 259 riconoscimenti certificati con i simboli di Grande Olio - che premia gli extravergini eccellenti nella loro categoria per pregio organolettico, aderenza al territorio e alle sue cultivar - e di Grande Olio Slow dedicato ai prodotti ottenuti con pratiche agronomiche sostenibili. A livello regionale è la Toscana a primeggiare come numero di riconoscimenti. Sono 36, invece, le Chiocciole assegnate alle aziende che meglio interpretano i valori Slow Food e 168 gli oli riconosciuti come Presidio Slow Food, il progetto che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olio ma anche che tutela oliveti antichi, cultivar autoctone raggruppando produttori che non adoperano fertilizzanti di sintesi e diserbanti chimici.

Tra le novità, il simbolo della “foglia” per l’olio certificato biologico e il “carrello” per indicare le aziende che si sono organizzate per la vendita online, canale sempre più importante anche per questo prodotto di eccellenza tra i simbolo della Dieta Mediterranea. Da sottolineare la presenza delle aziende che offrono servizio di ristorazione (ben 266, identificabili con l’icona del “piatto”) e la possibilità del pernottamento (360, indicate con il simbolo della “casa”). Simboli che non potevano mancare in una Guida che, da sempre, invita il lettore a visitare queste realtà che fanno parte di un settore strategico per il Made in Italy e che concorrono a disegnare il volto paesaggistico italiano. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e il mondo dell’olio non ha fatto eccezione: le aziende hanno dovuto fare i conti con un rallentamento delle vendite e con l’impossibilità di partecipare agli eventi promozionali. A questo vanno aggiunti i numerosi problemi in fase di raccolta e frangitura, coincisa con il picco autunnale dei contagi e le relative restrizioni messe in atto.

Secondo calcoli elaborati da Ismea e Unaprol, la produzione della campagna 2020/21 si assesta sulle 255.000 tonnellate, con una riduzione del 30% sullo scorso anno. A trainare verso il basso è il pronunciato calo del raccolto nel sud Italia, con Puglia e Calabria in testa, a causa dell’annata di scarica e di dannosi eventi atmosferici e fitosanitari, non compensata dai buoni risultati del centro-nord. Qualitativamente invece l’annata si conferma buona, come conferma la fotografia della campagna olearia 2020/21 consultabile sul sito Slowfood.it. Ma nonostante le difficoltà generali, la guida registra alcuni trend interessanti. Il numero delle aziende recensite è infatti aumentato e tra queste si registra, in molte regioni, una crescita dei giovani imprenditori, insieme a un incremento di chi opera in regime biologico e di chi ha deciso di bandire dai propri terreni i prodotti di sintesi. Emerge l’attenzione del comparto per le varietà autoctone, molti i monovarietali, tutti lavorati con grande accuratezza ed eccellenza e, in alcuni casi, frutto di un’opera di recupero varietale coraggiosa, così come la prova di lavorazione in purezza che ne è stata fatta. Il quadro che emerge è di un settore tutt’altro che stanco o piegato su logiche industriali.

Focus - Il riconoscimento “Grande Olio” regione per regione

Lombardia

Stallone - Grignano

Veneto

Agriturismo Marani - Laudo

Frantoio Evo del Borgo - Vulcanico Dop Veneto Euganei e Berici

Frantoio di Cornoleda - Rasara

Frantoio di Cornoleda - Grignano

Agostino Vicentini - Evo Agostino Vicentini

Zymè - Terre della Grola

Monica Vaccarella - Donna Emme Dop Veneto Valpolicella

Trentino

Madonna delle Vittorie - Dop Garda Trentino

Agraria Riva del Garda - Uliva Dop Garda Trentino

Olio Cru - Dop Garda Trentino

Friuli Venezia Giulia

Radovic - Olio dei Venti - Art Blend

Liguria

Terre di Foa - Evo Terre di Foa

La Baita & Galleano - Estremo

Benza Frantoiano - Cr˘ TurË

Paolo Cassini - Extremum

Paolo Cassini - Krosus

Emilia Romagna

Terra di Brisighella - Brisighello Dop Brisighella

Palazzo di Varignana - Claterna

Tenuta Pennita - Valdoleto

Podere La Torre - Oleum Exquisitum

Toscana

Faggeto - Morcone

Giancarlo Giannini - Evo Vipiano

Perelli - Evo Perelli

Petrolo - Igp Toscano

Tenuta Il Leccio - Il Leccio Moraiolo

Fonte di Foiano - Gran Cru

Frantoio Franci - Rose, Olivastra Seggianese

Fattoria Casagrande - Ad Astra Leccino

Tenuta L'Entrata - Agrifoglio

Agrispes - Sassaiolo Igp Colline di Firenze

Marchesi Frescobaldi - Frescobaldi, Laudemio

Giacomo Grassi - Maurino

Il Casino di Sala - Oro dei Tatanni

Fattoria Triboli - Evo Fattoria Triboli

Bardelli dal 1942 - Igp Toscano, Moraiolo

Maurizio Menichetti - Igp Toscano

Frantoio di Croci - Prima Oliva Igp Toscano

Fattoria Le Vedute - Malacoda

Podere Cavozzoli - Riserva Blend

Fattorie Parri - Igp Toscano Colline di Firenze

Solaia - Pendolino

Fattoria Altomena - Tradizionale

Luca Varini - Castruccio

Giuseppe Marini e Figli - Maurino

Il Cellaio - Podere Cellaio

I Greppi di Silli - Proxima Saecula, Maurino

Maryamado - Morchiaio

Pian del Crognolo - Igp Toscano

Umbria

Oliveto di Geltrude Contessa - Rajo

Decimi - Dop Colli Martani

Mitera GmbH - Dna Approved Raio

Mitera GmbH - Dna Approved Amerius

Viola - Il Sincero

CM Centumbrie - Dop Umbria Colli del Trasimeno

CM Centumbrie - Dolce Agogia

Castello Monte Vibiano Vecchio - Tremilaolive, Borgiona

Lazio

Colli Etruschi - Evo Dop Tuscia

Il Vulcino - Il Principe di Vulci

Il Vulcino - Saecula

Ione Zobbi - Grand Cru 40 Rubbie

Cosmo Di Russo - Don Pasquale Dop Colline Pontine

Giulia Cappelli - Evergreen

DueNoveSei - Rosalena

Mater Olea - Evoolea

Alfredo Cetrone - Cetrone IN

Alfredo Cetrone - Dop Colline Pontine

Colli della Regina - Alba, Canino

Abruzzo

Cascina Bruno - Dop Aprutino Pescarese

Frantoio Mercurius - Ninfa

La Selvotta - Electum

Campania

Fattoria Ambrosio - Alfa

Oleificio Fam - Ravece

Puglia

Intini - Olivastra

Intini - Coratina

Salamida - Cima di Mola

Corleto - Aura

Maria Bisceglie - Ganga Lupo

Sabino Leone - Don Gioacchino

Giovanni Petruzzi - Ogliarola Salentina

Masseria Pezze Galere - Giacomì

Ortoplant - Oro di Rufolo

Donato Conserva - Mimì Peranzana

Giuseppe Ciccolella - Coppadoro

Agriolea - N’alia

Pujje - Rea

Stasi - Arciprete

Giuseppe Pannarale - 1885

Paviro - Principe

Congedi - Gran Riserva Dop Terra d’Otranto

Basilicata

Fratelli Pace - Olio Lucano Igp, denocciolato

Calabria

Frantolio Acri - Vigoroso

Fratelli Renzo - OrOlio Limited Edition

Arcobaleno - Frisina

I Tesori del Sole - Dop Lametia

Olearia San Giorgio - Altanum Igp Olio di Calabria

Sorelle Garzo - Dolciterre Rosì

Oleificio Federico Torchia - Evo Torchia

Sicilia

Vincenzo Romano - Le Sciare Novecento

Centonze - Case di Latomie Dop Valle del Belìce

Frantoio Galioto - Castel di Lego

Frantoio Galioto - Moresca

Evo Sicily - Embrace

Olio Arkè e Natura - Arkè

Sardegna

Accademia Olearia - Bosana Fruttato Verde

Domenico Manca - San Giuliano Cuor d’Olivo

Olearia Medda - Nuragikus

Corte Olìas - Semidana

Olivicoltori Oliena - Iliò

Franco Ledda - S’Ard

Gariga - Ramine - Nera di Oliena

Giancarlo Demurtas - Eterna Passione

Focus - Gli oli Slow regione per regione

Veneto

Tenuta Pojana - Grignano

La Contarina - Dop Veneto Valpolicella

Lucia Repele - Le Passioni

Tenuta Gentile Bizzotto - Oro de Poe Caius Vettonius Maximus – Dop Veneto del Grappa

Pernigo - Deorum

Trentino

Laghel7 - L7 Casaliva

Tenuta Maso Bòtes - Millenario

Francesco Poli - L’estremo

Giovanni Poli - Evo Giovanni Poli

Liguria

La Baita & Galleano - Ludo

Tèra de Prie - Taggiasca

Orseggi - Lavagnina

Emilia Romagna

Primo Fraternali Grilli - Uliveto del Fattore selezione Rodolfo

Toscana

Fattoria Ramerino - Guadagnòlo Primus

Reto di Montisoni - Idillio

Le Torri - Evo Le Torri

Terre di Còcomo - Evo Terre di Còcomo

Francesco Elter - Ju

Fattoria Castellina - Capezzana – Mignola

Grattamacco - Evo Grattamacco

Poderi Borselli - Oro Bio

Sandro Galloni - Selezione Olivastra Seggianese

La Pievuccia - Evo La Pievuccia

Le Capanne - Evo Le Capanne

Buoni o Del Buono Maria Pia - Dop Terre di Siena

Colle Massari - Igp Toscano

Leonardo Salustri - Olivastra

Poderaccio - Evo Poderaccio

Frantoio Pruneti - Intenso

Podere Grassi - L’Olinto Dop Chianti Classico – Frantoio

Balduccio - Evo Balduccio

Montedonico - Oro di Montedonico

Stefano Spinelli - Essenza

La Cavallina - Frantoio

Le Fontacce - Blend

Sàgona - Casamona – Leccino

Villa Santo Stefano - Dop Lucca

Poggio Lecci - Olivi Forte

Olis - La Maliosa Caletra

Podere Riparbella - Macchia

Maraviglia - Evo Maraviglia

Poggio al Gello - Keya

Tenuta di Ghizzano - Denocciolato

Fattoria Caticciano - Hilaros

La Gramigna - Grullo Igp Toscano – Frantoio

Val di Lama - Mignolo

La Ranocchiaia - Pendolino

Torre Bianca - Correggiolo

Il Borro - Primo raccolto

Lugudoro - Lazzero

Podere San Bartolomeo - Lazzero

Pietrasca - Capriccio di Tosca

Paterna - Selezione

Marche

Cartofaro - Ascolana Tenera

Prosperino - Blend Classico

Lara Mancini - L’Errante – Piantone di Mogliano

Montecappone - Ascolana Tenera

Olive Gregori - Lea

ConventinoMonteciccardo - Frà Bernardo

ConventinoMonteciccardo - Frà Pasquale

Officina del Sole - Evo Officina del Sole

Barbara Pacioni - Gocce di frantoio – Leccio del Corno

I Tre Filari - I tre filari

I Tre Filari - Raggia

Saladini Pilastri - Ascolana Tenera

Umbria

Decimi - n° 51

Giulio Mannelli - Moraiolo

Marfuga - L’Affiorante

Marfuga - Riserva Dop Umbria Colli Assisi Spoleto

Le Pietraie - Borgiona

Luigi Tega - Lirys – Moraiolo

Viola - Costa del Riparo

Castello Monte Vibiano Vecchio - Vubia

Giovanni Batta - Evo Batta

Lazio

Italagrikola - Il Bucolico

Frantoio Gentili - Evo Gentili

Sciuga – Il Molino - Dop Tuscia

Abruzzo

Tommaso Masciantonio - Trappeto di Caprafico Dop Colline Teatine

Tommaso Masciantonio - Intosso

Santabarbara - Donna Ludovica

Frantoio Gran Sasso - 949

Delia Orsini - Dritta

Frantoio Mercurius - Vesta Dop Aprutino Pescarese

Giardini di Giulio - Ascolana

Giardini di Giulio - Toccolana

Molise

Trespaldum - Gentile di Mafalda

Giorgio Tamaro - Colle D’Angiò – Rumignana

Campania

Antico Podere Matesino - Il Corridore

Monserrato 1973 - Ortice

Giusti - Infinito 12.19

Pietrabianca - Rupe

Marco Rizzo - Incipit

Augusto De Martini - Sacrum Ortice

Fontana Madonna - Regio

Case d’Alto - Coevo - Ravece

Maria Ianniciello - Ravece

Francesco Pepe - Erede

Francesco Pepe - Radice

Terre di Molinara - Elaios

Rodyum - Evolution

Frantoio Romano - Ortice Riserva

Ragozzino – De Marco - Trebula

Madonna dell’Olivo - RaRo

Puglia

Maselli - Oliva Rossa

Sabino Leone - Ex Terra

Tenuta Venterra - Cru 112

Visconti – Storie di Terra - Monocooltivar

Basilicata

Luciano Pepe - Fasola

Antico Frantoio Di Perna - Justa

Vincenzo Marvulli - Cenzino – Coratina

Filomena Carriero - Effluvio

Calabria

Le Conche - Evo Le Conche

Madreterra - Chiara

Frantoio Figoli - Tappo Oro

Donato Parisi - 1879 – Extra Blend

Domenico Rotella - Nonno Peppe

Fratelli Rotella Olii - Re Nilio

Sicilia

Agrestis - Bell’Omio

Terraliva - Cherubino Igp Sicilia – Tonda Iblea

Vernera - Le Case di Lavinia

Cunzatillu - Evo Cunzatillu

Agrobiologica Rosso - Villa Zottopera

Cinque Colli - Tonda Iblea

Frantoi Cutrera - Primo

Gulfi - Evo Gulfi

Terre sul Dirillo - Arillo

La Barakà - Amadeus La Divina

Baglio Ingardia - 6 File Grand Cru – Nocellara

Baglio Ingardia - Alberelli Grand Cru – Cerasuola

Xiggiari - Giarì – Cerasuola

Disisa - Evo Disisa

Mandranova - Nocellara

Mandranova - Multicultivar

Vincenzo Signorelli - Foglie di Platino Igp Sicilia -Nocellara del Belìce

Vincenzo Signorelli - Contrada Mancusi Igp Sicilia – Nocellara Etnea

Albacara - Nonno Giovanni

Frantoi Covato - A Turri Dop Monti Iblei

Tenuta Cavasecca - Miscazzé

Titone - Blend Italiano

Titone - Dop Valli Trapanesi

Sardegna

Accademia Olearia - Dop Sardegna

Domenico Manca - San Giuliano

Giacomo Nieddu - Terracuza

Il Giglio - Treslizos

Gianfranco Deidda - Monte Margiani

Masoni Becciu - Evo Masoni Becciu

Masoni Becciu - Ispiritu Sardu

Copyright © 2000/2021