La salute parte dalla terra: “l’agricoltura è il pilastro della sicurezza alimentare” 

“La salute parte dalla terra. L’agricoltura è uno strumento fondamentale non solo per la sicurezza alimentare dei nostri figli - che naturalmente devono avere la priorità - ma per quella di tutti i consumatori”. Lo sostiene Dominga Cotarella, presidente Campagna Amica, nel convegno “Forum in Masseria” a Manduria, promosso dal giornalista Bruno Vespa. Nell’occasione la presidente Cotarella ha presentato il “Manifesto sull’educazione alimentare”, promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, ribadendo la centralità dell’azione nelle scuole: “parlare di sana alimentazione significa parlare del futuro. È lì che si formano i gusti, le abitudini, la consapevolezza. È da lì che dobbiamo partire per combattere fenomeni sempre più preoccupanti, come la diffusione di prodotti ultra-formulati, costruiti per creare dipendenza nei più giovani grazie a combinazioni chimiche di sapori, additivi e dolcificanti”. Secondo Cotarella, la crescita delle patologie croniche, cardiovascolari e non trasmissibili rende urgente un cambio di paradigma: “siamo consapevoli che un’alimentazione sana, tracciabile e sostenibile sia l’unico modello possibile. La Dieta mediterranea è una risorsa strategica nella prevenzione e anche nella cura. Per questo - ha sottolineato - il ruolo dell’agricoltore assume oggi una responsabilità nuova: non è solo motore economico come settore primario, ma diventa pilastro della salute, della coesione territoriale e della tutela ambientale”.

Un altro fronte critico riguarda l’origine dei prodotti alimentari: “l’Italia detiene il primato europeo per la sicurezza alimentare, con il più basso numero di allerte su contaminazioni e con il tasso di riduzione dei pesticidi più elevato. Eppure - ha denunciato la presidente Cotarella - ogni giorno entrano nel nostro mercato prodotti provenienti da Paesi che non rispettano le nostre regole. È urgente rendere obbligatoria l’indicazione d’origine in etichetta e garantire che chi produce all’interno del mercato europeo sia sottoposto agli stessi standard”. Fondamentale anche il coinvolgimento diretto dei giovani: “come Fondazione Campagna Amica, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, abbiamo avviato un progetto con gli istituti agrari e alberghieri. Mettiamo a disposizione la rete dei nostri 1.200 mercati - come quello appena inaugurato a Bari - affinché i ragazzi possano raccontare, valorizzare e commercializzare i prodotti realizzati nei percorsi scolastici. È un primo passo per formare imprenditori consapevoli, capaci di interpretare l’agricoltura come leva di innovazione, sostenibilità e benessere collettivo”.

