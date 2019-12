Guida “Pasticceri & Pasticcerie 2020” del Gambero Rosso: Iginio Massari n. 1 d’Italia

Iginio Massari, ça va sans dire, con la sua storica Pasticceria Veneto, a Brescia, sul tetto d’Italia: è ancora lui il n. 1 della pasticceria italiana, secondo la guida “Pasticceri & Pasticcerie” 2020 del Gambero Rosso. Con 95 punti, è la sua pasticceria quella al vertice delle “3 torte”, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida (andato, nel complesso, a 23 locali, di cui 6 in Lombardia, 5 in Campania, 2 a testa in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, una in Toscana e una in Trentino-Alto Adige). Seconda piazza per la pasticceria Dalmasso di Avigliana, a 94 punti, mentre a 93, terze a pari merito, ci sono Biasetto a Padova, Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana e Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine. Tra i premi speciali, il Pasticcere Emergente è andato a Marco Battaglia e Lavinia Franco di Marlà Milano, la Novità dell’Anno è la Harry’s Pasticceria di Trieste, mentre la Miglior Pasticceria Salata è Bompiani, a Roma.

Focus - Le “Tre Torte” della guida “Pasticceri & Pasticcerie 2020” del Gambero Rosso

95

Pasticceria Veneto - Brescia

94

Dalmasso Avigliana - Torino

93

Biasetto - Padova

Maison Manilia - Montesano sulla Marcellana - Salerno

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine - Salerno

92

Besuschio - Abbiategrasso - Milano

Gino Fabbri Pasticcere - Bologna

Pasquale Marigliano Nola - Napoli

Sal De Riso - Costa d’Amalfi Minori - Salerno

91

Acherer Patisserie Blumen - Brunico - Bolzano

Bompiani- Roma

Ernst K Knam - Milano

Nuovo Mondo - Prato

90 Cortinovis Ranica - Bergamo

Dolce Reale Montichiari - Brescia

Fabrizio Galla - San Sebastiano da Po - Torino

Belle Hélène - Tarquinia - Viterbo

Pasticceria Marisa - San Giorgio delle Pertiche - Padova

Pepe Mastro Dolciere - Sant’Egidio del Monte Albino - Salerno

Rinaldini - Rimini

Pasticceria Roberto - Erbusco - Brescia

Sciampagna - Marineo - Palermo

Caffè Sicilia - Noto - Siracusa

Copyright © 2000/2019