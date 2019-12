I dazi di Trump? Il made in Italy li affronta con spirito: i liquori italiani nei locali di New York

I dazi di Trump? Il made in Italy li affronta con spirito: da oggi al 22 dicembre i liquori e gli spirits italiani sono protagonisti nei ristoranti italiani di New York, grazie a “Put italian spirit into your holidays”, la campagna promossa da Ice e Ita Wine & Spirits Team per promuovere i prodotti italiani che negli ultimi anni hanno registrato un’importante crescita sul mercato americano ma che ora sono fortemente colpiti dai dazi. Per farli conoscere ancora di più e supportarli, i ristoranti italiani della Grande Mela distribuiscono ai clienti un leaflet dove sono descritte le caratteristiche di ciascun prodotto, dalla A di Amaretto alla V di Vermouth, invitandoli a condividere i loro brindisi sui Social (hashtags #Italianspirits #drinkitalian #ItalianHolidaySpirit). “Bisogna continuare a valorizzare i liquori e gli aperitivi italiani penalizzati dai dazi - sottolinea Micaela Pallini, presidente Gruppo Spiriti di Federvini - il loro immenso appeal è unico ed irripetibile, tuttavia questo nuovo scenario non potrà che allargare il fenomeno di evocazione ed imitazione da parte di altri prodotti”.

