I leader più importanti del mondo impegnati a piantare un albero in nome della pace, a Hiroshima 

Un’immagine dalla grande potenza evocativa e simbolica: i leader più importanti del mondo impegnati a “lavorare” la terra. In occasione del G7, in corso questi giorni a Hiroshima, in Giappone, i capi di stato presenti hanno piantato un albero all’Hiroshima Peace Memorial Park, prima dell'inizio del vertice, in nome della pace. Il parco è dedicato proprio alle decine di migliaia di persone che sono morte nella prima detonazione di una bomba atomica in tempo di guerra. Un forte gesto di pace, ma anche legato simbolicamente all’ambiente e al pianeta, di cui sono i Governi in primis a doversi prendere cura. Piantare un albero è infatti una metafora della vita, oltre che del profondo rapporto tra uomo e natura. A riempire di terra personalmente la buca in cui è stato piantato l’albero c’erano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il Primo Ministro giapponese Fumio Kishidail, il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak, oltre ai leader europei - Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Copyright © 2000/2023