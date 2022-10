“I migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023”, racconto della “resistenza” dei produttori italiani

A Francesca Moretti, “donna della svolta green del gruppo Terra Moretti”, va il “Premio dell’Anno 2023”: a Valentina Argiolas, ai vertici della cantina di famiglia che ha fatto grande la Sardegna del vino, quello di “Vignaiola dell’Anno”, mentre a Sting, star del rock e produttore, insieme alla moglie Trudie Styler, con la sua tenuta Il Palagio, in Toscana, va il “Premio Vignaiolo Verde”: sono alcuni dei premi speciali de “I migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023”, la guida enoica del “Corriere della Sera”, firmata dal vicedirettore “ad personam” del più importante quotidiano italiano, Luciano Ferraro, insieme al critico e “wine killer” Luca Gardini, che sarà in edicola da domani, sabato 15 ottobre, insieme al giornale (e che sarà presentata in Sala Buzzati nella sede del Corriere, in Via Blazan 3, a Milano, il 25 ottobre, ore 14). Una guida che, come missione, si impone quella di imbeccare il consumatore a “Come bere bene, spendere il giusto e trovare i produttori che puntano sulla sostenibilità”, si legge nel sottotitolo del volume, impreziosito dalla prefazione di una delle firme di punta del “Corriere della Sera” del vino italiano, Aldo Cazzullo, elogio alla diversità enoica dell’Italia, “unico Paese al mondo dove il vino si fa dappertutto” (il testo integrale nel focus). Tra i premi speciali, ancora, si segnalano il “Premio Giovane Vignaiolo” a Vlady Bortolin alla guida di Colesel, griffe del Prosecco Docg e del Cartizze, mentre il “Premio Vignaiolo Estero” va a Blandine de Brier Manoncourt, da 40 anni proprietaria di una delle icone di Bordeaux, come Chateau Figeac, ed il “Premio Enologo dell’Anno”, che va a Maurizio Saettini, consulente enologo che ha lavorato con cantine come Castello di Vicarello, Castello di Velona, Basile, Mesa e Contralta.

I migliori vini in assoluto? Con il punteggio di 110/100, una sorta di “laurea con lode”, in questa edizione, figurano il Barolo Monvigliero 2018 di Comm. G.B. Burlotto, il Barolo Ravera Doc Riserva Vigna Elena 2016 di Elvio Cogno ed il Sassicaia 2019 della Tenuta San Guido. Con 100/100, invece, seguono il Barolo Ester Canale Rosso Particella 251P dell’Antica Vigna Rionda 2018 di Giovanni Rosso, il Barolo San Rocco 2018 di Azelia, e poi quattro diverse espressioni di Toscana Igt, come l’Oreno 2020 di Tenuta SettePonti, il Saffredi 2020 di Fattoria Le Pupille ed il Solengo 2020 di Argiano, ed i Sodi di San Niccolò 2018 di Castellare di Castellina, ed ancora due grandi firme della Franciacorta, come il Brut Teatro alla Scala di Bellavista, ed il Dosaggio Zero Cabochon Doppiozero di Monte Rossa. Nella classifica de “I Migliori Vini Naturali”, invece, il podio è formato, nell’ordine, dal Terre Siciliane Igp Rosso MunJebel 2020 di Frank Cornelissen, e dai Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2020 di Paraschos, e Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2014 di Josko Gravner.

“Ad una prima occhiata, scorrendo i dati su vendite ed export, il Vigneto Italia sembra prospero - scrive Luciano Ferraro (qui la sua intervista a WineNews, ndr) - lontano dai grandi problemi del mondo. Le guerre, le epidemie, la recessione che incombe e le incertezze politiche non pare abbiano scalfito la fama e i buoni affari dei produttori di vino. Ma non mancano motivi di preoccupazione. Basta riflettere su quello che il 2022, l’anno più caldo e siccitoso dal 1800, ha reso lampante: l’Italia è esposta ad eventi climatici sempre più estremi. La politica si muove poco e male. Per questo la società dei produttori e dei lavoratori deve sopperire alla mancanza di visione. L’edizione 2023 della guida ad “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia”, edita dal “Corriere della Sera”, racconta, quest’anno, l’impegno di chi non si arrende ai mutamenti climatici, di coloro che si impegnano, tra le vigne e le cantine, a garantire la continuità del sistema di relazioni e di contatti umani, di fatturati e di crescita sociale legati al Vigneto Italia. Ci sono molti modi di affrontare il deterioramento climatico. Abbiamo chiesto ai produttori di raccontare in poche righe le loro azioni verdi. Ne è uscito un campionario di buone pratiche. Piccoli gesti, a volte. Oppure interventi strutturali come la costruzione di impianti per l’autosufficienza energetica o la realizzazione di cantine con riciclo dell’acqua a ridotto impatto paesaggistico. C’è chi punta su nuovi vigneti resistenti, chi li sposta più in alto alla ricerca delle notti fresche che garantiscono la qualità delle uve. Molti hanno già ottenuto certificazioni bio, alcuni si sono convertiti alla biodinamica. È una spinta decisa verso la sostenibilità quella che arriva da mondo del vino italiano. Un atto di resistenza che raccontiamo attraverso le storie dei protagonisti. Nella prima sezione, 100 produttori più o meno noti al grande pubblico. Ognuno di loro, fronteggiando grandinate e siccità, è a suo modo un resistente del clima. Nella seconda parte della guida, la selezione dei migliori vini italiani dell’ultima annata in commercio: un lavoro di cernita che ha impegnato Luca Gardini. Con una appendice, sempre curata da Gardini, sui vini naturali, una guida nella guida a un fenomeno che sta conquistando consumatori attenti al rispetto dell’ambiente, del territorio e della propria salute. Il valore dei nostri vini e vignaioli non ci deve far dimenticare che è necessario un cambio di paradigma rispetto al concetto di sostenibilità. Il mondo del vino può diventare un alfiere della transizione ecologica nel settore dell’agricoltura, mantenendo il patrimonio di biodiversità, trovando soluzioni per ridurre inquinamento e sprechi, aiutando il territorio, portando innovazione per dare nuova vita alle tradizioni, lavorando la terra in modo più naturale e meno faticoso, usando droni e robot, come già fanno alcuni vignaioli presenti in questa guida. “Questo è il ruolo al quale è chiamato oggi il Vigneto Italia. Un compito altrettanto importante della qualità del vino stesso. Di un vino costruttore di paesaggi e manutentore di ecosistemi. Grazie alla resistenza dei vignaioli”.

Focus - La prefazione di Aldo Cazzullo

Esiste un solo Paese al mondo dove il vino si fa dappertutto. In Spagna la Rioja e la Ribera del Duero producono grandi rossi; ma sono due fazzoletti di terra, tra l’altro abbastanza vicini tra loro; ci sono regioni troppo calde o troppo fresche per dare vini di qualità. In Francia lo Champagne, il Bordolese, la Borgogna sono certo terre vocate; ma in Normandia fanno il Calvados, in Bretagna il Lambig (un’acquavite di sidro). Nella bassa Inghilterra hanno provato a produrre bollicine, con risultati che vi risparmio (almeno per ora). Anche la Germania, lontano dalle dolci e temperate rive del Reno, è troppo fredda per la vite. Questo non significa che i vini spagnoli, francesi, tedeschi non siano buoni; e lo stesso vale per quelli argentini, nordamericani, sudafricani. Ma non in tutta la Spagna, non in tutta la Francia, non in tutta la Germania si fa ovunque il vino buono; e lo stesso vale per l’Argentina, il Nord America, il Sudafrica. L’unico Paese al mondo in cui si fanno grandi vini in ogni regione è l’Italia. Potreste obiettare: ci credo, è un Paese piccolo. Sì e no. È un Paese stretto, ma lungo. Ha la testa nei ghiacciai e i piedi in mari sempre più caldi. Partecipa di diversi climi, ha una biodiversità unica in Europa. Quindi produce vini molto differenti tra loro. Ma tutti di qualità, e spesso di alta qualità. In Trentino Alto Adige come nel Salento. In Valle d’Aosta - meraviglioso lo Chardonnay Cuvée Bois di Les Crêtes - come in Sicilia (dove devo citare almeno lo Chardonnay di Planeta, il Vigna San Francesco di Tasca d’Almerita e la Bianca di Valguarnera, per restare ai bianchi. Sia chiaro che do giudizi personali, non oggettivi). Passando ovviamente dalle regioni vinicole per eccellenza, dal Piemonte alla Toscana. Questo rappresenta una grande ricchezza per i viticoltori italiani. Che però, quando devono esportare i loro vini, quando vogliono farli conoscere e apprezzare agli stranieri, devono superare una grande difficoltà. In tutto il pianeta, dal Sudafrica all’Argentina, dal Nord America all’Australia, si coltivano in linea di massima i sei, sette vitigni portati nei vari continenti dai francesi: Merlot, Pinot Noir, Sauvignon, Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Syrah. In Italia abbiamo 341 vini Doc e 78 Docg. Ovviamente non a tutti corrisponde un’uva diversa; ma molto spesso sì. È un labirinto meraviglioso, un’avventura straordinaria, di cui questa guida credo sia un interessante compendio, una sorta di mappa del tesoro. Ma provate voi a vendere, non dico a un cinese o a un indiano, ma a un tedesco o a un newyorchese, la Lacrima di Morro d’Alba, la Lacryma Christi, il Nero di Troia, il Cirò, il Negramaro, il Verdicchio, il Falerno, e poi il Grillo, l’Inzolia, il Catarratto, cui gli immaginifici vignaioli siciliani danno un’infinità di nomi evocativi e poetici ma difficili da imparare per uno straniero… Questo magari fa perdere qualche bottiglia, qualche soldo. Ma resta una ricchezza. Anche perché impone ai nostri vignaioli di essere più bravi degli altri. Sia nella produzione sia nel marketing. Sia a fare sia a vendere. Tra Langhe e Monferrato l’uva regina è ovviamente il Nebbiolo, che può diventare appunto Nebbiolo ma anche Barolo, Barbaresco, Roero (e in altre parti del Piemonte Ghemme, Carema, Gattinara). Ma poi beviamo Freisa, Dolcetto, Grignolino, Pelaverga, Nascetta, Favorita, Arneis, Altalanga, Barbera, Rossese … Poi, certo, abbiamo anche noi lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot Noir. Ma quando il grande Angelo Gaja disse tutto fiero al padre che aveva fatto espiantare la Barbera per mettere il Cabernet- Sauvignon, il vecchio sospirò: “Peccato”. Ovviamente sospirò in piemontese. Il Darmagi nacque così. Quando torno a casa, un salto a Barbaresco, il paese di mia nonna materna, lo faccio sempre. Così come a Roddino, il paese della nonna paterna, che lambisce la terra del Barolo e ospita la migliore osteria di Langa e quindi del mondo, la leggendaria Gemma. Salgo volentieri a Verduno, dove la sindaca Marta Giovannini assegna ogni anno - da ultimo a Javier Cercas - il premio Fulvia, dedicato alla sua prozia, la protagonista di Una questione privata, il capolavoro di Beppe Fenoglio. E trovo sempre un motivo per salire sulla collina di La Morra. Far vedere le Langhe dall’alto a qualcuno che non c’è mai stato. Parlare con i miei genitori o con i miei figli degli argomenti che non si affrontano nella quotidianità. Oppure riflettere, da solo. La collina di La Morra è una sorta di montagna incantata. C’è il cedro del Libano dove andavamo il sabato sera da ragazzi. Sulle prime balze c’è la cappella affrescata per Bruno e Roberta Ceretto da David Tremlett e Sol LeWitt. A mezza costa c’è l’Abbazia dell’Annunziata, dove sono le vigne di Renato Ratti, ora curate dai figli Giovanni - che ha studiato alla Bocconi - e Pietro, che ha fatto l’enologica ad Alba. Sull’altro versante, nella contrada detta Serra dei Turchi, c’è il quartier generale di Gianni Gagliardo, che ha inventato l’asta del Barolo e ha raccontato la sua storia in un bel libro, I segreti delle Langhe. Quasi sulla cima, come un balcone affacciato sulle colline, il ristorante di Alessandra Bovio, figlia di uno dei pionieri della gastronomia langhetta, per decenni gestore del Belvedere, sulla piazza del paese. Dal belvedere di La Morra i vigneti corrono via a perdita d’occhio. Sono i Cannubi, una delle zone più vocate al mondo. Da Sud soffia il “marin”, il vento che sale dal Mar Ligure. Da Ovest i venti freddi che scendono dal Monviso. Di fronte i castelli che portano il nome dei grandi piemontesi, come quello di Grinzane Cavour, e la tenuta Mirafiore, donata da Vittorio Emanuele II alla Bela Rosin e ora fatta rivivere da Oscar Farinetti. Le cascine dove si allevano i taboj, pronuncia “tabui”, i cani da tartufo. E tutto questo ruota attorno al vino. È un paesaggio della mente. Come quello delle colline toscane e umbre. Come la Valpolicella e l’alta Valle del Tevere. Come le pendici dell’Etna e delle Alpi. Come l’anfiteatro morenico del Garda e quello del lago d’Iseo, la terra conosciuta con il nome di Franciacorta. Come il Conero e la Costiera amalfitana. Come le asprezze del Sannio e del Trentino, della Lucania e del Carso. Tutti i frammenti dell’immensa provincia italiana, dove da secoli gli uomini praticano, affinano e raccontano l’arte di fare il vino.

Focus - La guida 2023 “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia” by “Corriere della Sera”

110/100

Barolo Docg Monvigliero - 2018 Comm. G.B. Burlotto

Barolo Docg Ravera Riserva Vigna Elena 2016 Elvio Cogno

Bolgheri Sassicaia Doc Sassicaia 2019 Tenuta San Guido

100/100

Barolo Docg Ester Canale Rosso Particella 251P dell’antica Vigna Rionda 2018 Giovanni Rosso

Barolo Docg San Rocco 2018 Azelia

Franciacorta Docg Brut Teatro alla Scala Bellavista

Franciacorta Docg Dosaggio Zero Cabochon Doppiozero Monte Rossa

Toscana Igt I Sodi di San Niccolo’ 2018 Castellare di Castellina

Toscana Igt Oreno 2020 Tenuta Sette Ponti

Toscana Igt Saffredi 2020 Fattoria Le Pupille

Toscana Igt Solengo 2020 Argiano

99/100

Brunello di Montalcino Docg Tenuta Nuova 2018 Casanova di Neri

Chianti Classico Docg Riserva 2019 Volpaia

Costa d’Amalfi Furore Bianco Doc Fiorduva 2020 Marisa Cuomo

Marsala Doc Vergine Riserva 2008 Florio

Toscana Igt Petra 2019 Petra

98+/100

Barbaresco Docg Pajoré 2019 Rizzi

Barolo Docg Gavarini Chiniera 2018 Elio Grasso

Bolgheri Superiore Doc Greppicaia 2019 I Greppi

98/100

Alghero Cabernet Riserva Doc Marchese di Villamarina 2016 Sella & Mosca

Alto Adige Doc Lagrein Riserva Taber 2020 Cantina Bolzano

Barolo Docg Brunate 2018 Vietti

Bolgheri Superiore Doc Guado al Tasso 2019 Marchesi Antinori - Tenuta Guado al Tasso

Brunello Di Montalcino Docg 2018 Le Potazzine

Franciacorta Docg Dosage Zero Vintage Collection 2017 Ca’ Del Bosco

Franciacorta Docg Pas Dosé Millesimato Ziliani C 2018 Chiara Ziliani

Franciacorta Docg Saten 2018 Contadi Castaldi

Paestum IGP Fiano Pian Di Stio 2021 San Salvatore 1988

Terre Siciliane Igt Salealto 2019 Cusumano

Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2020 Chiara Ciavolich

Val d’Arno di Sopra Doc Merlot Vigna Galatrona 2020 Petrolo

Vigneti delle Dolomiti Igt San Leonardo 2017 San Leonardo

97+/100

Barbaresco Docg Faset 2019 Paitin

Barolo Docg Brunate 2018 Enzo Boglietti

Ruché di Castagnole Monferrato Docg Riserva Limpronta 2019 Montalbera

Toscana Igt Migliorè 2018 Vallepicciola

97/100

Alghero Liquoroso Riserva Doc Anghelu Ruju 2006 Sella & Mosca

Alto Adige Doc Pinot Nero Ludwig Barth von Barthenau Vigna Roccolo 2017 J. Hofstätter

Alto Adige Valle Isarco Doc Kerner 2021 Köfererhof

Amarone della Valpollicella Docg Riserva Lilium Est 2012 Tenuta Sant’Antonio

Barbaresco Docg Fausoni 2019 Sottimano

Barolo Docg Aleste 2018 Sandrone

Barolo Docg Brunella 2018 Boroli

Barolo Docg Riserva Monprivato 2017 Giuseppe Mascarello e Figlio

Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2019 Marchesi Mazzei

Fiano di Avellino Docg 2019 Pietracupa

Friuli Colli Orientali Doc Pinot Grigio Ramato Riserva 2019 Specogna

Passito di Pantelleria Doc Bukkuram Sole d’agosto 2020 2020 Marco De Bartoli

Sicilia Doc Saia 2020 Feudo Maccari

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2019 De’ Ricci

96+/100

Brunello di Montalcino Docg Vigna Marrucheto 2017 Banfi

Etna Bianco Doc Zottorinotto 2020 Tornatore

Montecucco Docg Sangiovese Riserva Poggio Lombrone 2018 Collemassari

96/100

Alto Adige Doc Bianco Stoan 2020 Cantina Tramin

Alto Adige Doc Pinot Nero Filari Di Mazzon 2018 Ferruccio Carlotto

Barbaresco Docg Riserva Pora 2017 Musso

Barolo Docg Lecinquevigne 2018 Damilano

Barolo Docg Mosconi 2018 Pio Cesare

Brunello di Montalcino Docg La Mannella 2017 Cortonesi

Chianti Classico Docg 2019 Tenuta Perano

Chianti Classico Docg Gran Selezione Il Solatio 2017 Castello di Albola

Colli Tortonesi Doc Timorasso Fausto 2018 Vigne Marina Coppi

Fiano di Avellino Docg Elle 2019 Laura De Vito

Marche Sangiovese IGP Greppo Di Sotto 2017 Lucio Pompili

Moscato d’Asti Docg Canelli Biologico Moscata 2021 Mongioia

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Tridik Quota 430 Colesel

Venezia Giulia IGP Malvasia Collezione di Famiglia 2021 Ronco Dei Tassi

95+/100

Brunello di Montalcino Docg 2017 Il Poggione

Brunello di Montalcino Docg 2017 Sassetti Livio Pertimali

Montefalco Sagrantino Docg Molino dell’Attone 2016 Antonelli San Marco

95/100

Aglianico del Vulture Doc Don Anselmo 2018 Paternoster

Alto Adige Val Venosta Doc Riesling 2021 Falkenstein

Brunello di Montalcino Docg Poggio Cerrino 2017 Tiezzi

Chianti Classico Docg Terziere di Tramontano 2019 Geografico

Fiano di Avellino Docg 2021 Di Meo

Lambrusco Leclisse Paltrinieri

Lessini Durello Doc Riserva Metodo Classico Ioaura 2014 Tonello

Rocca d’Orcia Doc Villaggio 2020 Podere Forte

Romagna Albana Docg Passito 2018 Bissoni

Toscana Bianco Igt Pantagruel 2020 Castello Della Mugazzena

Valle D’aosta Dop Neige D’or Les Crêtes

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc Le Vaglie 2021 Santa Barbara

Vino Bianco 10 Vendemmie Limited Edition Tenuta Ulisse

94/100

Alto Adige Doc Bianco Cuvée Nama 2018 Nals Margreid

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Docg R.D.O Ponente Brut 2021 Masottina

Elba Vermentino Doc 2021 Chiesina di Lacona

Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Doc Vigna del Vulcano 2019 Cantine Villa Dora 211

Piave Doc Tai Iconema 2019 Ca’ Di Rajo

Romagna Docg Albana Valleripa 2020 Tenuta Casali

Romagna Sangiovese Doc Dado 2018 Enio Ottaviani 198

Rosso di Montalcino Doc 2020 Capanna

Trento Doc Brut Blanc de Blancs Maso Martis

Vermentino di Gallura Docg Superiore Fiore del Sasso 2020 La Contralta

93/100

Campi Flegrei Doc Piedirosso Vigna Delle Volpi 2018 Agnanum

Gioia del Colle Dop Primitivo Marpione 2018 Tenuta Viglione

Pecorello Igt Oneiro 2021 Baroni Capoano

Rosso di Montalcino Doc 2020 Canalicchio di Sopra

Rosso di Montalcino Doc 2020 Talenti

92/100

Rosso di Montalcino Doc 2020 Sanlorenzo

91/100

Salento Igt Rosato Flarò 2021 Vespa

Focus - Le cantine de “I migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023”

Valle d’Aosta

Grosjean - Fratelli Grosjean

Les Crêtes - Elena e Eleonora Charrère

Piemonte

Ceretto - Bruno Ceretto

Damilano - Paolo Damilano

Elvio Cogno - Nadia Cogno e Valter Fissore

La Spinetta - Giorgio Rivetti

Mascarello Giuseppe e figlio - Mauro Mascarello

Michele Chiarlo - Michele Chiarlo

Pio Cesare - Federica Boffa

Poderi Gianni Gagliardo - Stefano Gagliardo

Rinaldi - Marta e Carlotta Rinaldi

Tenuta Santa Caterina - Guido Alleva

Vietti - Elena Penna e Luca Currado

Liguria

Bio Vio - Caterina Vio

Bisson - Pierluigi Lugano

Lombardia

Ballabio - Filippo e Mattia Nevelli

Ca’ del Bosco - Maurizio Zanella

Cà Maiol - Alessandro Marzotto

Cantina Chiara Ziliani - Chiara Ziliani

Vitari - Davide Bettini

Monte Rossa - Emanuele Rabotti

Mosnel - Giulio e Lucia Barzanò

Nino Negri - Danilo Drocco

Selva Capuzza - Luca Formentini

Sincette - Ruggero Brunori

Trentino

Bellaveder - Andrea Luchetta

Cantine Ferrari - Matteo, Marcello, Alessandro e Camilla Lunelli

Foradori - Elisabetta Foradori

Maso Martis - Roberta Giuriali Stelzer

Moser - Francesco Moser

Pojer e Sandri - Mario Pojer e Fiorentino Sandri

San Leonardo - Anselmo e Carlo Guerrieri Gonzaga

Vin de la Neu - Nicola Biasi

Alto Adige

Alois Lageder - Clemens Lageder

Erste + Neue - Andrea Moser

Salurnis - Nicolò Panizza e Andrea Nardin

Tenuta J. Hofstätter - Martin Foradori Hofstätter

Veneto

Bortolomiol - Elvira Bortolomiol

La Collina dei Ciliegi - Massimo Gianolli

Masi - Sandro Boscaini

Masottina - Federico Dal Bianco

Monte Del Fra’ - Marica Bonomo

Montelvini - Alberto Serena

Pasqua - Riccardo Pasqua

Ruggeri - Paolo Bisol

Sartori - Andrea Sartori

Tedeschi - Sabrina Tedeschi

Tonello - Diletta Tonello

Villa Sandi - Giancarlo Moretti Polegato

Zenato - Nadia Zenato

Friuli Venezia Giulia

Aganis - Simone, Alessio e Fabio Cecchetto

Livio Felluga - Laura Felluga

Marco Felluga - Ilaria Felluga

Specogna - Cristian e Michele Specogna

Terre di Plovia - Albino Armani

Emilia Romagna

Enio Ottaviani - Davide e Massimo Lorenzi

Mossi - Marco Profumo

Venturini Baldini - Julia Prestia

Toscana

Arrighi - Antonio Arrighi

Belpoggio - Enrico Martellozzo

Borgo Scopeto - Elisabetta Gnudi Angelini

Castellare di Castellina - Paolo Panerai

Castello del Terriccio - Vittorio Piozzo di Rosignano

Fattoria il Casalone - Pepi Lignana

Isole e Olena - Paolo De Marchi

Le Potazzine - Gigliola Giannetti

Marchesi Antinori - Albiera Antinori

Mazzei - Filippo Mazzei

Montevertine - Martino Manetti

Poggio al Tesoro - Caterina Mastella Allegrini

Sanlorenzo - Luciano Ciolfi

Tenuta Biserno - Niccolò Marzichi Lenzi

Tenuta di Argiano - Bernardino Sani

Villa Le Prata - Anna Vittoria Brookshaw

Marche

Velenosi - Marianna Velenosi

Villa Bucci - Ampelio Bucci

Umbria

Lungarotti - Chiara Lungarotti

Lazio

Casale del Giglio - Antonio Santarelli

Famiglia Cotarella - Dominga, Enrica e Marta Cotarella

Abruzzo

Ciavolich - Chiara Ciavolich

Codice Citra - Sandro Spella

Tenuta Cerulli Spinozzi - Enrico Cerulli

Valentini - Francesco Paolo Valentini

Campania

Feudi di San Gregorio - Antonio Capaldo

Mastroberardino - Piero Mastroberardino

Ognostro - Marco Tinessa

Quintodecimo - Luigi Moio

San Salvatore 1988 - Peppino Pagano

Puglia

Cantele - Paolo Cantele

Gianfranco Fino - Gianfranco Fino

Polvanera - Filippo Cassano

Basilicata

Elena Fucci - Elena Fucci

Calabria

‘A vita - Francesco De Franco

Librandi - Paolo Librandi

Sicilia

Colosi - Piero e Pietro Colosi

Cusumano - Diago e Alberto Cusumano

Donnafugata - Antonio e Josè Rallo

Frank Cornelissen - Frank Cornelissen

Tasca D’Almerita - Alberto Tasca d’Almerita

Sardegna

Mesa - Gavino Sanna

Copyright © 2000/2022