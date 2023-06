I temi strategici dell’Italia di domani, con l’agricoltura in primo piano, al “Forum in Masseria”

Un confronto tra istituzioni, con i Ministri del Governo in prima linea, mondo delle imprese ed esperti, per riflettere sui temi strategici dell’Italia che verrà, con l’agricoltura in primo piano, ma anche salute, infrastrutture, ambiente e sviluppo economico, con particolare attenzione allo sviluppo e all’attuazione dei piani del PNRR: dall’8 all’11 giugno va in scena “Forum in Masseria” 2023, a Masseria Li Reni, a Manduria. Ad aprire i lavori, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un dialogo con il giornalista, vignaiolo e padrone di casa Bruno Vespa, che l’ultimo giorno tirerà le somme delle tante conferenze in programma con l’ex Premier e presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Il 9 giugno, il primo tema sul tavolo sarà “Le nuove sfide del settore agricolo alla luce degli obiettivi del PNRR”, in cui Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Chiara Corbo, direttrice Osservatorio Smart AgriFood Politecnico di Milano, Dominga Cotarella, ceo Famiglia Cotarella, e Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, dialogheranno sulle tematiche più urgenti per il comparto: il recupero di materia ed energia, lo sviluppo sostenibile, la promozione delle fonti rinnovabili, la digitalizzazione, la tracciabilità, lo sviluppo della logistica. Nella consapevolezza che l’agricoltura è un elemento cruciale all’interno di un’economia circolare, e che l’efficienza del sistema agricolo diventa un prerequisito fondamentale per ogni tipo di sviluppo sostenibile.

In agenda, nei giorni successivi, “Prossimità. Innovazione. Uguaglianza. Le parole chiave della Missione Salute del PNRR” (con il Ministro della Salute Orazio Schillaci), “La strategia italiana in un contesto geopolitico in cambiamento” (con il Ministro della Difesa Guido Crosetto), “L’impegno per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile” (con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini), “Rivoluzione verde e transizione ecologica: strategie da mettere in campo per invertire la rotta” (con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin), “PNRR: un’occasione per il rilancio del Sud e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese” (con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto), “Cultura 4.0: investire nel comparto per il rilancio del Paese” (con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano) e “Sistema Italia. Coniugare investimenti, competenze e una nuova cultura aziendale per rendere attrattivo il nostro Paese nel mondo” (con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso).

La sera del 9 giugno ci sarà, inoltre, la cena di gala aperta al pubblico, sempre nella cornice della Masseria Li Reni, firmata dagli chef stellati Michelin Paolo Gramaglia, executive chef di Masseria Li Reni e del ristorante Presidente a Pompei, di cui è patron, e Domenico Stile dell’Enoteca La Torre a Villa Laetitia in Roma, campano di origine, ad oggi uno dei più giovani chef in Italia con due stelle Michelin.

Copyright © 2000/2023