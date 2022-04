“Iconic women in Italian wine”, il meglio del vino “al femminile” nei calici, a Vinitaly

L’empowerment femminile, le grandi donne della produzione e della critica del vino, due delle più autorevoli ed influenti testate mondiale che si uniscono per un giorno, per valorizzare le eccellenze del Belpaese: ecco “Iconic women in Italian wine”, una delle più interessanti degustazioni che sarà di scena a Vinitaly, il 10 aprile (ore 15). Sul palco ci saranno Monica Larner, firma dall’Italia per “The Wine Advocate” e Alison Napjus, senior editor e tasting director “Wine Spectator”. Nei calici i vini delle realtà guidate da Albiera Antinori (Marchesi Antinori), Priscilla Incisa della Rocchetta (Sassicaia), Marilisa Allegrini, Elisabetta Foradori, Elena Fucci, Arianna Occhipinti e Chiara Boschis.

