Il Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2016 Bruno Giacosa “Wine of the year” 2022 di Ian D’Agata

Ad un anno di distanza dall’uscita sul mercato delle sue declinazioni migliori, anche nel 2022 è la vendemmia 2016, tra Langhe e Montalcino, a regalare gli assaggi migliori, messi in fila nei “Best Italian Wines of 2022” di Ian d’Agata, wine writer tra i più esperti e profondo conoscitore del vino italiano nelle sue tante espressioni, già firma di testate come “Decanter” e “Vinous” ed oggi editor-in-chief di “TerroirSense Wine Review” https://terroirsense.com/ e presidente “TerroirSense Academy”. Il “Wine of the year”, così, è il Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2016 di Bruno Giacosa, uno dei tre vini capaci di raggiungere la perfezione, ossia i 100 punti (definito da Ian D’Agata come “un vino superbo, spettacolare, uno dei più grandi vini di sempre”), insieme al Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 di Elvio Cogno e al Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Fuligni. La “Winery of the year” è, invece, il Gruppo ColleMassari Wine Estates di Claudio Tipa, che riunisce Colle Massari nel Montecucco, Grattamacco a Bolgheri e Poggio di Sotto e San Giorgio nel Brunello di Montalcino.

Ad un passo dalla perfezione, con 99 punti, un altro Brunello, ossia la Riserva 2016 di Baricci, un altro pezzo di storia di Montalcino e del suo vino simbolo, e un vero e proprio caposaldo del vino italiano nel mondo, ossia il Sassicaia 2019 di Tenuta San Guido. Scendendo di un altro gradino, con 98 punti troviamo, invece, il Barbaresco Asili 2019 di Ca’ del Baio, il Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Costanti ed il Cepparello 2019 di Isole e Olena. A 97 punti si piazzano ben dieci etichette: il Barolo Granbussia 2012 di Aldo Conterno, il Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2019 di Barone Ricasoli, il Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Canalicchio di Sopra, il Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 2019 di Castello di Ama, il Tazzelenghe Friuli Colli Orientali 2016 Conte D’Attimis-Maniago, la Malvasia delle Lipari Passito 2021 di Caravaglio, il Barolo Lazzarito Riserva 2016 di Ettore Germano, il Bolgheri Superiore 2019 di Grattamacco, il Bolgheri Rosso Paleo 2019 de Le Macchiole e l’Amarone della Valpolicella 2015 di Giuseppe Quintarelli.

Focus - I “Best Italian Wines of 2022” di Ian d’Agata, da 100 a 95 punti

Bruno Giacosa 2016 Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 100

Elvio Cogno 2016 Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 100

Fuligni 2016 Brunello di Montalcino Riserva 100

Tenuta San Guido 2019 Bolgheri Sassicaia 99

Baricci 2016 Brunello di Montalcino Nello Riserva 99

Ca’del Baio 2019 Barbaresco Asili 98

Costanti 2016 Brunello di Montalcino Riserva 98

Isole e Olena 2019 Cepparello Toscana Rosso 98

Aldo Conterno 2012 Barolo Granbussia 97

Barone Ricasoli 2019 Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 97

Canalicchio di Sopra 2016 Brunello di Montalcino Riserva 97

Castello di Ama 2019 Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 97

Conte D’Attimis-Maniago 2016 Tazzelenghe Friuli Colli Orientali 97

Caravaglio 2021 Malvasia delle Lipari Passito 97

Ettore Germano 2016 Barolo Lazzarito Riserva 97

Grattamacco 2019 Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 97

Le Macchiole 2019 Paleo Rosso Bolgheri 97

Giuseppe Quintarelli 2015 Amarone della Valpolicella Classico 97

Altare 2016 Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 96

Biondi - Santi Tenuta Greppo 2015 Brunello di Montalcino Riserva 96

Ca’del Bosco 2013 Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 96

Caprili 2016 Brunello di Montalcino Riserva 96

Donnafugata 2019 Passito di Pantelleria Ben Ryé 96

Fattoria Selvapiana 2019 Chianti Rufina Vigneto Bucerchiale 40 anni Riserva 96

Fontodi 2019 Flaccianello della Pieve 96

Francesco Cadinu 2019 Cannonau di Sardegna Ghirada Fittiloghe 96

Frescobaldi/Nipozzano2019 Chianti Rufina Terraelectae Vigneto Montesodi 96

Gaja 2018 Barolo Dagromis 96

Giovanni Rosso 2018 Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 96

Gravner 2012 Ribolla Gialla Venezia Giulia 96

Massolino Vigna Rionda 2016 Barolo Vigna Rionda Riserva 96

Réva 2016 Barolo Lazzarito Riserva 96

Ridolfi 2016 Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 96

Tiberio 2018 Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 96

Tiefenbrunner 2020 Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner Alto Adige 96

Bartolo Mascarello 2018 Barolo 95

Brigaldara 2016 Amarone della Valpolicella Case Vecie 95

Bucci 2019 Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Villa Bucci 95

Cantina Produttori San Michele Appiano 2021 Gewurztraminer Sanct Valentin Alto Adige 95

Cantina Tramin 2021 Gewurztraminer Nussbaumer Alto Adige 95

Cascina Luisin 2019 Barbaresco Asili 95

Castelgiocondo 2016 Brunello di Montalcino Riserva 95

Castell’in Villa 2016 Chianti Classico Castell’in Villa In Riserva 95

Castello del Terriccio 2018 Castello del Terriccio Toscana 95

Castiglion del Bosco 2016 Brunello di Montalcino 1100 Riserva 95

Cavallotto/Bricco Boschis 2016 Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 95

Ceretto 2017 Barbaresco Asili 95

Col d’Orcia 2015 Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 95

Conterno Fantino 2018 Barolo Ginestra Vigna Sorì 95

Contrada Salandra2020 Falanghina Campi Flegrei 95

Di Barrò 2020 Mayolet Valle d’Aosta 95

Doro Princic 2021 Pinot Bianco Collio 95

Duemani 2019 Duemani Toscana 95

Elena Fucci 2020 Aglianico del Vulture Titolo 95

Feudo di San Maurizio 2019 Vuillermin Valle d’Aosta 95

G.B. Burlotto 2018 Barolo Monvigliero 95

Giacomo Conterno 2020 Barbera d’Alba Vigneto Francia 95

Gianni Gagliardo 2018 Barolo Fossati 95

Giuseppe Cortese 2019 Barbaresco Rabaja 95

Grifalco 2018 Aglianico del Vulture Superiore Damaschito 95

Köfererhof Günther Kerschbaumer 2020 Sylvaner R Alto Adige Valle Isarco 95

La Fiorita 2016 Brunello di Montalcino Riserva 95

Maso Martis 2018 Trento Extra Brut Rosé 95

Mauro Molino Barolo 2016 Anniversario 95

Ornellaia Bolgheri Ornellaia Rosso 95

Pietraventosa 2017 Primitivo Gioia del Colle Riserva 95

Radikon 2007 Ribolla Gialla 3781 95

Roagna 2017 Barbaresco Asili Vecchie Viti 95

Ruggeri 2021 Valdobbiadene Prosecco Brut Vecchie Viti 95

Sottimano 2019 Barbaresco Pajore’ 95

Tedeschi 2016 Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 95

Tenuta di Trinoro 2020 Campo di Camagi Toscana 95

Tenuta di Capezzana 2014 Vin Santo di Carmignano Riserva 95

Tenuta Fanti 2016 Brunello di Montalcino Vigna Le Macchiarelle Riserva 95

Teularju 2019 Ghirada Cara’ Gonare Barbagia Rosso 95

Venissa 2016 Dorona Veneto Venissa Bianco 95

Vie di Romans 2020 Bianco Flors di Uis Friuli Isonzo 95

