Il bello del vino: tanta Italia nella “The World Best Vineyards” 2022 (posizioni da 51 a 100)

Il valore di un vino lo fa anche la bellezza del suo territorio, e quella della cantina in cui nasce. E così, aspettando il “Best of The Best”, che sarà svelato il 26 ottobre, sono state annunciare oggi, con un breve filmato su Youtube, la posizione dalla n. 51 alla n. 100 della “The World Best Vineyards”, la classifica delle cantine più belle del mondo.

Una metà della classifica che vede l’Italia protagonista, e già in netta crescita sull’edizione 2021, quando le cantine italiane furono 4, con Antinori al n. 6, e ancora Ferrari al n. 61, Ceretto al 73 e Gaja al n. 83. Perchè sono già sei le cantine tricolore presenti in questa seconda metà di lista, con le conferme delle piemontesi Ceretto e Gaja, che salgono rispettivamente alla posizione n. 62 e n. 65, e, con le new entry di griffe come Villa Sandi, al n. 70, Tenuta Cavalier Pepe al n. 74, Marchesi di Barolo al n. 90 e Tenuta San Leonardo al n. 97.

Copyright © 2000/2022