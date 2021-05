Il cibo è arte: live show con l’alta cucina del pastry chef Dario Nuti e la street art di Maupal

Dimostrare quanto la cucina e l’arte siano molto vicine tra loro, e come l’una può essere fonte d’ispirazione per l’altra, attraverso un live show estemporaneo in cui Dario Nuti, executive pastry chef presso del Rome Cavalieri e lo street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal (autore, tra gli altri, del “Super Pope”, il famoso graffito con Papa Francesco nelle vesti di un supereroe, ndr), realizzeranno contemporaneamente due creazioni legate da una tematica comune. Lo farà “Art&Food-Assaporare l’arte”, evento “immersivo” alla Città dell’Altra Economia a Roma (26 maggio) , articolato in un percorso sensoriale lungo il quale la vista e il gusto vivranno emozioni parallele e gli amanti del cibo e dell’arte potranno scoprire la narrazione che si cela dietro la creatività di artisti e chef, sollecitati dalla bellezza delle opere pittoriche e dalla squisitezza del cibo.

Ad accompagnare il live show di chef Nuti e Maupal sarà un’esposizione di opere d’arte contemporanea, create da Alice Colacione, Silvia Struglia, Dominga Pascali e Andrea Mulas, alle quali verranno abbinato finger-food ispirati alle stesse opere degli chef Michele Pidone, Marco Lucentini, Federico Montecchiani e Andrea Del Villano e realizzati dal Collettivo Gastronomico Testaccio, al fine di condurre i visitatori in un’esperienza sensoriale a 360°.

Copyright © 2000/2021