Il Cipriani di Venezia è il “Miglior Hotel del Mondo” 2023, per la classifica globale “La Liste”

È un simbolo ineguagliabile del lusso e della raffinatezza made in Italy, da sempre meta del jet set internazionale (qui, tra gli altri, hanno celebrato il loro matrimonio George Clooney e Amal Alamuddin), scenario di vacanze da sogno, anche grazie al servizio generoso, ma senza sfarzo, e all’esclusività di un’atmosfera perfetta per un viaggiatore cosmopolita ed esigente: l’Hotel Cipriani di Venezia è il “Miglior Hotel del Mondo” 2023 nella classifica globale di “La Liste” (nota per la sua selezione annuale dei migliori ristoranti), che ha messo in fila ben 1.000 indirizzi in giro per il pianeta. Nella speciale hitlist anche un’altra eccellenza italiana, La Dimora di Brusaporto, hotel di lusso nei Relais & Chateaux del celebre ristorante tre Stelle Michelin Da Vittorio della famiglia Cerea, che si aggiudica un Premio Speciale nella categoria “Heart & Soul”.

Al secondo posto della classifica il Peninsula Chicago (Stati Uniti), il Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Messico) e Cheval Blanc St-Barth (Francia). Nella “Top 1000” di “La Liste” l’Italia risulta la prima destinazione al mondo, con un totale di 105 hotel. I migliori indirizzi del Belpaese sono, oltre al Cipriani: Il San Pietro di Positano (al n. 3, ex aequo), Hotel Il Pellicano a Porto Ercole (al n. 4, ex aequo), Mandarin Oriental a Milano (al n. 4, ex aequo), Caruso a Ravello (al n. 4, ex aequo), Portrait a Firenze (al n. 4, ex aequo), Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino (al n. 4, ex aequo), Hotel de la Ville a Roma (al n. 4, ex aequo), Gardena Grödnerhof Hotel & Spa a Ortisei (al n. 6, ex aequo) e Hotel Savoy a Firenze (al n. 8, ex aequo).

“La classificazione di “La Liste” aggrega oltre 300 guide di viaggio, classifiche, media e recensioni dei clienti per eleggere i “Top 1.000 World’s Best Hotels”, che ora sono elencati nella nostra app multilingue con ristoranti e pasticcerie, come parte della nostra selezione di 5.000 eccellenti hotel internazionali” spiega Jörg Zipprick, cofondatore di “La Liste” e ideatore dell’algoritmo.

Menzione speciale nella classifica per La Dimora di Brusaporto, il Relais & Chateaux del ristorante Da Vittorio, prestigioso 3 stelle Michelin di proprietà della famiglia Cerea: una locanda di charme con solo 10 camere, eleganti e raffinate, a poca distanza dal ristorante. Da sogno e unica nel suo genere la colazione Da Vittorio riservata agli ospiti dell’hotel: un vero e proprio menù-degustazione in microporzioni a base di delizie dolci e salate, accompagnate da succhi, composte, infusi e caffè d’autore.

