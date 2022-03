Il consumo moderato di vino durante i pasti diminuisce il rischio di ammalarsi di diabete

Quello tra vino e salute è un rapporto complesso, alcune volte persino conflittuale, come racconta lo scontro - politico e medico - tutto in senso all’Unione Europeo, scaturito dalle conclusioni della Commissione Beca, chiamata a tracciare le linee guida delle politiche comunitarie contro il cancro, che ha messo alla gogna il consumo di alcol, e quindi di vino, a prescindere (almeno fino alla votazione degli emendamenti che ne hanno attutito la portata) da contesti anche molto diversi. Non mancano, però, gli studi che, al contrario, sottolineano le qualità benefiche di un consumo regolare, ed ovviamente limitato e responsabile, di vino. L’ultimo, finanziato dal National Institutes of Health e basato sull’analisi dei dati di quasi 312.400 bevitori, suggerisce che il consumo di alcol, in particolare vino, durante i pasti è associato a un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

A presentarlo, nella cornice della “American Heart Association’s Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference 2022”, di scena nei giorni scorsi a Chicago, è stato Hao Ma, MD, Ph. .D., analista biostatistico presso il Tulane University Obesity Research Center di New Orleans. La chiave di tutto è la moderazione: un bicchiere di vino o altra bevanda alcolica al giorno per le donne e fino a due bicchieri al giorno per gli uomini, pari a 14 grammi, o 150 ml di vino al giorno per le donne, e fino a 28 grammi, o 300 ml di vino al giorno per gli uomini. “Gli studi clinici - spiega il dottor Ma - dimostrano che un consumo moderato può avere alcuni benefici per la salute, incluso il metabolismo del glucosio, ma non è ancora chiaro se questo si traduca in una riduzione del diabete di tipo 2. Nel nostro studio, abbiamo cercato di determinare se l’associazione tra assunzione di alcol e rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 possa differire in base ai tempi di assunzione di alcol rispetto ai pasti”.

L’analisi ha così rivelato che, negli 11 anni del follow up, 8.600 adulti coinvolti nello studio hanno sviluppato il diabete di tipo 2. Il consumo di alcol durante i pasti è stato associato a un rischio inferiore del 14% di ammalarsi di diabete di tipo 2 rispetto al consumo di alcol senza mangiare cibo. Il potenziale beneficio di un consumo moderato sul rischio di diabete di tipo 2 era evidente solo tra le persone che bevevano alcol durante i pasti, e l’associazione benefica tra consumo di alcol durante i pasti e diabete di tipo 2 era più comune tra i partecipanti che hanno bevuto vino rispetto ad altri tipi di alcolici. Al contrario, ad una maggiore quantità di birra o liquori è associato un rischio più elevato di diabete di tipo 2.

“La relazione tra consumo di alcol e diabete di tipo 2 di nuova insorgenza rimane comunque controversa, nonostante i risultati di questa analisi, comunque solida”, commenta Robert H. Eckel, Professore di Medicina alla Divisione di Endocrinologia, Metabolismo e Diabete e la Divisione di Cardiologia dell’Anschutz Medical Campus dell’Università del Colorado. “Questi dati suggeriscono che non è l’alcol ingerito durante i pasti, ma altri ingredienti del vino, forse gli antiossidanti, a ridurre potenzialmente il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza. Sebbene sia necessario definire il tipo di vino, rosso o bianco, e sia necessaria la convalida di questi risultati e dei meccanismi che porterebbero a questo beneficio, i risultati suggeriscono comunque che se si decide di consumare alcol durante i pasti, il vino è la scelta migliore”.

Copyright © 2000/2022