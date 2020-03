Il coronavirus colpisce “ProWein”: stop alla più grande fiera internazionale del vino

Il coronavirus colpisce “ProWein”: la più grande fiera internazionale del vino, in calendario dal 15 al 17 marzo prossimo, non andrà in scena, e con ogni probabilità verrà riprogrammata in altra data. A dirlo indiscrezioni della rivista tedesca “Falstaff”, che sottolinea come informazioni ufficiali dalla Dusseldorf Messe in materia dovrebbero arrivare già nella giornata di oggi. Una notizia temuta da tutto il mondo del vino e anche da quello italiano, da sempre grande protagonista della fiera tedesca, ma in qualche modo attesa, dopo la notizia che la fiera di Dusseldorf, proprio nella serata di ieri, come già riportato da WineNews, ha fatto sapere di aver rimandato a data da destinarsi la “International Trade Fair for Metalworking Technologies”, che sarebbe dovuta andare in scena dall’11 al 13 marzo, ovvero due giorni prima dell’inizio della “ProWein” (prevista dal 15 al 17 marzo), che i vertici della fiera, nei giorni scorsi, ci avevano, invece, confermato.

D’altra parte, il Land del Renania Settentrionale-Vestfalia, di cui Dusseldorf è la capitale, è una delle zone della Germania in ci si stanno registrando più casi di positività al coronavirus. Una situazione, ovviamente, in continua evoluzione, ma di certo il rinvio, per ora (se non si arriverà alla cancellazione) della ProWein 2020, è un durissimo colpo al business del settore enoico, già messo in difficoltà, almeno in Italia, sul fronte dei consumi interni.

Copyright © 2000/2020