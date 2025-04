Il corteggiamento e la riproduzione delle api in pericolo per colpa dei pesticidi

Piccoli insetti la cui estinzione può avere effetti enormi per l’ambiente, l’agricoltura e l’intero pianeta: gli scienziati lanciano da molti anni l’allarme api, in pericola a causa di inquinamento e cambiamenti climatici. Una situazione delicata e complessa, confermata da una recente ricerca internazionale coordinata dall’Università di Torino e pubblicata sulla rivista Chemosphere, che rivela come i pesticidi di uso comune influenzino negativamente il corteggiamento, l’accoppiamento e la fertilità nelle api selvatiche, minacciando la biodiversità. Come è noto, la progressiva riduzione degli impollinatori mette a serie rischio i raccolti e la sicurezza alimentare globale.

Lo studio, coordinato da Simone Tosi - docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino - ha dimostrato per la prima volta un nuovo subdolo effetto dei pesticidi: questi possono danneggiare le abilità di corteggiamento delle api selvatiche, riducendo il loro successo riproduttivo, causando quindi gravi conseguenze per il mantenimento della biodiversità. La ricerca - che ha come primo nome il dottorando del BeeLab dell’Università di Torino, Luis Velez-Trujillo, ha coinvolto ricercatori e ricercatrici provenienti da Italia, Spagna, Svizzera e Polonia, e ha dimostrato che basse dosi di pesticida alterano notevolmente le modalità di accoppiamento di api selvatiche molto comuni a livello mondiale, ed essenziali per la biodiversità: le api muratrici (Osmia bicornis). Dopo l’esposizione alla molecola chimica, le api sono diventate molto più lente ed inefficienti nelle fasi di corteggiamento e accoppiamento e questo ha comportato una diminuzione della fertilità e una riduzione della quantità di sperma dei maschi. Questo studio dimostra una nuova preoccupante modalità di impatto degli stress antropici, in particolare i pesticidi, sulla salute e il comportamento degli animali: le alterazioni nel corteggiamento. Le conseguenze ambientali sono enormi, con gravi impatti sul successo riproduttivo degli animali e potenziali danni alla dinamica e alla crescita della popolazione. Circa un quarto della produzione agricola mondiale dipende dall’azione degli impollinatori, e vi sono colture (come il kiwi, il melone, il cacao, il cetriolo, la zucca e l’anguria) che ne sono totalmente dipendenti. La loro scomparsa avrebbe dunque effetti dirompenti. Secondo i dati la produzione agricola potrebbe ridursi dal 5% all’8%.

“I risultati di questa ricerca - commenta il coordinatore Simone Tosi - sollevano preoccupazioni più ampie sulla riproduzione e sulla salute degli impollinatori, oltre che di altri animali. Mitigare gli effetti dell'inquinamento ambientale è sempre più urgente per proteggere la biodiversità oltre che la nostra vita e quella delle future generazioni”.

A raccontare la distopia di una realtà in cui i preziosi impollinatori non esistono più ci ha pensato l’illustratrice tedesca Hanna Harms nel suo libro “Un mondo senza api”, un albo illustrato in cui l’assenza si percepisce pagina dopo pagina.



