Anche il Franciacorta va in vacanza, e inaugura un wine district nella meta vip per eccellenza: la Versilia. Da oggi al 3 luglio con la “Franciacorta Week”, uno degli eventi più glamour dell’estate, le prestigiose bollicine, wine partner di “Versilia Gourmet”, sono le protagoniste nei calici nella località balneare toscana per eccellenza, da sempre amata dal jet set italiano e non solo, celebre per i suoi ristoranti e locali che attraggono turisti da tutto il mondo e che ospitano degustazioni ed appuntamenti con le migliori griffe del Consorzio Franciacorta.

Dal Ristorante Romano, vincitore del “Premio Versilia Gourmet Franciacorta 2022 Premio Carriera” a Romano Franceschini, a Pino, “Premio Versilia Gourmet Franciacorta 2022 Miglior Chef” a Marco Artizzu, entrambi a Viareggio, da La Martinatica a Pietrasanta, “Premio Versilia Gourmet Franciacorta 2022 Ristorante dell’Anno”, a Il Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi, “Premio Versilia Gourmet Franciacorta 2022 Migliore in Sala” a Fabio Santilli, accanto al “Premio Versilia Gourmet Franciacorta 2022 Eccellenza Italiana” ad Aimo e Nadia Moroni dello storico Bistrot di Milano, sono i locali premiati da “Versilia Gourmet”, l’evento legato alla ristorazione versiliese di eccellenza, e dal Franciacorta, nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, in occasione dell’edizione n. 12 del riconoscimento. Ma sono anche tra i ristoranti più conosciuti della Versilia, che, accanto a tanti locali amati dai personaggi più famosi da Marina di Pietrasanta a Seravezza, da Camaiore al Lido di Camaiore e Massarosa, ed alla Libreria Giunti al Forte, che racconta una nuova istantanea del territorio della Franciacorta, ripercorrendo le storie di un tempo che, ora, si intrecciano con le persone e i vini di oggi, con il volume “Franciacorta, ieri, oggi e domani. Storie di vigne, cantine e uomini” del giornalista Elio Ghisalberti per Giunti Editore, organizzano eventi dedicati, attività e degustazioni di Franciacorta, in una vetrina di grande richiamo internazionale, da sempre.

