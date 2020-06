Il futuro della scuola passa dalla solidarietà a tavola, con Carlo Cracco e Iginio Massari

Il futuro della scuola? Passa dalla tavola. Milano Ics International School, sotto l’egida di Regione Lombardia, Città di Milano e Fuorisalone, dichiara ufficialmente concluso il challenge “Le Città del Futuro”. La sfida, lanciata il 4 maggio, in piena fase lockdown, ha raccolto le opere di grandi e bambini che hanno immaginato le loro città ideali. I vincitori racconteranno il percorso dei loro progetti agli ospiti della prima “Cena di gala in streaming” e ad una speciale giuria composta da Gianna Nannini (che è anche produttrice di vino con la Certosa di Belriguardo, a pochi chilometri da Siena, terra di Chianti Classico), Viviana Mazza ed Edward Rozzo.

Annunciata per il 2 luglio come una super-maratona in streaming, la cena diventa un’opportunità per raccogliere fondi destinati alle scuole pubbliche di Milano e per contribuire a dotarle di dispositivi digitali e di tutto ciò che risulterà necessario per il ritorno tra i banchi in totale sicurezza il prossimo settembre. Tra i messaggi lanciati quello di un futuro più sostenibile, inclusivo e più virtuoso che vuole riportare la scuola al suo ruolo centrale e propulsivo nel dibattito generale sulla ripresa e la ripartenza del paese. Un messaggio che anche il presidente Mattarella ha sottolineato in questi giorni annunciando la sua presenza, nella scuola di Vo, per la riapertura dell’anno scolastico a settembre. Un gesto simbolico ma insieme anche un’azione concreta a sostegno del valore della buona scuola e della formazione.

Il menu scelto sarà ordinabile on line sul sito di cosaporto.it, il servizio di “Quality Delivery” che si occuperà anche di far arrivare la cena sulle tavole dei milanesi partecipanti all’iniziativa. Ai fornelli chef Carlo Cracco che presenterà un menu ispirato alle città del futuro, accompagnato dal Berlucchi 61 Franciacorta Nature 2012, un vino selezionato per l’occasione ed abbinato ad hoc ai piatti. Gran finale con i maestri pasticceri Debora e Iginio Massari che hanno già annunciato un dolce dedicato all’evento e ribattezzato “La sfera del futuro”. Le ricette stellate, raccontate dai due grandi chef, saranno solo un momento dell’evento, che darà modo ai commensali a convivio in streaming, di assistere ad uno spettacolo di intrattenimento che andrà dalle performance in diretta ai numerosi ospiti del mondo dello spettacolo che parteciperanno ad una serata “a distanza” che unisce cibo, musica, arte e cultura.

Tra i nomi confermati la cantante Elisa, la violinista Elsa Martignoni e la “sand artist” Simona Gandola. All’iniziativa hanno aderito alcuni esponenti della ”generazione Z” e, quindi, la cantante Nyv, il fotografo Michele Bavassano e Sespo, uno dei creator del web più seguiti. La raccolta fondi non terminerà con la cena di gala ma proseguirà fino alla riapertura scolastica.

