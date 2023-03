Il Gorgonzola Dop festeggia un anno “dolce”: vola l’export 2022 che tocca 87 Paesi del mondo

Un anno “dolce” per il gorgonzola, una eccellenza del made in Italy conosciuta in tutto il mondo. Apprezzato per il suo sapore unico ma anche per la versatilità in cucina, questo formaggio non conosce confini. Lo dicono i numeri che parlano di oltre 2 milioni di forme esportate nel mondo con il Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola Dop che ha reso noti i dati export relativi al 2022: le esportazioni di Gorgonzola Dop sono cresciute dell’1,9% per un totale di 25.191 tonnellate, pari a 2.099.250 forme esportate, con un incremento a valore di 178 milioni di euro (+16,4% sul 2021). Delle oltre 5,48 milioni di forme di Gorgonzola Dop prodotte nel 2022, il 40% è stato assorbito dai mercati esteri. L’erborinato italiano ha raggiunto, nel 2022, 87 Paesi, ma è l’Unione Europea ad aver assorbito gran parte dell’export facendo segnare nel 2022 un incremento del 2,7% sull’anno precedente, pari a 1.811.083 forme.

Un trend di crescita per il Gorgonzola Dop che non si arresta nemmeno nel 2023, partito con il segno positivo: 909.059 le forme a fine febbraio in aumento del 9,65% (pari a 79.989 forme) sul 2022 e dell’1,99% (17.742 forme in più) sul 2021. I due Paesi leader nel mondo per importazioni di Gorgonzola Dop si confermano Francia e Germania che da sole assorbono quasi la metà dell’export, con una novità: le 492.393 forme importate fanno della Francia il primo Paese importatore, superando per la prima volta dal 2012 la Germania destinataria di 478.816 forme. L’Ungheria è, invece, il Paese europeo che fa registrare la crescita maggiore con un aumento dell’export del 57,7%. Fuori dai confini geografici del Vecchio Continente, il Giappone si conferma per il secondo anno consecutivo leader con 461 tonnellate di Gorgonzola Dop importate (+29,5%). Vengono giudicate ottime le performance di Israele, Thailandia, Turchia, Vietnam, Arabia Saudita, mentre nuovi mercati si sono delineati nel 2022 in Azerbaijan, Islanda, Somalia, Nigeria e Kosovo.

