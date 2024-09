Il lussemburghese Christophe Hansen è il nuovo Commissario Europeo all’agricoltura: sarà lui a prendere il posto del polacco Janusz Wojciechowsky. Nato nel 1982 a Wiltz, si è laureato in Geoscienze, Scienze Ambientali e Gestione del Rischio all’Università Louis Pasteur di Strasburgo. Tra il 2007 e il 2014, Hansen ha fornito consulenza all’ex eurodeputata Astrid Lulling su questioni relative all’agricoltura, all’ambiente e agli affari economici e monetari. Nel 2014 è entrato a far parte della Rappresentanza permanente del Lussemburgo all’Ue e ha preparato la Presidenza lussemburghese del Consiglio dell’Ue (2015) e, sotto la presidenza lussemburghese, ha presieduto il gruppo di lavoro del Consiglio sull’ambiente, guidando, tra gli altri, le discussioni sulla riforma dell’Eu-Ets e sulla proposta di economia circolare. Parlamentare europeo dal 2018 (Epp - Partito Popolare Europeo), ha prestato servizio nelle Commissioni per il Commercio internazionale, l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare. “Lavorerò fianco a fianco con i nostri agricoltori per un settore agricolo fiorente e sostenibile, garantendo cibo sicuro e sano per i nostri cittadini”, ha scritto pochi minuti fa su X Hansen, ringraziando la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

E, come annunciato, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr, è stato nominato vice presidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme. “Un risultato importante, frutto di lavoro, impegno e competenza - sottolinea, su Facebook, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida - una nomina che sancisce il riconoscimento del peso e del ruolo di protagonista che l’Italia ha ritrovato in Europa grazie al Governo Meloni”.

