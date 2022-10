Il meglio del vino italiano protagonista alla “New York Wine Experience” by Wine Spectator

In quello che è, di gran lunga, il primo mercato del mondo per consumi di vino, e di conseguenza prima destinazione per l’export di una buona fetta di Paesi produttori, ossia gli Stati Uniti, è fondamentale, per il settore enoico italiano, difendere e ribadire la propria leadership, specie sul segmento premium, dove la competizione con la Francia (ma non solo) è a dir poco spietata. Anche partecipando agli eventi più esclusivi, tra cui, da tanti anni, spicca la “New York Wine Experience” by “Wine Spectator”, di scena dal 20 al 22 ottobre,con l’edizione n. 41, nella cornice del Marriot Marquis Hotel, con i 200 vini più prestigiosi al mondo - rigorosamente selezionate dal magazine diretto da Jeffery Lindenmuth, Alison Napjus e Bruce Sanderson tra quelli valutati con un punteggio di almeno 90/100 - dall’Italia (con 55 aziende presenti) alla Francia, dalla Spagna all’Australia, dal Sudafrica agli stessi Stati Uniti, protagoniste del “Critics’ Choice Grand Tastings”, che WineNews vi racconterà in prima persona.

Ricco anche il programma dei seminari, con il Chianti Classico tra i protagonisti: al Gallo Nero, che muove un giro d’affari stimato in 800 milioni di euro (500 milioni di euro alla produzione), con gli Usa come mercato di riferimento, dove vola una bottiglia su tre prodotte, è dedicata la degustazione orizzontale del Chianti Classico “Gran Selezione” 2019 di quattro produttori icona della denominazione, come Fontodi, con il proprietario Giovanni Manetti (presidente del Consorzio del Chianti Classico, ndr), Antinori, con Albiera Antinori, presidente della Marchesi Antinori, azienda storica e leader del vino italiano, arrivata alla 27esima generazione, Castello di Ama di Marco Pallanti e Lorenza Sebasti, cantina dove il vino incontra l’arte contemporanea, e Ricasoli, guidata da Francesco Ricasoli, dove nell’Ottocento il Barone Bettino Ricasoli, che fu anche presidente del Consiglio dell’Italia unita, inventa la ricetta di uno dei vini rossi toscani ed italiani più famosi nel mondo.

Il Belpaese sarà presente, come sempre, anche nella categoria delle “Wine Stars”, con il produttore piemontese Franco Conterno, alla guida di Poderi Aldo Conterno, tra le griffe più apprezzate del Barolo, insieme a Robert Kamen, Maison Louis Latour, Aurelio Montes, Josh Scott e Christian Seely; così come nel “Signature Tastings of the top 10 wines of 2021”, dedicato ai migliori 10 vini della “Top 100” 2021 by “Wine Spectator”, con il Brunello di Montalcino 2016 de Le Chiuse (arrivato al n. 5) ed il Barolo Bricco Boschis 2016 di Cavallotto (al n. 8). Da segnare in agenda, inoltre, la verticale di Château Mouton-Rothschild, simbolo di Bordeaux, quella dedicata alla griffe della Napa Valley Dominus, e ancora quella di Ribera del Duero di Pingus, benchmark del Tempranillo di Spagna, ma anche la degustazione di tre 2008 di Champagne (Dom Pérignon, Louis Roederer e Krug), e i focus sullo Chardonnay della California e sul Pinot Nero dell’Oregon.

Focus - Le 200 aziende della “New York Wine Experience”

Argentina

Alta Vista

Bodega Zaha - 55 Malbec

Bodegas Caro

Catena Zapata

Susana Balbo

Viña Cobos

Zuccardi Valle de Uco

Australia

Henschke

Hickinbotham Clarendon Vineyard

John Duval

Leeuwin Estate

Mollydooker

Penfolds

Torbreck

Yalumba

Austria

Laurenz V

Cile

Almaviva

Montes

Seña

VIK

Viña Don Melchor

Viña San Pedro

Viña Santa Rita

Francia

Albert Bichot

Alfred Gratien

Bouchard Père & Fils

Champagne Bollinger

Champagne Lanson

Champagne Laurent Perrier

Champagne Louis Roederer

Champagne Pol Roger

Champagne Taittinger

Charles Heidsieck

Château Belair Monange

Château Cheval Blanc

Château Clerc Milon

Château Cos d’Estournel

Château d’Armailhac

Château de Beaucastel

Château de Nalys

Château de Saint Cosme

Château d’Esclans

Château d’Yquem

Château Haut-Brion

Château La Mission-Haut-Brion

Château La Nerthe

Château Lafite Rothschild

Château Léoville Barton

Château Léoville Las Cases

Château Léoville-Poyferre

Château Lynch-Bages

Château Margaux

Château Miraval

Château Montrose

Château Pavie

Château Pichon Baron

Château Pichon Longueville Lalande

Château Pontet-Canet

Château Quintus

Château Smith-Haut-Lafitte

Château Talbot

Château St-Cosme

Domaine Christian Moreau

Domaine des Sénéchaux

Domaine Faiveley

Domaine Laroche

Domaine Ferrando

Domaines Ott

E. Guigal

Famille Trimbach

Georges Vigouroux - Château de Haute-Serre

Gérard Bertrand

M. Chapoutier

Maison Champy

Maison Joseph Drouhin

Maison Louis Jadot

Masion Louis Latour

Perrier-Jouët

RARE Champagne

Germania

Weingut Hans Wirsching

Israele

Golan Heights Winery

Recanati

Italia

Allegrini

Altesino

Barone Ricasoli

Bastianich

Biondi-Santi

Boscarelli

Brancaia

Bruno Giacosa

Ca’ del Bosco

Ca’ Marcanda

Carpineto

Casanova di Neri

Castellare di Castellina

Castello Banfi

Castello di Albola

Castello di Ama

Castello di Monsanto

Castello di Volpaia

Cavallotto

Ceretto

Ciacci Piccolomini D’Aragona

Felsina

Ferrari Trento

Fontodi

Fuligni

Gaja

Il Pelagio

Il Poggione

Jermann

Lamole di Lamole

Le Chiuse

Livio Felluga

Marchesi Antinori

Marchesi de’ Frescobaldi

Marchesi di Barolo

Masi

Masseto

Mastroberardino

Nino Franco

Nino Negri

Ornellaia

Paolo Scavino

Pio Cesare

Planeta

Poderi Aldo Conterno

Produttori del Barbaresco

Renato Ratti

Romano Dal Forno

San Felice

San Filippo

Siro Pacenti

Tenuta San Guido

Valdicava

Vietti

Zenato

Nuova Zelanda

Allan Scott

Astrolabe

Cloudy Bay

Craggy Range

Loveblock

Portogallo

Adriano Ramos Pinto

Dow

Fonseca

Quinta do Crasto

Quinta do Noval

Quinta do Vale Meão

Taylor Fladgate

W & J Graham

Wine & Soul

Sudafrica

Ernie Els

Hamilton Russell

Klein Constantia

Rust en Vrede

Spagna

Beronia

Bodega Numanthia

Bodegas Alion

Bodegas Alto Moncayo

Bodegas El Nido

Bodegas Emilio Moro

Bodegas Muga

Bodegas Vega Sicilia

CVNE

Dominio de Pingus

Familia Torres

La Rioja Alta

Marqués de Caceres

Marqués de Murrieta

Marqués de Riscal

Merum Priorati

Scala Dei

Uruguay

Bodega Garzón

Stati Uniti

California

Accendo

Adobe Road

Arista

Aubert

Beaulieu

Belle Glos

Beringer

BOND

Bouchaine

Brandlin

Brewer-Clifton

Caymus

Chalk Hill

Chappellet

Charles Krug

Chimney Rock

CIRQ

Continuum Estate

Dalla Valle

Diamond Creek

Dominus

Duckhorn

DuMOL

Far Niente

Favia

Ferrari-Carano

HALL

Hanzell

Hartford Family

Heitz

Joseph Phelps

Kamen

Kendall-Jackson

Kistler

Kosta Browne

Larkmead

Lokoya

Louis M. Martini

Merry Edwards

Mt. Brave

Opus One

Orin Swift

Outpost

OVID

Pahlmeyer

Paul Hobbs

Peter Michael

Ramey Wine Cellars

Ridge

Robert Mondavi Winery

Roederer Estate

Salvestrin

Sanford

Schrader

Schramsberg

Shafer

Siduri

Staglin Family

Stag’s Leap Wine Cellars

Tablas Creek

Tensley

The Calling

Three Sticks

To Kalon Vineyard Company

Turley

Ulysses

WALT

Washington State

Chateau Ste.Michelle

Col Solare

DeLille

K Vintners

Klipsun

Reynvaan

Oregon

Bergström

Domaine Drouhin Oregon

Domaine Serene

Evening Land

Lingua Franca

Résonance

Zena Crown

Copyright © 2000/2022