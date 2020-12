Il meglio del vino italiano sotto ai 13 euro: ecco la guida “Berebene” 2021 by Gambero Rosso

Il Roero Arneis 20119 di Cornarea, il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tre Ripe 2019 di Pievalta ed il Terre di Cosenza Bianco Pircoca 2018 di Masseria Falvo 1727 tra i bianchi, il Valpolicella Superiore Ventale 2018 di Santi, il Chianti Colli Fiorentini 2018 di Torre a Cona ed il Cannonau di Sardegna Sa Mola 2018 di Alberto Loi, il rosè Valtènesi Chiaretto 2019 de Le Sincette, il Bocca di Rosa 2019 di Giampaolo Tabarrini ed il Five Roses 76° Anniversario 2019 - Leone de Castris: ecco i premi “Berebene” 2021, la guida del Gambero Rosso che racconta il meglio del vino italiano sotto i 13 euro.

Edizione n. 30, “un compleanno che arriva in un anno particolare che ha visto l’intero settore soffrire a causa della crisi imposta alla pandemia. Ma la parola d’ordine, soprattutto adesso, è resistere - sottolinea il Gambero Rosso - come hanno fatto i vignaioli, gli artigiani e le grandi cantine da milioni di bottiglie presenti in questa pubblicazione. Durante il lockdown i vini che hanno dimostrato più appetibilità per il consumatore sono stati proprio quelli che vanno a posizionarsi su una fascia di prezzo media, al di sotto dei 20 euro a bottiglia. Inoltre, a causa delle restrizioni in cui sono incappati esercizi e locali, sono stati Gdo e e-commerce i protagonisti degli acquisti, canali di vendita nei quali spesso è molto facile imbattersi in bottiglie dai costi contenuti”.

1.530 le etichette segnalate in “Berebene” 2021, con oltre 850 “Premi Qualità-Prezzo”. Vini reperibili nelle enoteche, “alle quali abbiamo dedicato una nutrita sezione alla fine di ogni regione; sugli scaffali dei supermercati e nelle vetrine degli shop-on line, a cui è stata riservata una piccola appendice. Ma soprattutto, questi vini possono essere acquistati in vendita diretta presso le cantine stesse, avendo così la possibilità di visitare le aziende e i territori del vino italiano”. Vini che saranno al centro della due giorni di degustazione, “Berebene”, a Roma, sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021: “un modo per ripartire insieme e iniziare il nuovo anno con ottimismo”.

“Chiudiamo la stagione di presentazione delle storiche guide del Gambero Rosso con la presentazione dell’edizione n. 30 della guida Berebene. Dichiariamo con soddisfazione che anche quest’anno, nonostante le avversità, siamo riusciti a pubblicare tutte le guide storiche. Augurando a tutto il comparto vitivinicolo un proficuo 2021, brindiamo simbolicamente con gli ottimi vini di qualità di questa pubblicazione”, ha detto il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia.

“Come Gambero Rosso continuiamo e continueremo, con ancora più energia nel 2021, a supportare ed essere al fianco dei produttori e di tutto il mondo del vino attraverso le nostre guide, i nostri approfondimenti, le nostre iniziative e i nostri eventi. Grazie al nostro team di professionisti continueremo a portare il meglio dell’enologia italiana in tutto il mondo”, ha aggiunto l’ad Luigi Salerno.

Focus - I Premi Qualità/Prezzo “Berebene 2021” di Gambero Rosso

Vini Bianchi

Roero Arneis 2019 - Cornarea

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tre Ripe 2019 - Pievalta

Terre di Cosenza Bianco Pircoca 2018 - Masseria Falvo 1727

Vini Rossi

Valpolicella Superiore Ventale 2018 - Santi

Chianti Colli Fiorentini 2018 - Torre a Cona

Cannonau di Sardegna Sa Mola 2018 - Alberto Loi

Vini Rosati

Valtènesi Chiaretto 2019 - Le Sincette

Bocca di Rosa 2019 - Giampaolo Tabarrini

Five Roses 76° Anniversario 2019 - Leone de Castris

I Premi Qualità/Prezzo regionali

Valle d’Aosta - Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle 2019 - Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle

Piemonte - Dogliani San Luigi 2019 - Abbona

Liguria - Riviera Ligure di Ponente Pigato 2019 - Fontanacota

Lombardia - Capriano del Colle Marzemino Berzamì 2019 - Lazzari

Trentino - Teroldego Rotaliano Etichetta Rossa 2018 - Cantina Rotaliana

Alto Adige - A. A. Pinot Bianco Schulthauser 2019 - Cantina Produttori San Michele Appiano

Veneto - Soave Classico Otto 2019 - Graziano Prà

Friuli-Venezia Giulia - Collio Bianco Territorio 2018 - Cantina Produttori Cormòns

Emilia-Romagna - Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Rosso 2018 - Gallegati

Toscana - Ciliegiolo 2019 - Antonio Camillo

Marche - Rosso Piceno Superiore Castellano 2017 - Cantina dei Colli Ripani

Umbria - Colle di Giove 2019 - Fratelli Pardi

Lazio - Frascati Superiore 2019 - Casale Marchese

Abruzzo - Abruzzo Pecorino Chronicon 2019 - Ciccio Zaccagnini

Molise - Molise Tintilia 200 Metri 2019 - Tenimenti Grieco

Campania - Costa d’Amalfi Ravello Bianco Selva delle Monache 2019 - Ettore Sammarco

Basilicata - Aglianico del Vulture Verbo 2018 - Cantina di Venosa

Puglia - I Classici Rosato 2019 - Mottura Vini del Salento

Calabria - Rèfulu 2019 - Casa Comerci

Sicilia - Per Te Perricone 2018 - Fondo Antico

Sardegna - Vermentino di Sardegna Giancu 2019 - U Tabarka Tanca Gioia

