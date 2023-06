Il “Merano WineFestival” sbarca in Georgia, custode di 8.000 anni di storia del vino

Oltre 350 vini in degustazione, seminari, masterclass e showcooking: “Merano WineFestival” approda a Tbilisi, in Georgia, terra che custodisce 8.000 anni di cultura vitivinicola: in collaborazione con Georgian Wine Association, la rassegna ideata da The WineHunter Helmuth Köcher varca i confini italiani con un evento, di scena l’11 giugno, che celebra le eccellenze georgiane e italiane del wine & food nella suggestiva cornice di Château Mukhrani, dove saranno presenti i migliori vini georgiani provenienti da 60 aziende della zona, insieme a cinque Consorzi di tutela della Campania e ai vini del Consorzio Barbera d’Asti e Monferrato, oltre ad un ricco programma di talk, seminari, masterclass e showcooking, che WineNews, presente in Georgia, racconterà nei prossimi giorni ai suoi lettori, con articoli e servizi video.

Nei seminari e nei talk, gli esperti del panorama vitivinicolo georgiano racconteranno la storia enologica di questa terra, dalle origini ad oggi: Akaki Gelashvili, TV Division Head, e Eldar Nadiradze, professore di Etnografia e membro del Parlamento georgiano, sono i protagonisti del panel ““Presentazione di più di 8.000 annate di vini della Georgia”. Il tema “Revival di vitigni endemici georgiani” vede invece come relatori Davit Chichua, direttore dell’Institute for Viticulture and Oenology, Agricultural University of Georgia, Levan Ujmajuridze, direttore dello Scientific-Research Center of Georgian Academy of Agriculture, Levan Mekhuzla, presidente della National Wine Agency of Georgia. “Viticoltura biologica e fermentazione naturale” è il seminario curato da Patrick Honnef, ceo e direttore tecnico Chateau Mukhrani.

