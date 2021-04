Il mercato globale delle aste secondarie dei fine wine nei “The Sotheby’s Wine Indices”

Una serie di indici semplici da usare, per comprendere le performance sul mercato dei fine wine da diverse regioni del mondo, basato su una sola fonte, Sotheby’s, e sui risultati di tutte le aste di Londra, New York e Hong Kong, che rispecchiano il mercato globale delle aste secondarie: ecco i “The Sotheby’s Wine Indices”, ricavati dai prezzi di vendita delle aste, ed in grado quindi di riflettere i prezzi di mercato reali, pagati sia dai consumatori che dal trade.

Uno strumento in più, a disposizione di collezionisti, investitori, wine merchant, giornalisti, per analizzare l’andamento dei prezzi di centinaia di grandi etichette, attraverso un indice interattivo, attraverso cui isolare periodi temporali e regioni vinicole, confrontando le quotazioni con quelle degli indici di borsa più importanti. Ogni Indice è composto da un minimo di 10 vini e un massimo di 157, selezionati tra quelli venduti più frequentemente, e da almeno 10 annate.

Sulla falsa riga del Liv-ex, c’è anche un indice dedicato ai vini italiani, il “Sotheby’s Italy Market”, di cui fanno parte un ristrettissimo club di griffe: Biondi-Santi, Bruno Giacosa, Gaja, Giacomo Conterno, Masseto, Ornellaia, Sassicaia, Solaia, Soldera e Tignanello, in rigoroso ordine alfabetico. Gli altri sotto indici sono “Sotheby’s Bordeaux Market”, “Sotheby’s Bordeaux Icon”, “Sotheby’s Burgundy Market”, “Sotheby’s Burgundy Icons”, “Sotheby’s DRC”, “Sotheby’s Champagne Market”, “Sotheby’s Rhone Market” e “Sotheby’s California Market”.

Focus - Tutte le etichette del “Sotheby’s Italy Market”

Biondi-Santi Brunello di Montalcino

Biondi-Santi Brunello di Montalcino, Riserva

Bruno Giacosa Barbaresco, Asili

Bruno Giacosa Barbaresco, Bricco Asili Riserva

Bruno Giacosa Barbaresco, Santo Stefano

Bruno Giacosa Barbaresco, Santo Stefano Albesani di Neive

Bruno Giacosa Barbaresco, Santo Stefano di Neive

Bruno Giacosa Barbaresco, Santo Stefano di Neive, Riserva

Bruno Giacosa Barolo Le Rocche del Falletto di Serralunga d’Alba

Bruno Giacosa Barolo, Le Rocche del Falletto

Bruno Giacosa Barolo, Le Rocche di Castiglione Falletto, Riserva Speciale

Gaja Barbaresco

Gaja Barbaresco, Costa Russi

Gaja Barbaresco, Sorì Tildin

Gaja Barolo, Sperss

Gaja Sorì San Lorenzo

Gaja Sorì Tildin

Giacomo Conterno Vino Monfortino, Barolo

Masseto

Ornellaia

Sassicaia

Solaia

Soldera Brunello di Montalcino Riserva, Case Basse

Soldera Brunello di Montalcino Riserva, Intistieti

Soldera Brunello di Montalcino, Case Basse

Tignanello

Copyright © 2000/2021